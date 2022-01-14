Как одна калининградская мошенница обманула половину России

Задержать преступника - это еще далеко не все: не менее важную часть работы по уголовному делу предстоит выполнить следователю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи под нагрузкой

Некоторые показатели особенно впечатляют. Так, например, каждый калининградский следователь за месяц успевает направить в суд почти 7 уголовных дел. Нагрузка на штатную единицу получается выше, чем в среднем по России.

Михаил Молокан. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- По данному показателю мы в стране занимаем 16-е место среди 84 следственных подразделений системы МВД РФ, - подтверждает начальник следственного управления Михаил Молокан. - Всего же за указанный период времени было окончено производством 2233 уголовных дела, из которых 2117 уже находятся в суде - это 94,8 процента от общего числа. В позапрошлом году было меньше - 89,7 процента.

Весьма неприятной для любого следователя является ситуация, когда расследование уголовного дела приостанавливается - скажем, по причине того, что подлежащего привлечению в качестве обвиняемого установить не удалось. Или удалось, но подозреваемый или обвиняемый сумел скрыться от следствия. Так вот, таких случаев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стало меньше на 789 (или на 13,5 процента), а удельный вес приостановленных уголовных дел снизился с 70,8 процента до 69,3 процента. А фактов приостановления уголовных дел, когда известно, где находится подозреваемый или обвиняемый, но реальной возможности участия его в расследуемом в отношении него деле не имеется, не допущено вообще.

Возмещение ущерба

Помимо бесперебойной работы следствия, его результативности, сокращения разумных сроков и повышения качества, чрезвычайно важным (особенно в плане общественного резонанса) можно считать и такой фактор, как возмещение причиненного преступниками ущерба. Кстати, за те же 11 месяцев 2021-го его общая сумма выросла более чем в 2,5 раза, составив 844 миллиона 596 тысяч рублей.

- Вместе с тем возрос до 53,8 процента удельный вес возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам, который составил 598 миллионов 467 тысяч рублей, - говорит полковник юстиции Молокан. - Это больше, чем установленные госпрограммой 40,25 процента. Защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда является одним из основных направлений деятельности органов предварительного следствия.

Одной из самых эффективных мер (если не самой эффективной) по реальному возмещению причиненного потерпевшим вреда, без сомнения, является арест имущества преступника. За указанный период стоимость такого вот арестованного имущества больше чем в 2,5 раза превысила уровень 2020 года, составив 150 миллионов 918 тысяч рублей.

Как фирмач кинул дольщиков

Традиционно повышенное внимание общественности привлекает работа правоохранителей по расследованию деятельности организованных преступных групп. За 11 месяцев прошлого года в суд было направлено 13 уголовных дел по 29 эпизодам преступлений, совершенных 37 участниками различных ОПГ. Одним из самых привлекательных для них можно считать строительный бизнес, и особенно долевое строительство. Здесь совершаются хищения на десятки миллионов рублей.

- В одном из таких случаев руководитель строительной фирмы заключил 52 договора участия в долевом строительстве на 50 с лишним миллионов рублей для возведения многоквартирного дома в городе Пионерском, - рассказывает Михаил Молокан. - Хотя в реальности бизнесмен не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению через подставных лиц. В ходе предварительного следствия удалось доказать факт реального руководства деятельностью организации обвиняемым, а также факт получения им денежных средств от дольщиков, опровергнув версию обвиняемого, который утверждал, что все деньги якобы ушли на стройку.

Сколько стоят услуги «обнальщиков»

Еще одна лакомая для преступников сфера - банковская деятельность. Незаконная, естественно. В 2021-м следователи следственной части направили в суд два уголовных дела в отношении четырех членов ОПГ, которые путем противозаконных операций смогли получить доход в размере свыше 47 миллионов рублей.

- В этом случае использовались фирмы-однодневки, которые преступники регистрировали на себя лично либо на подставных лиц, - продолжает полковник Молокан. - С клиентами заключались фиктивные договоры, на счета однодневок поступали деньги, которые потом снимались со счета в банке или с корпоративной карты либо перечислялись на счета физических лиц, которые обналичивали эти суммы через банкоматы. Полученные средства преступники возвращали клиентам, оставляя себе за услуги не менее 5 процентов. О тех сложностях, с которыми нашим сотрудникам пришлось столкнуться при расследовании этого уголовного дела, можно судить хотя бы по тому, что пришлось провести 29 фоноскопических судебных экспертиз в двух экспертных учреждениях, 11 бухгалтерских судебных экспертиз и 12 компьютерно-технических судебных экспертиз. На принадлежавших обвиняемым банковских счетах было арестовано больше 2 миллионов рублей, а кроме того, транспортные средства и жилые помещения.

Свердловск, Мурманск, далее везде

В духе времени популярны у преступников информационно-телекоммуникационные технологии. За 11 месяцев 2021 года было окончено производством 377 эпизодов подобных хищений, совершенных в отношении 355 лиц. Особенно широкое распространение получил такой способ, как выкладывание на специализированных интернет-сайтах ложных объявлений о продаже несуществующих товаров. Так, Московский районный суд Калининграда сейчас рассматривает уголовное дело горожанки, которая успела обмануть 17 человек, предлагая им приобрести мебель и бытовую технику по заманчивым ценам.

- Еще в ходе проведенной отделом «К» (по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. - Ред.) доследственной проверки удалось установить, на кого именно зарегистрированы СИМ-карта с абонентским номером, используемым при совершении преступления, и банковская карта, на которую перечислялись деньги, - объясняет начальник следственного управления УМВД. - Дальнейшее расследование осложнялось тем обстоятельством, что потерпевшие и свидетели находились в различных регионах страны: в Свердловской, Вологодской, Пензенской, Мурманской, Смоленской, Астраханской, Рязанской областях, в Республике Бурятия. Нашим сотрудникам пришлось проделать колоссальную работу, но в итоге она увенчалась полным успехом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 11 месяцев 2021 года следователями следственного управления областного УМВД было раскрыто 232 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пресечена деятельность на территории региона трех ОПГ. Изъято 246,278 грамма N-метилэфедрона, 214,1 грамма мефедрона, 0,330 грамма МДМА, 7,6 грамма метамфетамина (первитина), 1,983 грамма кокаина и 32,978 грамма героина.