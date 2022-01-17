Погода на неделю в Калининграде: шторм, мокрый снег и потепление

Очередные циклоны почти не дадут зиме напомнить о себе. Фото: Александр Подгорчук

Калининградцев ждет еще несколько ненастных дней. Накануне МЧС объявило уже второе с начала года штормовое предупреждение, вызванное прохождением циклона «Герхильд». Крепкий ветер скоростью около 20 метров в секунду сохранится практически на протяжении всего понедельника.

Во вторник стихия должна отступить. По данным портала rp5.ru, скорость ветра не превысит 13 м/с, при этом атмосферное давление подскочит разом до 769 миллиметров ртутного столба (утром в понедельник, для сравнения, его значение составит 749 мм).

В среду наша область попадет под влияние нового циклона. Давление снова начнет понижаться, а температура – расти. Гидрометцентр России прогнозирует до +5 градусов днем.

В четверг ожидается снег с дождем и усиление ветра. До шторма, судя по всему, дело не дойдет: синоптики ожидают 16-17 метров в секунду. Похожая картина будет за окном и в пятницу.

На выходных похолодает. Дневные температуры не превысят +2 градусов, ночью столбик термометра будет падать до отметок -1...-2 градуса. Серьезных осадков и крепкого ветра быть не должно.