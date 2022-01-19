История «Колоса»: «калининградская ВДНХ», кинотеатр для пионеров, школа по велоспорту

При открытии кинотеатра «Колос» явно не без гордости сообщалось, что его помещение еще и отапливается. Фото: Алексей Губин

Вообще это здание в стиле сталинского ампира построили на улице Заовражной (ныне – улица Сержанта Колоскова) еще в 1955 году – в качестве Центрального павильона областной сельскохозяйственной выставки. При ее возведении у нас ориентировались на столичную ВСХВ – всесоюзную сельхозвыставку. Которая в 1959-м была переименована в ВДНХ – Выставку достижений народного хозяйства.

Калининградскую «копию» торжественно открыли 28 октября 1955-го. Но проект быстро сдулся. И в одном из зданий комплекса уже вскоре была бильярдная, в другом – читальня, в третьем – база проката. Ну а в экс-Центральном павильоне устроили кинотеатр. Однако название, «Колос», напоминало о его «деревенском происхождении».

В день открытия, 19 января 1957-го, там крутили аргентинский фильм «Возраст любви». Отмечалось, что это уже десятый по счету кинотеатр в городе и что в нем 250 мест. А еще подчеркивалось, что здание отапливается. Идите, в общем, смело, ничего не отморозите.

«Калининградская ВДНХ» была торжественно открыта 28 октября 1955-го. Фото: Архив автора

Однако опять не сложилось. И 20 мая 1962-го «Колос» переоткрыли уже как «Пионер». Судя по всему, вывеску поменяли в связи с тем, что с 7 апреля 1961-го улица Заовражная стала носить имя Героя Советского Союза Алексея Колоскова. В результате чего возникла нежелательная перекличка с кинотеатром – теперь его название могло восприниматься как прозвище района (вроде того, как поселок Александра Космодемьянского часто называют Космой).

Вместе с тем «Колос» не просто переименовали, а переформатировали – в первый в области детский кинотеатр. Планировалось, что в его работе будут активно участвовать пионеры. Увы, эта затея тоже не принесла успеха. И в 1964 году кинотеатр закрыли, решив отдать его здание… театру кукол, коллектив которого тогда ютился при драмтеатре. Однако затем власти снова все переиграли. Театр кукол продолжил ютиться и ждать, обретя крышу над головой (в бывшей кирхе королевы Луизы) лишь в 1976 году. А экс-кинотеатр стал школой по велоспорту.

Но «сельская» память места оказалась на удивление сильной. По соседству с бывшим павильоном-кинотеатром находился танцевальный зал «Космос» (15 лет назад там была обустроена ледовая арена). Так вот, между собой танцзал все называли не «Космос», а… «Колос»! Кстати, это была, пожалуй, самая неспокойная дискотека в городе. Старожилы до сих пор поеживаются, вспоминая, какие в «Космосе»-«Колосе» случались массовые драки…

Сегодня от былого комплекса уцелела только входная арка. Лишь она теперь напоминает о «Колосе»… Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Впрочем, это другая история. А звезда «Колоса» закатилась, когда город-сад Калининград начали варварски застраивать. Велосипедистов в 2007 году переселили в детско-юношеский спортивно-технический комплекс, специально сооруженный на стадионе «Красная звезда». Парковую же зону на территории былой сельхозвыставки загромоздили «элитным» жильем с непроходимыми для прочих горожан заборами.

Уцелела только входная арка. Лишь она теперь напоминает о «Колосе»…