Омикрон выявили в Калининградской области: что известно о первых случаях заражения

Новый штамм обнаружили у четырех человек, среди которых один ребенок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининградская область официально попала в число регионов, где выявили новый штамм. Омикрон подтвердился по результатам эпидемиологического мониторинга, который проводили в Санкт-Петербурге в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, новый штамм обнаружили у четырех человек, среди которых один ребенок. Два случая - завозные: заразившиеся посещали на зимних каникулах Францию и Доминиканскую Республику.

- В остальных двух случаях заражение, вероятно, произошло внутри области, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Все трое заразившихся взрослых были вакцинированы против коронавируса, но двое сделали прививку больше шести месяцев назад. Все заболевшие изолированы, получают амбулаторное лечение. Контактные находятся под медицинским наблюдением.

В Роспотребнадзоре напоминают, что у штамма омикрон инкубационный период значительно короче: по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней. Омикрон передается в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом дельта.

Человек, заболевший штаммом омикрон, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.