Экскурсии по Домику Канта будут водить виртуальные персонажи XVIII века

Отреставрированный пасторский дом принимает гостей с лета 2018 года. Фото: Иван МАРКОВ

Рядом с самим домом фактически началось возведение северного флигеля будущей «Кант-резиденции». Работы проводятся по программе приграничного сотрудничества «Россия - Польша 2014-2020». На строительство выделили почти 500 тысяч евро, а завершить его планируют не раньше марта 2023 года. В здании появятся художественные мастерские, библиотека, выставочный зал, гостевые комнаты для студентов. Еще свыше 140 тысяч евро должны пойти на закупку оборудования.

В будущем на территории Домика Канта должен появиться музейный комплекс, состоящим из нескольких зданий. Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

Тем временем благодаря проекту «Иммануил Кант и Томас Манн: Гении места - дух региона» (для краткости его именуют«КАНТоМАННиЯ») той же программы началось переоборудование музейной экспозиции на основе мультимедийных технологий. Новую концепция разработал литовский дизайнер Саулюс Валиус.

- Получив приглашение поучаствовать в разработке концепции Дома пастора, я сразу понял необъятную глубину задачи, - рассказал он. - Это и история, и философия, и этика, и игра, но главное - это совесть каждого из нас и ответственность перед миром и историей. Как это все объединить в одном пространстве? Эта сверхзадача манила меня и в то же время пугала. Решив отправиться в это очень сложное и ответственное путешествие, я собрал творческую группу, и мы нырнули в этот необъятный мир Канта.

Гиды для поколения Z

Предполагается, что новая экспозиция будет основана на современном принципе выстраивания диалога с посетителем. Создание контента для нее будет вестись в двух направлениях: традиционная часть - экспонаты, текстовая и визуальная информация, а также интерактивные элементы, позволяющие взаимодействовать с окружением, изменять сценарий, влиять на происходящее.

Музейные объекты смогут принимать необычные формы. Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

- Нынешнее поколение Z, мягко говоря, не любит читать, - объясняет заведующий музейным сектором музея Алексей Оглезнев. - Сейчас молодежь легче воспринимает информацию, не читая тексты, а просматривая картинки, иллюстрации типа комиксов или короткие видеосюжеты. «Генерация айфонов и айпадов» - это объективная реальность, от которой, увы, не спрятаться. Да и не надо. Проходя по залам экспозиции, молодые посетители везде будут сталкиваться со своими виртуальными ровесниками из XVIII века. Дети пастора - трое мальчиков - будут рассказывать современным сверстникам о своих буднях в родном доме с учителем Кантом. Если же посетители вдруг начнут не в меру баловаться и нужно будет навести порядок или разрешить спорные вопросы, вмешается взрослый персонаж - отец (пастор).

Выбор между женщиной и философией

Еще из новостей - подготовка к спектаклю «Тильзит-театра», который состоится летом этого года на уличной сцене у Домика Канта. Речь идет о работе по пьесе Арвидаса Юозайтиса «Кант. Вечности не будет».

Еще один проект будущего оформления интерьера. Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

Как рассказал режиссер театра Александр Загораев, много ответственности сейчас лежит на художниках по костюмам и декорациям.

- Долго ездили по магазинам тканей, подбирали материал. Так как пьеса историческая, уделяем этому особое внимание. Работу с актерами начнем лишь тогда, когда будет готов весь реквизит, - говорит режиссер.

Зрители не просто узнают, как Кант переживал те или иные драмы в своей жизни. Спектакль Тильзит-театра - о том, как великий гуманист лишился любви к женщине из-за своей любви к философии.

СПРАВКА «КП»

Не окончив из-за смерти отца Кёнигсбергский университет, в 1748 году молодой Кант впервые покинул родной Кёнигсберг и перебрался в глубинку. Три года Иммануил провел в местечке Юдшен под Инстербургом, работая домашним учителем в доме пастора Даниэля Эрнста Андерша, где ему выделили небольшую угловую комнату на первом этаже.

В январе 2014 года Совет по культуре при губернаторе Калининградской области принял решение о создании в современном поселке Веселовка музея Канта. Приказом службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 19 июня 2015 года Дом пастора получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

В начале 2017 года началась подготовка строительной площадки, работы по укреплению фундамента здания и, собственно, его реставрация. Торжественная церемония открытия музея состоялась 16 августа 2018 года. Отреставрированный пасторский дом стал филиалом Калининградского областного историко-художественного музея. В январе 2019 года объект передали в оперативное управление Кафедральному cобору.

В 2024 году Калининград отметит 300-летие со дня рождения Иммануила Канта.