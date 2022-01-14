Руководство «Водоканала» инициировало комплексные антикоррупционные проверки

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В марте 2021 года в результате совместной проверки управления безопасности ГП КО «Водоканал» и правоохранительных органов в части исполнения условий контрактов по поставкам химических реагентов были выявлены нарушения со стороны должностного лица предприятия и подрядной организации. Далее результаты проверки были переданы в соответствующие органы для проведения оперативных действий. На протяжении всего расследования предприятие оказывало максимальное содействие следственным органам.

В начале апреля 2021 года сотрудник уволился по собственному желанию. Предприятие не препятствовало данному решению. Новое руководство ГП КО «Водоканал» инициировало на предприятии комплексные антикоррупционные проверки всех структурных подразделений, проработаны меры предупреждения коррупционных действий, усилен контроль со стороны управления безопасности за деятельностью сотрудников и процессом осуществления закупок, внедрен регламент взаимодействия структурных подразделений при формировании и подаче заявок в отдел материально-технического обеспечения на поставку товарно-материальных ценностей, регламентирована деятельность по закупкам в рамках требований федеральных законов, усилены меры проверки кандидатов при приеме на работу, привлечены на работу новые квалифицированные кадры и многое другое.

Помимо этого, все действующие сотрудники в течение года прошли дополнительные инструктажи и предупреждены о видах ответственности за злоупотребление служебным положением и нарушение действующего законодательства РФ.

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