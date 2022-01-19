Бывший спикер - о переименовании Калининградской областной думы: «Думаю, народ сейчас беспокоят более серьезные вещи»

Областная дума появилась в нашем регионе в 1994 году и название еще ни разу не меняла. Фото: Калининградская областная дума

Как уже сообщала «Комсомолка», Калининградская областная дума в ближайшее время может сменить свое название. Депутаты-единороссы уже обсуждают такие планы, о чем на своей странице в Instagram написала первый вице-спикер Лариса Швалкене.

- В качестве идеи говорили о возможности переименования Калининградской областной думы в Законодательное собрание Калининградской области, - написала Швалкене. - Это было бы весьма логичным, поскольку в названии «Законодательное собрание» сразу понятен главный смысл депутатской деятельности.

Судя по всему, переименования действительно не избежать. Таково требование нового федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Если коротко, то региональные органы власти теперь не должны иметь название, которое даже частично дублирует название федеральных. Это значит, что и дума в стране может быть всего одна - Государственная.

Бывший спикер Калининградской областной думы, а ныне глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев относится к новшеству скептически:

- Наверное, это делается, чтобы систематизировать. Хотя я, честно говоря, не сторонник переименований. Раз уж на эту тему заговорили, нас в призме очередной реформы местного самоуправления назвали сокращенно ЧМО – Черняховский муниципальный округ. Мы были Черняховский городской округ (ЧГО), а сейчас стали ЧМО. Конечно, люди реагируют. Даже один товарищ написал президенту. Мол, и так все плохо, а тут нас еще и ЧМО обозвали. Это в качестве шутки. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. В переименовании Калининградской областной думы в Законодательное собрание Калининградской области я ничего страшного не вижу. Не думаю, что это носит какой-то принципиальный характер. Была Калининградская областная дума. Звучит достойно. Но они законодатели, сегодня им решать…

- Помните переименование милиции в полицию? Люди-то говорили об одном - неужели после переименования они начнут лучше работать?

- Да. Наверное, народ беспокоят более серьезные, принципиальные вещи. Конечно, людям важен результат работы в конечном итоге.

Пока, по данным ТАСС, только в 29 регионах есть «Законодательное собрание», еще в 29 в названиях парламентов присутствует слово «дума». В 11 республиках РФ законодательную власть осуществляют парламенты, в наименовании которых есть слово «государственный» (советы или собрания), в пяти республиках - «народный» (собрания или хуралы), еще в пяти действуют собрания или советы депутатов. В трех республиках законодательный орган называется просто «парламент».