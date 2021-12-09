Скамья Гродберга, интерактивный парк инструментов и новая сцена: Калининградская филармония готовит сюрпризы в 2022 году

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной филармонии состоялась конференция, которая дала старт новому российско-литовскому проекту под названием «Культура добрососедства». Представители учреждений культуры, собравшиеся в Калининграде и Литве, имели возможность представить и обсудить актуальные вопросы в онлайн-формате.

На открытии замминистра по культуре и туризму Калининградской области Анжела Хохлова отметила, что для нашего региона, как и для России в целом, бережное отношение к культурному наследию имеет важнейшее значение и особенную роль культура играет в укреплении социальной сплоченности, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Евгения Руссу, ведущий консультант отдела европейских программ и внешнеэкономических связей Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области, сказала, что нынешний проект - уже второй, который успешно реализуется филармонией в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Литва 2014-2020».

- Налажено прекрасное взаимодействие с литовскими партнерами. Уже идет работа по подготовке к программам нового периода на 2021-2027 годы, определяются приоритеты и правила. Такие приоритеты, как культура и туризм, социальная сфера, будут актуальны и в новом проектном периоде, - сказала она и посоветовала думать о будущем и готовить новые проектные заявки.

- Никогда не думал, что приграничные проекты будут меня так радовать! Не только потому, что они дают возможность лучше узнать культуру и историю соседей. В пандемию нет возможности приехать в любимую мою Калининградскую филармонию и послушать там концерт, но мы можем пообщаться онлайн, - сказал мэр Неринги Дариус Ясайтис, передав привет всем участникам проекта и пожелав им удачи. К семинару он подключился онлайн. - Очень хочется, чтобы мы могли посетить вас и посмотреть, что вы сделали, а вы могли приехать к нам и оценить наши результаты, послушать наши концерты. Хочется обнять наконец друг друга.

С ответной речью выступил директор Калининградской филармонии Виктор Бобков. Он отметил, что доброе сотрудничество филармонии и муниципалитета Неринги длится более 20 лет.

. Фото: Александр КАТЕРУША

- У нас сложились великолепные отношения - творческие и человеческие. Нет сомнений в том, что наши благородные намерения осуществятся и в этот раз. Потому что вместе мы движемся в одном направлении - в сторону добрососедства, - сказал Виктор Бобков.

От лица литовских партнеров калининградцев приветствовала директор школы искусств Неринги Раса Норвилиене. Она поблагодарила организаторов и участников онлайн-конференции.

Сейчас в рамках проекта «Культура добрососедства» начались противоаварийные работы благоустройства прилегающей к зданию Калининградской филармонии территории, чтобы в большей степени и более активно использовать и ее потенциал. Преобразование коснется и территории за зданием областной филармонии, которая в настоящее время не задействована. Ведь сегодня концерты и мероприятия проходят в здании филармонии, а как хочется увеличить их число именно за счет мероприятий на открытом воздухе. Тут есть конкретные планы.

«Музыка под открытым небом» - та часть проекта, которая выльется в создание интерактивного комплекса музыкальных инструментов. Будут установлены: глюкофон (перкуссионный музыкальный инструмент, тональный лепестковый барабан), кахон (коробка-барабан родом из Перу), трубчатые колокола «Императорские» и маленькие трубчатые колокольчики, флейтовый аэрофон и колокольчиковая лира.

Подобные сенситивные парки набирают популярность во всем мире и в Калининградской области в частности. Они вызывают неизменный интерес у детей и взрослых.

В рамках проекта также планируют увековечить память о выдающемся органисте Гарри Гродберге, творческая работа которого тесно связана с Калининградской областной филармонией, со становлением и развитием органной музыки и культуры в нашем регионе и в Литве. Будет создан арт-объект под названием «Музыкальная скамья Гродберга». Она станет частью интерактивного комплекса. Концепцию объекта сейчас разрабатывают калининградские дизайнеры. Но уже точно известно, что, присев на скамью, вы услышите знаменитое произведение «Токката и фуга ре минор» Баха, которое Гарри Гродберг неизменно играл в Калининграде на закрытии фестиваля «Бахослужение». Знаково и то, что в 2022 году исполняется ровно 40 лет со дня установки первого органа в Калининградской области, органа филармонии, «папой» которого является именно Гарри Гродберг.

Стоит отметить, что на территории школы искусств Неринги также будет создан уличный интерактивный комплекс с музыкальными инструментами. А для музыкальных занятий внутри школы будет закуплено фортепиано.

- У Калининградской филармонии есть большой опыт проведения мероприятий на открытом воздухе. Завершение благоустройства, приобретение специальной мебели и мобильного сценического комплекса с навесом позволит проводить мероприятия для аудитории более 500 человек, - рассказали организаторы.

Территория будет благоустроена к лету следующего года. На открытом воздухе будет звучать опера, концерты камерного и духового оркестров. Здесь будут выступать и солисты филармонии, и ведущие звезды российского и зарубежного исполнительского мастерства. Это станет прекрасным подарком для жителей и гостей нашего города, уверены в филармонии.

В целом в рамках проекта за 18 месяцев проведут 22 культурных мероприятия в Калининграде и Неринге, участниками которых станут более 600 человек. Это два музыкально-художественных пленэра при участии учащихся школы искусств Неринги и музыкантов Калининградской филармонии и 4 последующие выставки работ юных художников в двух странах, интерактивные занятия по авторским программам, концерты под открытым небом.

Бюджет проекта составил 605 444 евро (486 054 евро - деньги, которые будут освоены в Калининграде, 119 389 евро - в Неринге). Проект должен быть реализован до декабря 2022 года.

Напомним, сейчас в рамках трансграничного сотрудничества в здании концертного зала филармонии ремонтируют цокольный этаж площадью 115 квадратных метров. Вместо склада для декораций там появится многофункциональное пространство для проведения мероприятий в камерном формате (до 40 человек) с современным видеозвуковым и световым оборудованием. В поселке Прейла в Неринге (Литва) также появится новое культурное пространство.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Литва 2014-2020» была разработана в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и расширению сотрудничества в приграничных регионах России и Литвы и вносит непосредственный вклад в достижение общей цели, прогресса в области совместного процветания и добрососедства между вовлеченными странами.

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза и Российской Федерации. Содержание опубликованного материала является предметом ответственности ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова» и не отражает точку зрения Европейского союза.