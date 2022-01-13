Большой разговор с Антоном Алихановым: Когда отменят QR-коды, достроят онкоцентр и вырастут зарплаты

В компании журналистов губернатор за три дня исколесил область вдоль и поперек: побывал и в западном Балтийске (на фото), и в восточном Краснознаменске. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В трехдневный вояж по Калининградской области Антон Алиханов за рулем своего «Фольксвагена» отправился накануне Рождества. Компанию губернатору составили представители «Комсомолки», портала Rugrad, зеленоградской газеты «Волна» и паблика «Янтарный ДЛБ». Побывать мы успели практически везде - и на морском побережье, и у польской границы, и в Балтийске на западе, и в Нестерове на востоке.

Поездка стала отличной возможностью поговорить с губернатором на самые разные темы. За время нашего путешествия Антон Алиханов ответил на десятки вопросов, которые задавали мы с коллегами-журналистами, подписчики в соцсетях и просто жители области, встречавшиеся нам в городах и весях. Большая часть ответов прозвучала в прямом эфире в губернаторском Инстаграме. Сегодня мы публикуем наиболее интересные и важные, на наш взгляд, высказывания губернатора.

О пандемии и QR-кодах

- Заболеваемость коронавирусом сейчас сильно ниже [чем раньше], число коек мы сокращаем. И лекарства есть, и кислород, и оборудование. Все зависит от нашей сознательности: будем прививаться и правильно себя вести, значит, победим коронавирус. Не будем – рискуем опять вернуться [в ситуацию кризиса]. У нас в стране по сравнению с 2019 годом прирост смертей превышает 700 тысяч. Это просто ужас!

Мы вводили QR-коды с одной лишь целью – чтобы люди вакцинировались и у нас снижалась заболеваемость и смертность. И мы добились результата. И пока мы не выйдем на тот уровень вакцинации, который нам нужен, при том что будет сохраняться достаточно высокая заболеваемость, мы отказываться от этого не будем. К счастью, у нас пока идет снижение темпов заболеваемости и параллельно растет число вакцинированных, поэтому в какой-то обозримой перспективе QR-коды отменим. Я не собираюсь сохранять эту систему на годы, но мне нужен наш общий коллективный результат и уровень ответственности. Понимаете, о чем я? Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. А свобода другого начинается на улице или в торговом центре, где его могут заразить, и он может умереть.

Об онкоцентре

- Хорошая новость про онкоцентр – это то, что он строится. Я там уже два раза в неделю нахожусь. Генподрядчик отдельные виды работ затягивал и не организовывал так, как надо. Приходится порой довольно жестко разговаривать. Проект не идеальный, его переделывали, и вообще стройка – это постоянная борьба. Но как бы то ни было, объект будет построен в этом году, контракт у генподрядчика до конца мая. Возможно, пару месяцев он себе добавит. В любом случае онкологический центр должен открыться в этом году.

О бюджете…

- Собственные доходы областного бюджета выросли на 45 процентов. На это повлиял экономический рост. И выросла собираемость налогов. Кое-где кое-что «закрутили», но при этом не отменяя особо региональных льгот.

…и зарплатах

- Теперь о зарплатах. В Домново Правдинского района, как мы видели, ищут помощника монтера с зарплатой от 50 тысяч рублей. Монтер получает от 70 тысяч рублей. Разговаривали с девушками в кафе в Железнодорожном. У них месячная зарплата тысяч 40. Для девочки 19 лет вполне нормально. В области уже есть конкуренция зарплат между предприятиями, и это хорошо. Несмотря на то, что количество занятых в экономике растет, все равно людей не хватает. Бизнес жалуется на это. В сфере услуг, в строительстве и прочих отраслях. Не так давно у нас из минприроды «увели» парня, молодого специалиста. У него была зарплата в правительстве 25 300, но он говорит: «Я в ресторане «Пармезан» официантом зарабатываю сороковник». Это кажется смешно, но это правда.

Словом, для людей трудоспособного возраста найти работу проблемы не представляет. И зарплата не 15-20 тысяч рублей.

О транспорте

- Есть несколько концепций развития городского транспорта. Мы долго изучали вопрос с электробусами и решили, что пока они для нас не являются оптимальным вариантом. Есть определенные нарекания, к тому же электробус иногда стоит в два раза больше, чем самый навороченный автобус. Мы не можем себе позволить такие [дорогие] эксперименты. Если доработают до приемлемой цены, то будем переходить на электробусы.

Пока мы выбрали газомоторный формат. В этом году «Калининград-ГорТранс» закупит 16 автобусов на газомоторном топливе и дальше ежегодно будет приобретать еще по 16-20 штук. Мы решили отказаться от схемы с лизингом и перейдем к формату прямой закупки. Город растет, и нужно расширять мощности. В феврале произойдет полная замена подвижного состава трамваев, уже идет подготовка водителей.

Уже в феврале вместо стареньких трамваев побегут нарядные «Корсары». Фото: Александр Подгорчук

Транспортная схема, к сожалению, всегда будет неоптимальной. У нас сейчас стоит задача сделать как в Москве, где есть карты на 90 минут, в течение которых можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой и не покупать каждый раз новый билет. С учетом размеров Калининграда нужна будет, наверное, карта не на 90, а на 60 минут. В «ГорТрансе» это сделать можно и нужно уже в 2022 году. Прорабатываем также проект региональной транспортной карты, которая будет сопрягаться с городской картой. Она будет рассчитана в том числе на тех, кто живет в пригородах Калининграда. Действие карты можно распространить на рельсобус, который мы тоже планируем активно развивать как часть городского транспорта.

О мостах…

- Заканчивается проектирование продолжения Восточной эстакады до улицы Дзержинского. Уже строится автомобильный мост через Преголю. Железнодорожный мост [который будет рядом] уже законтрактован. Будет, по сути, одна строительная площадка, один и тот же подрядчик. Плюс планируется строительство большого моста через Калининградский залив.

Что касается пешеходных мостов на остров Канта, то идет перепроектирование моста от Ластадие, в августе начнем его строить. Второй пешеходный мост [от здания бывшей биржи] проектирует благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Собственно, этот же фонд делал реконструкцию улицы Баранова и фонтан возле Музея изобразительных искусств.

…и о портах

- Подрядчики Росморпорта уже приступили к работам по строительству порта в Пионерском. Проблемы с его строительством зачастую в 44-м федеральном законе, который не всегда позволяет выявлять неблагонадежных подрядчиков. Сейчас история сдвинулась, есть ФГУП, который приступил к проекту.

Если говорить о других перспективных портах, то я лично против порта в Янтарном. Я считаю, что задача загрузки наших портовых мощностей будет решаться другими способами: реконструкцией морского канала, расширением порта в Балтийске - там есть еще порядка 100 гектаров земли, где можно построить дополнительный терминал. Есть земля вдоль канала… Да, порт в Янтарном есть в перспективной транспортной схеме, но с точки зрения экологического аспекта и любых других понятно, что он там не нужен. У нас есть более нормальные и более дешевые возможности развить портовый комплекс.

Об индустриальных парках

- В индустриальном парке «Храброво» - активная стройка. В этом году из крупных предприятий запустится завод компании «Фармстандарт». Там всего будет 22 завода. Пока места есть, но у нас уже начинается проблема с ресурсами. А в индустриальном парке «Черняховск» уже все зарезервировано под заводы, которые строятся или будут строиться. Там в отличие от парка «Храброво», ориентированного на малый и средний бизнес, появятся крупные предприятия.

О перспективах аэропорта

- Седьмая свобода неба получена. Переговоры с [крупнейшим в мире лоукостером] Ryanair закончены, с остальными западными лоукостерами ведутся переговоры. В руководстве «Храброво» очень довольны результатом. Они уже планируют реконструкцию по увеличению провозных мощностей. В частности, дано поручение по рулежной дорожке – необходимо замкнуть ее, чтобы в два раза увеличить количество взлетно-посадочных операций. Этим летом у нас уже были пики - 16 операций в час.

В последние годы «Храброво» - самый быстрорастущий аэропорт России. Фото: Александр Подгорчук

Почему «Храброво» интересен западным лоукостерам? В Калининграде керосин дешевле, плюс калининградский аэропорт – один из самых быстрорастущих аэропортов России. Лоукостеры нацелены на схему хаба. В последние годы мы очень сильно увеличили число рейсов. Прилететь в Калининград, побыть здесь, затем достаточно дешево полететь в Европу, почему нет? Это та схема, которая могла бы работать.

О немецком наследии

- Это наши трофеи. Если ты захватил трофейный «Мерседес», ты же не разбиваешь его с ненавистью. С другой стороны, мы должны перестать вздыхать над старым кирпичом и начать зарабатывать на нем деньги. Если жители других регионов платят деньги за то, чтобы посмотреть на старину, калининградцы должны на этом зарабатывать.

Об охране и восстановлении памятников

- У нас три направления по восстановлению памятников. Первое – коммерческое. Это «Понарт», мельница в Железнодорожном, форт № 3, замок Рагнит и некоторые другие проекты. Мы кредитуем их [предпринимателей, которые занимаются восстановлением] под ноль процентов, даем деньги на 15 лет и 50 процентов списываем, если они за 5 лет успевают восстановить.

Бывший завод «Понарт» - образец грамотного подхода к восстановлению исторического наследия. Фото: Александр Подгорчук

Второе направление – это то, что делает [директор Музея Мирового океана] Светлана Геннадьевна Сивкова вместе с фондом «Благоустройство и взаимопомощь». Они сделали краудфандинговую платформу, собирают деньги [на восстановление объектов культурного наследия].

Третье – это благотворительная программа, просто собирают деньги на восстановление 10 объектов. Но, к сожалению, не очень резво все это идет.

Нужно понимать, что объект культурного наследия имеет вокруг себя много рабочих мест малого и среднего бизнеса. Например, польский Мальборк, вокруг которого 23 ресторана в зоне 500 метров. А наш пример - сыроварня и ресторан в Немане. Когда предприниматели построили сыроварню и открыли ресторан, стало приезжать в пять раз больше туристов! Раньше один туристический автобус в Немане, сейчас пять. А после того как в городе начали активно заниматься благоустройством, стало еще больше. Сейчас открывается вторая сыроварня, строится экохутор, восстанавливаются и коммерциализируются остатки замка Рагнит. Другие примеры. В форту № 3 будет тоже очень интересно, там откроются гостиница и ресторан. «Понарт» в этом году 5 тысяч квадратных метров площадей планирует ввести…

Большое значение имеет туристический бум. Ведь раскачка региона в плане нашей туристической популярности – это вода на мельницу спасения исторических объектов.

О Доме Советов и застройке центра Калининграда

- Я люблю Дом Советов, но его необходимо разобрать по техническим причинам. По центральной части города будет объявлен новый международный градостроительный конкурс. Мы объявим его по весне, и продлится он, вероятно, три-четыре месяца. Придумаем серьезные награды, чтобы привлечь [на конкурс] ведущих архитекторов. Мы уже понимаем, что на «старой» части [там, где находятся остатки Королевского замка] будет парк. Сами подвалы замка, во всяком случае частично, необходимо музеефицировать.

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