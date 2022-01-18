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Общество18 января 2022 16:18

Владелец «Глаза Балтики» - о штормах: Аттракцион переносить не будем, кабинки сделаны так, чтобы крутиться на 360 градусов

Инвестор рассказал «Комсомолке», как колесо обозрения перенесло удары стихии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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По словам владельцев колеса, конструкцию изначально проектировали с учетом ветровой нагрузки, возникающей на калининградском побережье.

По словам владельцев колеса, конструкцию изначально проектировали с учетом ветровой нагрузки, возникающей на калининградском побережье.

Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область пережила два мощных шторма. «Эльза» и «Герхильд» валили деревья на дома и машины, срывали стальные щиты и ломали заборы. Бушевала стихия и на побережье. Ветер там был сильнее, чем в Калининграде, и мало кто отважился гулять, глядя на огромные волны. Зато нашлись очевидцы, которые сняли на видео колесо обозрения в Зеленоградске, чьи кабинки отчаянно раскручивал ветер. Кабинки мотало туда-сюда и вращало на 360 градусов. Конечно же, у многих возник вопрос: после такой нагрузки безопасно ли будет кататься на колесе? Или стоит переместить аттракцион в менее ветреное место, от греха подальше?

- После штормов комиссия, техническая служба в присутствии Гостехнадзора и всех ответственных служб проверила колесо. Нарушений не выявлено, оно работает в штатном режиме, - рассказал нам инвестор и владелец «Глаза Балтики» Виктор Зубарев.

- Не сильно ли шторм повлиял на износ конструкций?

- Кабины колеса обозрения изначально сделаны так, чтобы крутиться на 360 градусов. То, что ветер крутил сильнее и быстрее, никак на износ не влияет. Там стоят надежные оси и подшипники - такой конструктив колеса.

- Некоторые люди боятся после шторма кататься.

- Понятно, что люди задают вопросы. Но шторма никак не повлияли на безопасность.

- Не возникло мысли, что вы ошиблись с местом установки?

- Нет, конечно. Колеса не покупаются на рынке. Каждое колесо индивидуально изготавливается для определенной местности. Наше делали именно для нас, для первой линии Балтийского моря. И все ветровые нагрузки и климат изначально заложены в конструктив. Никакой опасности для окружающих и посетителей колесо не несет. Оно останется на прежнем месте.

Виктор Зубарев напомнил, что «Глаз Балтики» был изготовлен в Москве в компании, которая работает с Роскосмосом и произвела уже более 60 колес для разных городов России и мира.

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