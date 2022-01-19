«Гараж испортит вид»: восстановление «японской» виллы в Калининграде спровоцировало жаркие споры

Появление в проекте нового сооружения (справа за автомобилем) вызвало у жителей улицы большие сомнения.

«Дошли до реальных действий»

Знаменитую виллу, располагающуюся на улице Чапаева недалеко от озера Поплавок, в народе давно и ошибочно называют «японским консульством». Главным источником заблуждения стали восточные мотивы, которые прослеживаются в архитектуре здания. На самом деле дипломаты из Страны восходящего солнца в этом доме никогда не жили и не работали.

Накануне Нового года руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов опубликовал несколько слайдов, изображающих то, какой может стать вилла в будущем.

Здание пустует уже много лет. Фото: Иван МАРКОВ

А так может измениться вид после реконструкции.

- Подготовлена концепция приспособления к современному использованию ОКН регионального значения «Вилла, 1905-1910 годы», - написал Маслов. - Выставляю ключевые ракурсы будущего вида для ознакомления и возможного обсуждения. На наш взгляд, намерения по приспособлению адекватны изначальной архитектурной эстетике памятника и отвечают принципам сохранности историко-культурного объекта. Главное, наконец-то дошли до реальных действий по его восстановлению!

В марте прошлого года СМИ сообщали, что хозяином заброшенного здания стал калининградский бизнесмен Андрей Бут-Гусаим, являющийся совладельцем сетей кафе «Круассан-кафе», Konigsbacker и АО «Русский хлеб». Журналистам он сообщал, что собирается приспособить здание под жилой дом.

Говорить о сроках восстановления, по словам Евгения Маслова, пока рано, поскольку строители не смогут приступить к работам раньше, чем будет разработан проект.

- Проект скоро будет на выходе, - заверил Маслов. - Думаю, к середине года.

«Крыша не та, и гараж лишний»

В комментариях под постом с эскизами развернулась жаркая дискуссия. В основном с подачи будущих соседей Бут-Гусаима с улицы Чапаева. В частности, житель соседнего многоквартирного дома № 34а Иван Лядвик порадовался, что вилла будет сохранена, однако попросил не трогать соседний участок и сделал несколько замечаний.

- Черный цвет крыши с точки зрения колористики фасада хорошо сочетается с желтым поясом и немецким облицовочным кирпичом. Однако исторически там была терракотовая красная черепичная кровля, - напомнил калининградец. - По поводу нового сооружения: его там раньше не было. В проекте не описано, что это. Похоже на гараж, но его форма и крыша не повторяет форму и крышу памятника архитектуры и не сочетается с виллой. Этот предполагаемый гараж портит вид памятника. Попробуйте сделать покатую крышу на нем, чтобы она была в едином ансамбле с виллой.

Сейчас рядом с виллой пустырь, на месте которого и появится новый объект. Фото: Иван МАРКОВ

Евгений Маслов назвал замечания уместными, «продуманными и прочувствованными».

- Видимо, неплохо, что концепт мы решились выложить ранее принятых решений. Мысль пообсуждать была моей. В том смысле, что помочь профессиональным проектировщикам продумать оттенки решений. Соберем все в коллекцию предложений и будем думать, - отреагировал чиновник.

Иван Лядвик, вдохновившись поддержкой, предложил сделать гараж подземным, чтобы сохранить сад. От другого участника обсуждения поступило предложение сделать крышу не черного цвета, а оранжевого.

- С такой крышей вилла будет смотреться гораздо жизнерадостнее, - написал он. - Черные крыши в нашем малосолнечном климате вызывают депрессию и уныние.

Маслов согласился и это предложение передать проектировщикам.

«Сохраните забор»

Вскоре в комментариях появились эксперты. Например, архитектор Олег Ли, представляющий организацию «Прусское наследие», отметил, что при реконструкции все-таки необходимо не фантазировать, а придерживаться исторического образца.

Вилла, судя по всему, снова станет частным жилым домом.

- Терракота на крышах далеко не всегда уместна на исторических объектах. На этой вилле могла быть и сланцевая кровля, и глазурованная цветная черепица, и черный бобровый хвост. Это было бы интересно изучить, - пояснил Ли и добавил, что вокруг виллы сохранилась часть исторического ограждения «из крайне интересного желтого фасонного кирпича».

- Было бы здорово сохранить его, а не разрушать, как случилось на вилле Брандес (сегодня детский сад № 1 в Черняховске. - Ред.), - написал архитектор.