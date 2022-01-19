За святой водой выстраивались очереди: как в Калининграде отметили Крещение

Служба в соборе Христа спасителя началась рано утром. Фото: Александр КАТЕРУША

В ночь со вторника на среду православные христиане отметили Крещение, один из главных церковных праздников. Добрая традиция многих калининградцев – прийти в храм утром 19 января, чтобы отстоять службу и, конечно, набрать святой воды. В Кафедральном соборе Христа Спасителя на торжественном богослужении побывал и корреспондент «Комсомолки».

Молитву «Отче наш» священники пели с прихожанами. Фото: Александр КАТЕРУША

Молящиеся прихожане в храме Христа Спасителя. Фото: Александр КАТЕРУША

На праздничную службе собралось много горожан. Фото: Александр КАТЕРУША

Обязательное причастие. Его не стали отменять даже в пандемию. Фото: Александр КАТЕРУША

Последняя молитва перед чином освящения воды. Фото: Александр КАТЕРУША

Священнослужители в масках. Фото: Александр КАТЕРУША

Серебряный крест – именно его погружают в воду в храме. Фото: Александр КАТЕРУША

Епископ Серафим освящает воду. Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой. Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой. Фото: Александр КАТЕРУША

Прихожан окропляют святой водой. Фото: Александр КАТЕРУША