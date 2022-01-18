Концерт-откровение «Воспевая Россию»: Калининград присоединился к фестивалю Валерия Халилова

В начале 2016 года Валерий Халилов со своими музыкантами выступил на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия (на фото). А 25 декабря того же года коллектив погиб в страшной авиакатастрофе по пути в Сирию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининград вошел в число 34 городов, где пройдут концерты Международного фестиваля Валерия Халилова, выдающегося композитора и дирижера, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, погибшего 25 декабря 2016 года вместе с музыкантами в страшной авиакатастрофе по пути в Хмеймим (Сирия). Знаковое выступление «Воспевая Россию» состоится 22 января на сцене Калининградской филармонии.

В этот вечер Концертный духовой оркестр (под руководством заслуженного артиста РФ Эдуарда Гантовского и дирижеров - народного артиста РФ Виктора Бобкова и Романа Иванова), а также ведущие солисты филармонии и оркестр штаба Балтийского флота исполнят знаменитые патриотические сочинения известных авторов: Пахмутовой, Шатрова, Высоцкого и других российских композиторов.

На концерте прозвучат и популярные шедевры из классического репертуара филармонии: ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, монолог Чио-Чио-сан из оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини, а также попурри на темы песен о военных оркестрах.

Услышат гости и сочинения самого Валерия Халилова. А премьерой вечера станет исполнение вальса «Памяти друга», написанного специально для этого концерта директором филармонии народным артистом Виктором Бобковым.

Для Виктора Бобкова предстоящий концерт – событие особенное и очень ответственное. Ведь он лично знал Валерия Халилова с юных лет. Вместе они учились в знаменитом на всю страну Московском суворовском музыкальном училище.

- Валерий для меня близкий и родной человек. Мы жили в казарме, койка к койке. Проводили вместе будни и праздники. Мы оба были кларнетистами, - рассказывает Виктор Бобков. - Помню, как я его впервые увидел – он с кем-то подрался. Паренек был маленький, но забияка. И в классном курсовом оркестре мы сидели рядом, с 12 лет бок о бок. Это потом нас после выпуска жизнь раскидала: кто-то поехал служить на Балтику, а кто-то – в Ленинградский военный округ. Но контакты мы поддерживали всегда, регулярно встречались. И, что интересно, двигаясь по служебной лестнице, получая новые звезды на погоны и лампасы на брюки, Валера совершенно не менялся. Он всегда был доступен, очень демократичен и добр ко всем: от юных воспитанников сводных оркестров до своих именитых коллег. Офицеры военных училищ его обожали, за честь считали просто поздороваться.

Военнослужащие и музыканты и сегодня с теплом вспоминают Валерия Халилова. Говорят, не верится, что его нет. Действительно, он живет в музыке, в своих произведениях, в друзьях.

- Мое участие в концерте – это долг памяти, возможность поклониться, вспомнить, помянуть. Это, наверное, как для верующего человека прийти в храм. Музыка – это ведь тоже звучащий храм, - говорит дирижер и руководитель Калининградской областной филармонии Виктор Бобков. - Мне важно передать свое состояние и оркестрантам. Мы должны быть единым организмом. В этом концерте есть состояние гордости, потому что Валера писал искренне и на века, он чувствовал, что этими созвучиями можно зацепить душу человека. Его музыка – его монолог, его откровение. Эти настроения мы должны ощутить вместе с музыкантами, а вместе с нами, конечно, слушатель в зале.

В этом году Второй Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и посвящен 70-летнему юбилею Валерия Халилова. Открытие фестиваля состоялось 17 января на Исторической сцене Большого театра.

Концерт «Воспевая Россию», который пройдет 22 января в Калининградской филармонии, будет транслироваться онлайн на портале Прокультура.ру.