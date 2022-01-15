«Тайны затонувших кораблей» раскрывают на территории Янтарной мануфактуры

«Погрузитесь» в морскую пучину, чтобы увидеть затонувшие суда. Почувствуйте дыхание ушедших эпох, чтобы лучше понять нас сегодняшних. Прикоснитесь к предметам, которые готовы поведать множество тайн, стоит только услышать…

«Тайны затонувших кораблей» - новая выставка Музея Мирового океана – развернулась в новом и уже легендарном музейном пространстве – на территории знаменитой Янтарной мануфактуры. Создание выставки стало важным событием в деле сохранения и популяризации морского культурного наследия разных эпох и народов.

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Вместе c Институтом археологии РАН, РГО, РИО, Национальным центром подводных исследований, Государственным Эрмитажем музей участвует в экспедициях по исследованию затонувших судов. Новая экспозиция впервые объединила подлинные предметы, поднятые за последние годы с морского дна. Это экспонаты с потерпевшего крушение во второй половине XIX века в Балтийском море у поселка Пальмникен (Янтарный) деревянного корабля; каботажного судна Балтийского региона конца ХIХ - начала ХХ века типа река-море райзекан; затонувшей в 1881 году у Земли Франца-Иосифа яхты «Эйра» английского полярного исследователя Ли Смита; потерпевшего кораблекрушение в 1897 году малого броненосца российского флота «Гангут»; последней погибшей в Великую Отечественную войну советской подводной лодки С-4; потопленных в 1945 году у Пиллау (г. Балтийск) немецкого ледокола «Поллукс» и артиллерийского тендера «Драхе». Также на выставке экспонируются модели судов, выполненные калининградцами В.А. Литвинко, О.В. Мартышевским и А.А. Смирновым, а также В.П. Овчаровым (Севастополь) и Ф. Хоффмайстером (Саксония, Германия).

Новым домом для сохраненных предметов морской археологии стали возрожденные помещения на территории Янтарной мануфактуры в создаваемом музеем историко-культурном центре «Морское наследие». Музей Мирового океана выполнил ремонт старых боксов, превратив их в реставрационные мастерские и залы для экспозиции в рамках проекта «Нас объединяет янтарь. Совместные действия по сохранению и использованию янтарного наследия» Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020, которая финансируется Россией и ЕС. Также создан проект по реставрации части здания Янтарной мануфактуры.

Выставка «Тайны затонувших кораблей» – это рассказ об отношениях человека и моря, о мечтах покорить морскую стихию. Проведённая специалистами музея и партнерами работа помогает ответить на важные научные вопросы в сфере сохранения и изучения морского наследия, демонстрирует системный подход к его исследованию, способствует включению находок в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Экскурсии проводятся по вторникам и четвергам для организованных групп (не более 10 человек). Тел. для предварительной записи: +7 (4012) 53 17 44.

Стоимость билета: взрослый – 200 р., льготный – 150 р., дети от 6 до 16 лет – 100 р., дети от 3 до 6 лет – 50 р. Билеты на сайте музея www.world-ocean.ru в разделе «Купить билет онлайн/Экскурсии по времени».

ФГБУК «Музей Мирового океана»

236006 г. Калининград, набережная Петра Великого, дом 1 ОГРН 1023900990080

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза и Российской Федерации в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша на 2014-2020 гг. Ее содержание является исключительной ответственностью Музея Мирового океана и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее официальную позицию Европейского Союза, Российской Федерации, Управляющего органа или Объединенного технического секретариата Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 гг.

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