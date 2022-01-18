Более 1,5 тыс. работников АВТОТОР прошли профилактические медицинские осмотры в 2021 году за счет предприятия

На АВТОТОР обеспечено непрерывное медицинское сопровождение работников.

На предприятиях АВТОТОР реализуется комплексный подход к обеспечению жизни и здоровья работников в рамках деятельности в области охраны труда.

В 2021 году на предприятиях АВТОТОР проведено более 1,5 тыс. предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров сотрудников в рамках мониторинга состояния здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Профессиональных заболеваний не выявлено. 25 человек из числа сотрудников предприятия были направлены на санаторно-курортное лечение за счет средств работодателя. Финансирование комплекса лечебно-профилактических мероприятий по охране труда за прошедший год составило более 6,5 млн руб.

Благодаря системному подходу к вопросам охраны здоровья коллектива на АВТОТОР обеспечено непрерывное медицинское сопровождение работников. Предприятие уделяет значительное внимание организации качественного медицинского обслуживания сотрудников, оказанию им амбулаторно-поликлинической помощи и проведению лечебно-оздоровительных процедур в заводских здравпунктах, а также своевременному проведению вакцинации, включая вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Для предотвращения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производствах АВТОТОР также проводится регулярный производственный контроль мониторинга производственных факторов. Риск потенциального вредного воздействия таких факторов предотвращается за счет своевременного обеспечения санитарных норм. Например, с целью обеспечения благоприятных условий труда и обеспечения санитарных норм по освещению предприятие оборудовано светодиодными лампами, санитарные нормы по воздействию шума обеспечиваются за счет заливки пола специальной шумоизоляционной мастикой в производственных помещениях предприятия и др.

На предприятиях АВТОТОР на системной основе проводится поэтапная плановая специальная оценка условий труда (СОУТ) на рабочих местах. По результатам специальной оценки условий труда за работу во вредных условиях труда работникам выплачивается доплата в размере от 4% к заработной плате, предоставляется дополнительный отпуск в количестве от 7 дней, в профилактических целях выдается молоко. Также на производствах АВТОТОР предусмотрены технологические перерывы каждые два часа.

Контроль по вопросам охраны труда достигается действующей Системой управления производством на всех уровнях управления.

Особое внимание в реализации политики в области охраны труда уделяется организационно-техническим мероприятиям, включающим в себя контроль за содержанием производственных объектов, технологического оборудования и инструмента, а также техническое перевооружение и модернизацию производства (внедрение более безопасных технологических процессов, транспортных средств, оборудования и т. д.).

Строгое соблюдение законодательных и нормативных требований, а также иных требований в области промышленной безопасности, эффективное функционирование системы управления охраной труда позволяет обеспечить каждому работнику здоровые и безопасные условия труда на всех предприятиях АВТОТОР. Политика в области охраны труда и промышленной безопасности распространяется не только на сотрудников АВТОТОР, но и на все подрядные организации, выполняющие различные виды работ на объектах компании.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.