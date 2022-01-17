«Дерево повисло на дереве»: Что натворил в Калининграде шторм «Герхильд»

Упавшие деревья привели к образованию многочисленных заторов. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде продолжают подсчитывать убытки после шторма, принесенного в регион циклоном «Герхильд». Он бушевал всю ночь и утро, кроме того, резкие порывы ледяного ветра сохранялись и в течение понедельника. В мэрии города корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что к утру понедельника, 17 января, без уличного освещения остались более десятка улиц.

- Обесточено 12 улиц. Не работает 420 светоточек, - пояснили в администрации областного центра.

К обеду появилась информация об отключении 2991 светоточки.

Порывов ветра не выдерживали даже бетонные столбы. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, сообщалось, что на улице Чапаева, в районе больницы, дерево упало на опору освещения и уронило ее, оборвав провода. Еще до 9 утра на месте уже работали коммунальные службы города.

В девятом часу утра произошло повреждение высоковольтной линии, спровоцировавшее отключение восьми трансформаторных подстанций. В итоге без света остались улицы Ижорская, Магнитогорская, Карташева и Аральская.

На улице Гагарина ветер уничтожил второй этаж здания. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В ночь с 16 на 17 января необычное ЧП случилось на улице Гагарина. Судя по фотографиям, опубликованным сразу в нескольких сообществах, штормовой ветер разрушил второй этаж дома № 227. Постройка, по всей вероятности, была нежилой, однако обломками засыпало припаркованный перед ней грузовик. После того как информация была проверена управлением по делам ГО и ЧС мэрии Калининграда, «Комсомолке» сообщили, что никто не пострадал. Собственник машины с утра прибыл на место.

Ветер повалил, как минимум, 42 дерева. Часть из них падала на дома и машины. Также на некоторых улицах рухнувшие стволы и сорвавшиеся ветки перегородили движение. Вот только официальный список адресов, полученный в 16:00 понедельника от пресс-службы мэрии:

- улица Озерная: дерево упало на проезжую часть;

- улица Молодой Гвардии (дом 30): дерево упало на проезжую часть;

- улица Докука (дом 1а): дерево упало на провода ООО «Горсвет-Регион»;

- улица Радищева (дом 86): падение дерева на автомобиль МБУ «Чистота»;

- улица Карташева (дом 92): с частной территории дерево упало на частный дом;

- улицы Лейтенанта Яналова и Космонавта Леонова: дерево упало на трамвайные пути, перегородив проезд;

- улица Чапаева (дом 26-28): дерево перегородило проезд в городскую больницу №2;

- улица Яхромская (дом 28): с муниципальной территории дерево упало на частный дом;

- улица Карташева (дом 101): с частной территории дерево упало на частный двухэтажный дом;

- улица Каштановая аллея (дом 16): дерево упало на тротуар, частично на проезжую часть;

- переулок Энергетиков, район форта № 11: упало дерево;

- улица Сызранская (дом 16): упало дерево и повредило автомобиль;

- улица Александра Невского (дом 51а): упало дерево, перекрыло выезд из двора;

- улица Докука (дом 6): упало дерево, перекрыло проезжую часть;

- улица Товарная, (дом 21): угроза дерева падения на проезжую часть;

- улица Кутузова (дом 5): упало дерево на частной территории;

- улица Тельмана (дом 87): падение дерева на тротуар, угроза падения 2-х деревьев;

- улица Судостроительная (дом 140): угроза падения дерева и повреждения проводов освещения;

- улица Офицерская (дом 17): угроза падения дерева;

- улица Печатная (дом 43 – детсад № 124): упало дерево, повредило ограждение;

- улица Вагнера (дом 11а): угроза падения большой ветки;

- улицы Воздушная и Белинского: дерево висит на проводах освещения;

- проспект Мира (дом 4): дерево повисло на соседнем дереве;

- улица Молодой гвардии (дом 2): дерево упало на административное здание в районе 2-го этажа;

- улица Каштановая аллея (дом 137): дерево лежит на газоне;

- улица Велосипедная дорога (дом 25): дерево наклонено и висит над теплотрассой;

- улица Маршала Борзова (дом 90, детсад № 122): над тротуаром и проезжей частью висит большая ветка;

- улица Адмиральская (дом 7, детсад № 7): дерево упало на опору освещения внутри территории садика;

- улица Одесская (дом 4): угроза падения дерева на провода электроснабжения, идущие к дому;

- микрорайон Малое Борисово (дом 13а): падение дерева на проезжую часть;

- улица Белибейская (дом 12) - угроза падения дерева на придомовую территорию;

- улица Сергеева (дом 10, сквер у пруда Нижнего): надломленное дерево;

- улица Юрия Гагарина (дом 74-76а): дерево упало на МКД;

- набережная Баграмяна (дом 4): падение дерева на тротуар;

- Ленинский проспект (дом 42б): падение дерева на ограждение;

- Каштановая аллея (дом 3а): падение дерева на проезжую часть, повреждены провода и опора освещения;

- улица Алябьева (дом 36): падение дерева на проезжую часть;

- улица Докука (дом 9, над мостиком): угроза падения дерева;

- улица Памяти павших в Афганистане (дом 9-15): упало дерево и перегородило проезжую часть;

- улицы Неманская и Платова: падение дерева на проезжую часть;

- улица Сибирякова (дом 58-60): угроза падения дерева;

- улица Генерала Галицкого (дом 28): угроза падения дерева на КПП университета МВД;

- улица Сергеева (дом 10, сквер у пр. Нижний): надломленное дерево;

- улицы Суворова и Транспортная: дерево упало на проезжую часть;

- улица Белибейская (дом 12-18): угроза падения дерева.

И это, разумеется, не полный список. Например, во дворе между улицами Рокоссовского и Подполковника Иванникова утром дерево рухнуло на провода, отчего надломился и упал столб линии электропередач, едва не похоронив припаркованные рядом автомобили . Причем, по словам очевидца, бетонный столб треснул, как спичка, показалось даже, что внутри его нет железной арматуры.

В понедельник ближе к вечеру штормовое предупреждение в Калининграде отменили, однако, судя треску жестяных крыш и зловещему вою в проводах, шторм «Герхильд» пошел по второму кругу…

А ЧТО В ОБЛАСТИ?

Не повезло Правдинскому району

С 14 января по утро понедельника штормовым ветром на региональных трассах повалено 206 деревьев. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- Все они убраны, препятствий для проезда транспорта нет. Больше всего досталось Правдинскому району, там повалено 54 дерева. Ветер не стихает, и дорожники продолжают выезжать и убирать поваленные деревья с дорог. Спасибо калининградцам, которые звонят и сообщают об упавших на дороги деревьях, – сказала глава министерства.