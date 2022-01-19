В Советске не утихают споры о доме, в котором якобы жил Александр I

Несмотря на то, что точка в спорах не поставлена, табличка о проживании императора на стене висит. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Этот довольно неприметный дом (сейчас его номер 6) расположен на улице Гагарина неподалеку от набережной реки Неман и величественного моста Королевы Луизы. Есть предположение, что именно здесь в конце июня – начале июля 1807 года, в дни подписания Тильзитского мира, жил российский император Александр I. На фасаде даже повесили каменную табличку с упоминанием об историческом событии, а само здание в свое время хотели внести в список объектов культурного наследия, то есть сделать памятником. Но региональная служба охраны памятников идею не поддержала. Разбираемся почему.

Нас упрекали, но нет аргументов

- Да, есть такой дом, на котором водрузили доску. Упрекали нас в том, что мы не поставили здание на учет, - говорит руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Одни краеведы из Советска утверждают, что это тот дом, в котором жил император, другие говорят, что это совсем другой дом. Никто заявлений нам с обоснованием не предоставил. А ставить еще одну фальшивку на учет мы не будем. Не будем до тех пор, пока не появится аргументированный и сформулированный источник в подтверждение факта пребывания там Александра I.

- Речь идет о событиях 1807 года. Неужели этот дом такой старый?..

- Я про то же говорю. У нас есть так называемый Домик Наполеона в Правдинске. Но по нашим ориентирам и архитектурным признакам этот дом начала XX века. Ну не мог же Наполеон в доме начала XX века останавливаться! Речь идет про дом, который выкупал бизнесмен Виктор Батурин, а потом у него выкупили, когда он был в местах лишения свободы… И похожие истории еще были. Так что на эмоциях мы принимать решение не будем.

Надо сказать, что у нас в области (не учитывая зданий культа и замков) жилых и административных строений XVIII века буквально единицы. Они по архитектурным признакам достаточно хорошо «читаются». Вот в Калининграде единственная гражданская постройка XVIII века – это здание королевского сиротского дома у Закхаймских ворот. Так его видно по оконным проемам, объемно-пространственным решениям, по технологиям. А здание в Советске заставило нас сомневаться. Тем более единодушия среди краеведов нет.

- А что вы примете в качестве здравых аргументов?

- Сейчас можно даже через интернет найти много информации. Существует хорошая картографическая база. Тильзит был городом немаленьким, карты сохранились, на которых обозначены строения. Кроме того, можно писать запросы в электронные архивы. Есть гравюры. Наконец, существует официальный архив Восточной Пруссии в Берлине. Было бы желание.

«Там сохранилась даже лестница»

- Конкретно этим зданием я не занимался, - говорит Геннадий КРЕТИНИН, специалист по военной истории России, истории Восточной Пруссии, профессор, член Академии военных наук РФ. - А о том, что это Александровский дом, сказал Исаак Яковлевич Рутман, известный краевед из Советска, ушедший из жизни в 2003 году. Он был квалифицированным и грамотным специалистом. Самое интересное, что дом этот сохранился в описаниях Дениса Давыдова (русский поэт. – Ред.). И лестница, которая ведет на второй этаж, тоже сохранилась. Были балконы, после войны не сохранились.

- Вам ближе какая версия – тот дом или не тот?

- Больше никакого дома нет (смеется). Так что пусть будет тот дом. А вот признать или нет – это вопрос. Но я за то, что какая-то память о российском императоре должна быть. А уголок, где стоит этот дом, действительно очень старый. Там дальше, если к реке идти, есть мощеная площадка. В помещениях там подвалы, устройства для погрузки товаров – все сохранилось. Это торговое намоленное место.

Если дом вдруг признают памятником, есть надежда, что его заново отремонтируют и снимут жуткую «шубу»-обшивку фасада, которая уж точно здание не красит. Будь оно XIX или XX века.