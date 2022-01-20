«Это просто мрак»: Алиханов предложил расселить бывшие общежития в Калининграде

Старые общаги - это не то жилье, которое нужно сохранять, уверен глава региона. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов предложил проработать вопрос с расселением бывших общежитий в Калининграде. Об этом глава региона заявил в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата.

- В последнее время я часто посещал дома в разных частях Калининграда, бывшие общежития на улице А. Невского, и это, конечно, просто мрак. Надо с этим что-то делать, - сказал он.

Губернатор поручил руководителю агентства по имуществу Наталье Кузнецовой, главам администраций Калининграда и Гурьевска Елене Дятловой и Сергею Подольскому «посмотреть» на имеющиеся земельные массивы, которые могут быть использованы для строительства социального жилья.

В первую очередь он предложил посмотреть на земельный участок площадью 10 гектаров на улице Левитана, который как раз предусмотрен для социального строительства.

- Понятно, что нужно начать с публичной собственности, неразграниченной, чтобы Фонд жилищного и социального строительства или другие инвесторы смогли реализовать подобные проекты по расселению бывших общаг. Потому что это не то жилье, которое нужно сохранять. Понятно, что только при согласии людей переезжать, но эти люди точно скажут спасибо, - заявил Антон Алиханов. - Я со многими жильцами общался, они там воют от того внутреннего состояния зданий. Это ужасно, и никакими ремонтами уже ничего не исправить.

При этом, сразу же заявил губернатор, строить новое жилье на месте старых общежитий, по его мнению, нецелесообразно. В первую очередь это касается общежитий на улице Александра Невского в Калининграде.

- Не совсем правильно было бы строить новые дома. Если бы мы сделали там новые зеленые зоны или дополнительные парковочные места, чтобы разгрузить транспортную ситуацию, это было бы правильно. При этом предлагая людям бесплатные квартиры, которые будут гораздо больше и лучшего качества, - заключил глава региона. - Давайте оценим объемы жилья (для расселения) и примем решение.