Конфликт детей и машин: в Гурьевске возмущены новым МФЦ, который открылся на окраине Парка сенситивного развития

Благодаря телеграм-каналам здание МФЦ в Гурьевске прогремело на всю страну. Фото: Instagram.com

В начале недели в Гурьевске торжественно открылось новое здание МФЦ. На открытие приехало много гостей, в том числе и губернатор Антон Алиханов. Было сказано о том, что старый МФЦ в здании районной администрации себя изжил, там тесно, душно и некомфортно, что в новом офисе работают 22 окна приема заявлений и доступно около 300 видов услуг. Само здание МФЦ - элегантный «кубик» из кирпича и стекла - также прогремело, причем на всю Россию: о нем написали в популярном телеграм-канале «Архитектурные излишества», и подавляющее большинство подписчиков такую архитектуру одобрило.

Однако, как вскоре выяснилось, не все так гладко. Часть жителей Гурьевска отнеслась к открытию МФЦ не то чтобы со скепсисом, а даже враждебно. Группы Гурьевска в социальных сетях заполонили возмущенные комментарии.

В чем же проблема?

Оказалось, их несколько. Во-первых, здание, в котором разместился МФЦ, изначально предназначалось для другого. Оно находится на окраине открывшегося два года назад Парка сенситивного развития и должно было стать частью его концепции - в здании планировалось открыть детское кафе или ресторан с развлекательным центром.

- В Гурьевске нет ни одного приличного семейного ресторана, куда можно прийти с детьми и вкусно пообедать, - жалуются жители самого быстрорастущего города России. - В самом парке также нет детского кафе.

Однако здание построили, но что-то пошло не так, ресторан так и не открылся - в течение нескольких месяцев новое строение пустовало. На «Авито» висело объявление, сообщающее о том, что здание сдается в аренду за 360 тысяч рублей в месяц. А потом стало известно, что вместо точки общепита для детей и семей появится МФЦ. Мол, собственник здания после долгих поисков все-таки нашел арендатора - государство.

- Действительно, предприниматель собирался открывать ресторан, но потом передумал, - пояснил на своей странице в Инстаграме Антон Алиханов.

Вторая проблема - в парковке. Она не такая большая и изначально предназначалась для посетителей парка, среди которых много туристов, в первую очередь из Калининграда. Сейчас посетителям парка найти место для машины весьма и весьма проблематично - парковка забита автомобилями тех, кто приехал в МФЦ.

«Здание построили, а парковку забыли. Забрали у парка. Ну а что, наглость - второе счастье. А вы приезжайте в парк, гуляйте с детьми в парке областного масштаба, построенном для всех, а не только для тех, кто с соседних домов пешком до него ходит. Спасибо управлению города за заботу!» - иронизирует жительница Гурьевска.

Наконец, третья и, наверное, главная проблема заключается в том, что на некогда тихой улочке Новой, где располагается МФЦ, сейчас довольно оживленное движение. И это очень неприятная и опасная метаморфоза, поскольку на Новой находится «Классическая школа», там всегда много детей.

«Стала провожать ребенка в школу, ужас что творится! Машины едут в обе стороны по односторонке», - пишет Рагнеда Карповна.

«Это настоящий конфликт детей и машин», - присоединяется еще одна жительница Гурьевска.

«Дети идут в школу, петляя между машинами. Полный коллапс! Пожалуйста, подумайте о безопасности детей!» - обратилась к властям Ирина Елистратова.

Впрочем, возмущены МФЦ далеко не все. Некоторые жители Гурьевска называют тех, кто поднимает волну негатива, «нытиками»:

«Таким, как вы, все плохо! Открыли МФЦ - плохо. Открыли бы ресторан - вообще отвратительно. А то, что в старом МФЦ было не протолкнуться, вас не беспокоит?»

Когда скандал разгорелся по-настоящему и вышел за пределы Гурьевского городского округа, местная администрация постаралась по пунктам объяснить, что происходит.

Вот что чиновники сказали о нехватке парковочных мест:

- Те, кто приезжает в МФЦ, могут оставлять свой транспорт на парковке администрации. К сожалению, этого они почему-то не делают.

А вот комментарий по поводу «конфликта детей и машин»:

- Мы уже 10 января обратились в ГИБДД, чтобы они направили к «Классической школе» в утреннее время наряд для наведения порядка и наказания нарушителей. Сегодня еще раз обратимся, чтоб они усилили контроль и в вечернее время.

Но наиболее пространным получилось объяснение того, почему в новом здании на окраине парка открылся МФЦ, а не ресторан или детский центр:

- Сейчас в условиях сложной эпидемиологической ситуации собственник здания не имеет возможности открыть в нем кафе и центр творчества для детей, - сообщили гурьевские чиновники. - Ежедневно МФЦ посещает порядка 400 человек, а существующая площадь (в здании администрации Гурьевска. - Ред.) не рассчитана на такое количество посетителей. Другого объекта в черте города Гурьевска, к сожалению, нет, поэтому и приняли решение, что МФЦ будет работать именно в этом здании.