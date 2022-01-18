«Перманентное позорище»: что происходит с набережной Трибуца в Калининграде

Этот фонарь упал во время недавнего шторма, но к остальным проблемам набережной погода практически не имеет отношения. Фото: Анна Карпенко

«Памятник криворукости»

В Калининграде продолжает разрушаться набережная Трибуца, построенная в 2016 году. Еще в начале лета 2015-го, буквально сразу после сдачи первой очереди объекта, калининградцы начали подозревать, что набережная сделана как-то не так – ее затопило. В июле тротуары залило не только водой, но и жидкой грязью. Газоны на береговых уклонах тогда смыло, а ливневки забило песком и глиной. Прошло шесть с половиной лет (гарантийный срок на таких объектах всего пять лет), и ситуация серьезно усугубилась.

Во время прогулок на пути то и дело попадаются различные «сюрпризы». Фото: Иван МАРКОВ

В середине января этого года руководитель Калининградского союза фотохудожников Анна Карпенко ужасалась, гуляя по променаду сразу после шторма. Она насчитала около десятка ям, образовавшихся в тротуарном покрытии, о чем написала на своей странице в Фейсбуке.

- Прогулка по набережной Трибуца в Калининграде совсем перестала быть сколько-нибудь нормальным променадом в центре города у главной его реки, - сокрушалась Карпенко. - Мало того что созерцаешь перманентное позорище, а «памятники» криворукости и безответственности поджидают на каждом шагу, так еще и подвергаешься самой натуральной опасности.

Карпенко обратила внимание, что самая глубокая яма расположена аккурат напротив детской поликлиники, игровой площадки и спуска для маломобильных граждан.

- Да вон и фонарь неподалеку завалило, - продолжает она. - Поставлен, наверное, на совесть был - обычного нашего циклона не выдержал. А ведь с ремонта прошли считаные годы. На гарантии еще, наверное.

Не выдержал даже дом...

Надо сказать, что качеством строительства возмущались и официальные лица. Например, в феврале 2016 года, незадолго до сдачи второй очереди променада, там побывал губернатор Николай Цуканов, который, шлепая по скопившейся в просадках воде, ругал подрядчика: «Плитка уже провалилась, и лужи стоят. В рамках обязательств заставьте подрядчика все привести в порядок. Позорище же!»

Однако были у властей и другие печали. Стоящий рядом 12-этажный дом № 70 еще во время строительства второй очереди начал крениться в сторону реки. В июле 2015 года его признали аварийным и приняли решение расселить. К слову, до сегодняшнего дня он стоит обнесенный забором, но разбирать его не спешат.

Ямы зияют почти на каждом шагу. Фото: Иван МАРКОВ

Если возвращаться к конкретным проблемам променада, то за недолгую историю прославиться он успел на всю страну. Например, блогер Илья Варламов в декабре 2016 года писал, что набережная издалека выглядит неплохо, но ближе к ней лучше не подходить. Ему было известно, что на обе очереди объекта из бюджета разных уровней ушло больше миллиарда рублей, и поэтому первое, на что он обратил внимание, - лужи. Они были везде. С грязью и без. Пять лет назад гранит еще не рассыпался под ногами, но Варламов об этом уже предупреждал:

- Про отвод воды никто просто не подумал. Что будет дальше? Камень быстро начнет разрушаться. Вода не должна стоять... Через 3 года, если проблему не решат, гранитные плиты начнет выбивать, они будут крошиться.

Все плохо

Во вторник, 18 января, корреспондент «Комсомолки» решил лично проверить, так ли все плохо на Трибуца. Оказалось, действительно неважно. Очаг, как и сообщала Карпенко, находится у детской поликлиники. Глубина ямы на тротуаре там такая, что кто-то даже воткнул в нее выброшенную на улицу новогоднюю елку (правда, она уже почти полностью провалилась). Еще кто-то из прохожих воткнул туда палку, привязав к ней кусок сигнальной ленты. Конечно, это только мое предположение, но, если бы это сделали коммунальные службы, все было бы немного аккуратнее.

Некоторые участки представляют серьезную опасность - с детьми тут нужно быть особенно осторожными. Фото: Иван МАРКОВ

В районе Второй эстакады гранитная плита сломана пополам. Фото: Иван МАРКОВ

В трех местах на тротуарном покрытии поломан оказался даже гранит. В районе Второй эстакады гранитная плита сломана пополам и край ее высовывается на поверхность сантиметров на 5-6. На трех участках променада складывается впечатление, что под тобой не твердое основание, а какие-то зыбучие пески. Они, наверное, и проглатывают дорогостоящую плитку вместе с решетками ливневки.

Упавший фонарный столб уже поставили на место, но вид у него весьма потрепанный. Кстати, это уже вторая алюминиевая опора, поваленная ветром. Определить их можно по грубому стальному основанию. И действительно, не пропадать же добру – новые опоры еще заказывать нужно, деньги на них в бюджете закладывать.

А вот таким грубым способом рабочие установили фонарь на место. О красоте думать, похоже, было некогда. Фото: Иван МАРКОВ

В остальном претензии все те же. Там, где была вода и грязь (велодорожка под мостом), остается вода и грязь. Где были просадки, остаются просадки. Меняется лишь их масштаб. Локальные участки теперь имеют протяженность в несколько десятков метров.

Что говорят чиновники

В мэрии Калининграда сегодня признают, что набережная действительно «поплыла», и городские власти даже собираются предпринимать меры. Самое неприятное в этой ситуации, что платить за ремонт будем мы с вами, а не подрядчик.

- Да, гарантийный срок вышел, однако в октябре администрация заказала работы по обследованию технического состояния строительных конструкций и берегоукрепления на набережной Трибуца от Второго эстакадного моста до Литовского вала. Без результатов этого обследования мы не можем приступить к той же разборке расселенного дома № 70, - сообщили в городской администрации.

В пресс-службе также добавили, что отдельный контракт будет заключен для заделки ям и провалов.