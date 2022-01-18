Почему затягивается дело калининградских врачей

Бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич (на фото) обвиняют в убийстве недоношенного ребенка. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 17 января, в Московском областном суде снова проходило заседание, во время которого должна была сформироваться коллегия присяжных. Только после завершения этой процедуры суд сможет приступить к повторному рассмотрению дела калининградских врачей. Напомним, бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве недоношенного ребенка.

Увы, в очередной раз формирование коллегии присяжных не состоялось. Следующее заседание по этому вопросу состоится 21 февраля.

Почему же оказалось таким сложным делом - выбрать присяжных? Этот вопрос в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» обсудили с адвокатом Элины Сушкевич Андреем Золотухиным.

- Для московского региона, Московского городского суда, к сожалению, это сложившаяся и устоявшаяся практика - очень сложно набираются коллегии присяжных заседателей, - констатировал Андрей Золотухин. - Есть для этого объективные причины. Например, не очень хорошая транспортная доступность. Московский областной суд находится на МКАДе, рядом с ним расположены три-четыре близлежащих города, а повестки рассылаются во все города Московской области, откуда людям определенно неудобно доезжать. Плюс, конечно, личные причины у людей бывают. Суду интересно набрать коллегию такую, чтобы все три с половиной месяца она не разбежалась. Только вчера вышел из суда, встретил коллегу, она участвует в другом процессе, призналась, что с мая 2021 года набирают присяжных и не могут отобраться.

По словам адвоката, его подзащитная к чему-то адаптировалась, но с некоторыми моментами сложно мириться.

- У Элины уже за это время определенная акклиматизация произошла, - отметил Андрей Золотухин. - К чему-то она привыкла, от чего-то она недоумевает, что там происходит в следственном изоляторе. Ее окружают люди, с которыми тоже можно общаться, найти общий язык, какой-то диалог. Но сама вот эта неопределенность, что длительное время она содержится в условиях изолятора просто так, потому что мы не можем отобрать присяжных заседателей… Это, конечно, угнетает любого человека. Это своего рода давление, конечно же…

По словам еще одного адвоката Элины Сушкевич Камиля Бабасова, каждое новое заседание по отбору присяжных начинается сначала.

- Каждый раз приходят новые кандидаты. Надо отобрать 12 человек. Для этого нужно, по практике, чтобы человек тридцать пришли, - прокомментировал «Комсомолке» Бабасов.

Решение суда, согласно которому срок заключения под стражей для Элины Сушкевич и Елены Белой продлен до 3 апреля, адвокаты уже обжаловали. Рассмотрение назначено на 26 января, - отметил Камиль Бабасов.

Медики с 4 октября 2021 года находятся в СИЗО Москвы.

КСТАТИ

По словам Андрея Золотухина, сторона гособвинения снова заявила в суде о том, что адвокаты формируют общественное мнение, продолжают воздействовать на возможных кандидатов в присяжные через СМИ.

- Мы с самого начала говорили, что это дело - резонансное само по себе, с самого первого дня, общественность волнует это дело, она задает вопросы. И если прокуратура не отвечает на эти вопросы, это не значит, что мы должны молчать, - сказал Андрей Золотухин.