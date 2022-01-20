В Гвардейске «приземлился» железный инопланетянин

Пришелец уже стал местной достопримечательностью. Фото: Александр КАТЕРУША

Жителя Гвардейска Александра Брагу знают многие – прославился сварщик с золотыми руками благодаря необычным скульптурам, которые он делает из обрезков металла и ненужных запчастей. Получившиеся причудливые творения выставляет на всеобщее обозрение возле своего дома.

Одна из первых работ гвардейца – робот-гигант по имени, естественно, Малыш. А это последнее по времени произведение – довольно страхолюдный инопланетянин с непомерно большой головой. Как зовут пришельца, неизвестно.

Свой проект Александр начинал исключительно как некоммерческий, но, судя по всему, скоро все может поменяться. Дело в том, что металлическими изваяниями очень заинтересовался калининградский губернатор. Антон Алиханов уже дал поручение министру по культуре и туризму помочь скульптору-самоучке хотя бы в плане рекламы. То есть привлечь как можно более широкое внимание как к самим творениям мастера, так и к месту их установки.

- Рассмотрим и вариант написания гранта, - заверил нашу газету Андрей Ермак. - У нас есть проект большого экофестиваля, который сейчас носит название «Перерождение» и направлен на популяризацию проектов, связанных с переработкой различного мусора. Скульптуры из металла тоже сюда подходят. В рамках мероприятия попробуем сделать заказ и продемонстрировать, каким образом вторичное сырье можно использовать в элементах стрит-арта и городского пейзажа.

Второй вариант вспомоществования, по словам главы минкультуризма, - попытаться зайти через Фонд культурных инициатив.

- Чтобы художник работал по заказу, изготовил фигуры, которые можно было бы выставить в Гвардейске или разместить в нескольких других муниципалитетах. Чтобы люди приезжали, смотрели, фотографировали.

Та-ак, кажется, у полюбившихся широкой публике хомлинов могут появиться грозные во всех смыслах конкуренты…