За святой водой выстраивались очереди: как в Калининграде отметили Крещение

Служба в соборе Христа спасителя началась рано утром.
Фото: Александр КАТЕРУША
В ночь со вторника на среду православные христиане отметили Крещение, один из главных церковных праздников. Добрая традиция многих калининградцев – прийти в храм утром 19 января, чтобы отстоять службу и, конечно, набрать святой воды. В Кафедральном соборе Христа Спасителя на торжественном богослужении побывал и корреспондент «Комсомолки».
Молитву «Отче наш» священники пели с прихожанами.
Фото: Александр КАТЕРУША
Молящиеся прихожане в храме Христа Спасителя.
Фото: Александр КАТЕРУША
На праздничную службе собралось много горожан.
Фото: Александр КАТЕРУША
Обязательное причастие. Его не стали отменять даже в пандемию.
Фото: Александр КАТЕРУША
Последняя молитва перед чином освящения воды.
Фото: Александр КАТЕРУША
Священнослужители в масках.
Фото: Александр КАТЕРУША
Серебряный крест – именно его погружают в воду в храме.
Фото: Александр КАТЕРУША
Епископ Серафим освящает воду.
Фото: Александр КАТЕРУША
Прихожан окропляют святой водой.
Фото: Александр КАТЕРУША
Прихожан окропляют святой водой.
Фото: Александр КАТЕРУША
Прихожан окропляют святой водой.
Фото: Александр КАТЕРУША
Счастливые прихожане храма со святой водой, которую они понесут домой.
Фото: Александр КАТЕРУША