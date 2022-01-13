«Коммуналка» подорожает, а ОСАГО станет дешевле не для всех: что ждет калининградцев в 2022 году

Стоимость коммунальных услуг изменится через полгода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проживем на 13 тысяч?

С 1 января в Калининградской области повышается величина прожиточного минимума на душу населения, которая составит в среднем 13 034 рубля (для трудоспособного населения - 14 207 рублей, для пенсионеров - 11 209, для детей - 12 643 рубля). По сравнению с предыдущим годом рост составил 8 процентов, наш минимум выше среднероссийского значения на 3 процента (в целом по РФ - 12 654 рубля).

Пропорционально прожиточному минимуму увеличится размер ряда социальных пособий. Например, вырастут ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, региональная социальная доплата к пенсии.

Прибавки для учителей

Калининградским педагогам в 2022-м увеличили жалованье.

- Согласно указу президента зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, - объяснила региональный министр образования Светлана Трусенева.

По данным Росстата, средняя зарплата в Калининградской области составляет 40 тысяч рублей. Добавим, что в этом году ожидается увеличение зарплаты и других бюджетников.

Ездить станет дороже

Теперь о менее приятном: повысилась стоимость проезда на междугородних автобусах. Так, цена билета от Калининграда до Зеленоградска выросла на 5 рублей, до Балтийска - на 9 рублей, до Светлого - на 4 рубля. Уточнить информацию насчет остальных рейсов можно по телефону автовокзала: 8-4012-64-36-35.

Не слишком хорошей новостью можно считать изменение Центробанком с 9 января территориальных коэффициентов ОСАГО по всей России. Штука в том, что для Калининграда этот коэффициент понизился с 1,09 до 1,08, а для жителей всех остальных населенных пунктов региона вырос с 0,82 до 0,84 (но, как видите, он по-прежнему будет ниже, чем в областном центре).

Впрочем, даже символическое понижение еще не означает, что полис ОСАГО станет дешевле для всех. К примеру, для молодых автомобилистов (до 21 года) без стажа вождения коэффициент повысили с 1,93 до 2,27, так что калининградская прописка экономии им не принесет.

Соцподдержку упростили

С 1 января 2022 года полномочия по предоставлению 36 мер соцподдержки перешли от областного министерства социальной политики к региональному отделению Пенсионного фонда РФ. Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных; инвалидов, имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

В совокупности эти меры соцподдержки затрагивают почти 15 тысяч калининградцев. Тем, кто уже получает выплаты, ничего предпринимать не нужно, деньги будут поступать на прежние банковские счета. Если пособия еще не оформлены, нужно обратиться в областное отделение ПФР, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или на портал госуслуг.

«Коммуналка» подорожает

Тарифы вырастут во втором полугодии. По данным службы по госрегулированию цен и тарифов в Калининградской области, с 1 июля максимальный предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги определен правительством РФ в размере 5,4 %.

- Плановый рост тарифов на коммунальные услуги не должен превысить 3,4%, - отметили в ведомстве.