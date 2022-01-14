Последствия «Эльзы» в Калининграде: Десятки поваленных деревьев, разбитые машины и оборванные провода

В городе уже повреждены десятки автомобилей. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Атлантический циклон «Эльза», как и ожидалось, вызвал мощнейший шторм, который стал причиной падения десятков деревьев только в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе из-за сильного ветра уже пострадали десятки автомобилей, также из-за падения деревьев были оборваны провода. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Что произошло в Калининграде (по состоянию на 10 часов утра)

ул. Октябрьская - Ветром разрушена лоджия.

пр-кт Победы 144в - Дерево упало на автомобиль.

пр-кт Советский 129 - Дерево упало на 3 автомобиля.

ул. Горького 143- Дерево упало на автомобиль.

ул. Свердлова 27- Дерево упало на автомобиль.

пер. Свободный 6а - Из-за упавшего дерева оборвано три пролёта провода уличного освещения и согнуто 3 световых опоры.

пересечение ул. Б. Хмельницкого - ул. Октябрьская -Порвана растяжка рекламного баннера.

ул. О. Кошевого 5 - Сорвало обшивку ограждения.

пл. Калинина 28 - Сломана стойка дорожного знака «Пешеходный переход».

пересечение ул. Б. Окружная 1-я – ул. Карпенко (СТ «Золотая осень»)- Два упавших дерева перегородили проезжую часть.

пер. Свободный 6а - Упавшее дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода уличного освещения.

ул. Менделеева 84 - Упавшее дерево перегородило проезжую часть.

ул. Чапаева 36 - Упавшее дерево перегородило проезжую часть.

пл. Калинина 1б - Обломилась большая ветвь дерева, повисла на проводах МКП «Калининград-Гор Транс».

ул. Чайковского 4-10 - Упавшее дерево перегородило проезжую часть и придавило автомобиль.

пр-кт Победы 144в - Дерево упало на автомобиль.

ул. П/п-ка Емельянова 64 - Дерево упало на провода.

на выезде из мкр Прегольский - Упало дерево, перекрыло проезжую часть в обоих направлениях.

ул. Сеченова 3 - Дерево наклонилось, угроза падения на дом.

пр-кт Советский 129 - Дерево упало на 3 автомобиля.

пер. Нахимова 3 - Дерево упало на проезжую часть и оборвало провода.

ул. Горького 68-82 - Угроза падения дерева на здание.

ул. Кирова 24 - Дерево упало.

ул. Невельская 2 - Дерево упало на проезжую часть.

ул. А.Невского 190 б - Дерево упало возле кочегарки, провода на проезжей части.

ул. Ростовская 4 - Дерево упало, ветки на проводах.

ул. Аллея смелых 136-138, Род дом №3 - Дерево упало, опёрлось на опору освещения.

ул. Заводская 13 - Дерево упало на проезжую часть и лежит на газовой трубе.

ул. Судостроительная – ул. Товарная - Дерево упало на забор, ветки на проезжей части.