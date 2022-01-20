Из-за чехарды с подрядчиками новый детсад в Калининграде подорожал больше, чем на 40 миллионов

Сдать объект планируют на 3 месяца раньше срока. Фото: Иван МАРКОВ

Должны были сдать еще летом

В Калининграде уже третий подрядчик взялся за строительство детского сада №133 на 350 мест на улице 3-го Белорусского фронта. Сдать объект должны были еще 13 августа 2021 года, однако ранее контракты были расторгнуты с компаниями «Маристрой» из Москвы и «СУ РСТ» из Новосибирска. И если первая предоставила на конкурс недостоверную информацию, то вторая затягивала строительство и выполнила работы всего на 14%. Тем не менее, из 353,7 млн рублей сибиряки получили 46,6 млн..

Сейчас на объекте уже месяц работает строительная компания «Мегаполис», принадлежащая депутату облдумы Евгению Морозову. Интересно, что «Мегаполис» заявлялся еще на первые торги и даже выиграл конкурс, но тогда результаты аукциона по суду были признаны незаконными. Новый же контракт заключен на 350,3 млн рублей, то есть бюджет из-за «каруселей» с подрядчиками переплатил за детский сад больше 40 миллионов. Есть, правда, и хорошие новости: в Евгений Морозов пообещал сдать объект на 3 месяца раньше срока. Произошло это во время вчерашнего выезда на объект чиновников городской администрации.

«Стройка ожила»

Еще до того, как сообщить эту новость, руководитель управления капитального строительства Роман Трофименко рассказал журналистам о сложностях, с которыми столкнулись предыдущие подрядчики.

- Трудности были с проектированием свайного поля и с удорожанием материалов, тут пришлось полностью пересчитывать смету, и уже после этого возобновлять конкурсные процедуры, - пояснил он. – Теперь мы надеемся, что все будет хорошо и по плану.

Сейчас людей и техники на стройплощадке хватает. Фото: Иван МАРКОВ

- На объекте у нас сегодня активно работают люди, стройка ожила, - кивнул в сторону строителей Морозов. – Задача перед нами поставлена, чтобы дети уже в сентябре пошли в садик. В конце июля мы планируем все завершить. Мы приложим все усилия.

Председатель комитета по образованию Татьяна Петухова в свою очередь заверила, что 16 миллионов власти успели выделить на оборудование для дошкольников, и еще более 30 миллионов будет потрачено на дооснащение помещений.

Пока затягивалась стройка, комитет по образованию, по словам Петуховой, был вынужден пристраивать детей по другим детским садам. Дело в том, что их родителям обещали места еще летом прошлого года. А вот на вопрос председателя комитета по социальной политике Алексея Силанова, решит ли новый детский сад проблему с местами в микрорайоне, Петухова почему-то не ответила.

Много приезжих, а рождаемость невысокая

Не дождавшись ответа, Силанов сам назвал детский сад №133 одним из самых востребованных.

- Я бы еще хотел отметить, что за прошлый год мы дополнительно ввели 706 мест в дошкольных учреждениях. В этом году идет проверка проектно-сметной документации по строительству двух детских садов на улицах Флагманской и Благовещенской. Также проведены конкурсные процедуры по разработке ПСД для строительства еще четырех детсадов.

Говоря о проблеме с местами, Силанов сослался на большой миграционный прирост.

- Мы по одним только школьникам на 4 с лишним тысячи на 1 сентября увеличились (не только по первых классам, а по всем вообще). У нас растет и количество дошкольников, хотя показатели рождаемость вовсе не те, - отметил чиновник.

Алексей Силанов в конце беседы с прессой сообщил, что у города есть вопросы и к другому подрядчику. К тому, который строит детсад на улице Новгородской.

- В этом году в первом квартале они должны сдать объект, но них отставание примерно на 3 месяца. Сегодня как раз хотели с подрядчиком некоторые проблемы обсудить, - добавил он.