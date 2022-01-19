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Общество19 января 2022 14:08

За святой водой выстраивались очереди: как в Калининграде отметили Крещение

Корреспондент «Комсомолки» побывал в храме Христа Спасителя
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Служба в соборе Христа спасителя началась рано утром.

Служба в соборе Христа спасителя началась рано утром.

Фото: Александр КАТЕРУША

В ночь со вторника на среду православные христиане отметили Крещение, один из главных церковных праздников. Добрая традиция многих калининградцев – прийти в храм утром 19 января, чтобы отстоять службу и, конечно, набрать святой воды. В Кафедральном соборе Христа Спасителя на торжественном богослужении побывал и корреспондент «Комсомолки».

Молитву «Отче наш» священники пели с прихожанами.

Молитву «Отче наш» священники пели с прихожанами.

Фото: Александр КАТЕРУША

Молящиеся прихожане в храме Христа Спасителя.

Молящиеся прихожане в храме Христа Спасителя.

Фото: Александр КАТЕРУША

На праздничную службе собралось много горожан.

На праздничную службе собралось много горожан.

Фото: Александр КАТЕРУША

Обязательное причастие. Его не стали отменять даже в пандемию.

Обязательное причастие. Его не стали отменять даже в пандемию.

Фото: Александр КАТЕРУША

Последняя молитва перед чином освящения воды.

Последняя молитва перед чином освящения воды.

Фото: Александр КАТЕРУША

Священнослужители в масках.

Священнослужители в масках.

Фото: Александр КАТЕРУША

Серебряный крест – именно его погружают в воду в храме.

Серебряный крест – именно его погружают в воду в храме.

Фото: Александр КАТЕРУША

Епископ Серафим освящает воду.

Епископ Серафим освящает воду.

Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой.

Прихожан окропляют святой водой.

Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой.

Прихожан окропляют святой водой.

Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой.

Прихожан окропляют святой водой.

Фото: Александр КАТЕРУША

Счастливые прихожане храма со святой водой, которую они понесут домой.

Счастливые прихожане храма со святой водой, которую они понесут домой.

Фото: Александр КАТЕРУША

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