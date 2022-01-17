Спасатели будут, священник - под вопросом: Как под Калининградом пройдут крещенские купания

Для многие верующих окунаться в крещенскую ночь – обязательный ритуал. Фото: Александр КАТЕРУША

Официально Калининградская епархия отказалась от организации купелей. Однако в минувшие выходные в соцсетях появилась информация, что купания пройдут в «Подворье на Хуторской» в поселке Константиновка Гурьевского района. Место это весьма популярное (там проводят корпоративы и просто собираются веселыми компаниями пожарить шашлык), и народ уже вовсю готовит полотенца и тапочки, чтобы ехать туда в праздничную ночь.

- Рассчитываем на большое количество гостей. У нас территория - 18 гектаров! – рассказали «Комсомолке» в «Подворье». Уточняют, что на месте будет организовано дежурство спасателей и медиков. Это, безусловно, хорошо. Мало ли, что случится с человеком после заплыва в холодной воде.

- Священник тоже будет присутствовать? – спрашиваю.

- Присутствовать точно не будет. Да, церковь не проводит крещенские купания в этом году из-за пандемии. Но у нас Крещение сто процентов будет, однозначно. Но кто его будет освящать, и будут ли вообще, еще не известно.

Вход на территорию, кстати, по билетам. Взрослый 200 рублей, детский 100 рублей, а в саму ночь дети - бесплатно.

Обещают теплые раздевалки, кафе и уличную торговлю. Словом, празднику быть.

Но пресс-секретарь Калининградской епархии Серафима Ерохова в разговоре с «Комсомолкой» подчеркнула, что к этим купаниям РПЦ отношения не имеет.

- Это исключительно частная инициатива. Приходы Калининградской области, как мы говорили раньше, не организовывают купания. Главная причина в том, что купания не являются богослужебной традицией и не являются обязательными. Центром праздника является богослужение и молитва, - сказала Серафима.

Она отметила, что в храмах Калининградской области будут освящать воду и проведут праздничные богослужения.

- Во всех храмах епархии утром 18 и 19 января по окончании литургии (около 10:00) будет совершаться Великий чин освящения воды, - рассказали в епархии.

Напомним, отказаться от проведения крещенских купаний в ледяной воде калининградские священники решили в январе 2021 года. Хотя все предыдущие годы епархия поддерживала народную традицию окунаться в ледяную воду и повсеместно организовывала купели.

СПРАВКА «КП»

В этом году православные христиане будут отмечать Крещение в ночь со вторника на среду. Дата празднования, в отличие от некоторых других церковных праздников, не плавает, Крещение всегда приходится именно на 18-19 января. Считается, что именно в это время, после освящения, вся вода приобретает чудодейственные и целебные свойства и при этом может храниться, не портясь, до следующего года.