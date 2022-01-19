Ольга Краснова: «Готовимся к резкому подъему заболеваемости»

Сейчас в области пациентов с COVID-19 принимают 19 стационаров. Фото: Александр Подгорчук

Рост заболеваемости коронавирусом в Калининградской области связан с официально подтвержденным в регионе штаммом омикрон, ситуация остается напряженной. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала главврач областной инфекционной больницы Ольга Краснова.

- Стало больше вновь выявляемых пациентов, пациенты госпитализируются круглосуточно на койки в стационары, - сказала главврач инфекционки.

Сейчас в области пациентов с COVID-19 принимают 19 стационаров, в которых развернута 1391 койка под ковид и внебольничные пневмонии.

По словам Красновой, накануне в областном минздраве прошло совещание, в ходе которого был представлен план первоочередных мероприятий.

- Нас готовят к работе в условиях резкого подъема заболеваемости, - призналась Ольга Краснова. - Мероприятия направлены на расширение штатов медицинских работников, которые будут привлекаться в случае роста числа заболевших, их дополнительное обучение. Также речь шла про разворачивание дополнительных коек в стационарах; кроме этого, прорабатывается дополнительная дорожная карта по транспортировке пациентов.

Сложные пациенты будут поступать в областные стационары в Калининграде, легкие пациенты, вполне возможно, будут оставаться на лечение на местах.

- Мы готовы к развитию любого сценария, - заявила главный врач областной инфекционной больницы. Она добавила, что в стационаре инфекционки, большинство пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Более того, все отделения больницы вновь стали принимать только пациентов с ковидом.

-Месяц назад мы открыли детское отделение, но из-за роста ковида вынуждены его закрыть, детей направляем в детскую областную больницу, - рассказала Ольга Краснова.

Сейчас в регионе нет проблем с экспресс-тестами и ПЦР-тестами. Достаточно и лекарств как для лечения больных в стационарах, так и на дому в амбулаторных условиях. Омикрон - тот же вирус, поэтому для его лечения остаются те же препараты, что и при ковиде. В случае дополнительной нагрузки на поликлиники власти готовят резерв и планируют вновь привлекать студентов и ординаторов медицинского института БФУ им. Канта.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В 282 случаях заболевание протекает в форме ОРВИ, у шести пациентов выявлена пневмония. Также за сутки в регионе подтверждено 4 смерти от ковида.