Финалист шоу «Голос» стал солистом областного театра в Калининграде

Евгений Кунгуров планирует бывать в Калининграде регулярно. Фото: пресс-служба Калининградского областного музыкального театра.

- В труппе Калининградского областного музыкального театра пополнение! И какое! Евгений Кунгуров - заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, известный баритон и телеведущий, лауреат международных конкурсов, финалист проекта «Голос» и участник шоу «Один в один» на Первом канале, финалист «Большой оперы» на телеканале «Культура» - теперь постоянный солист Калининградского областного музыкального театра, - перечисляет титулы новичка театральная пресс-служба. И вносит изменения в афишу. Потому что запланированный на 23 января сольный концерт Кунгурова пришлось перенести на 11 февраля. Увы, артист заболел.

Впрочем, недомогание не помешало Евгению ответить на вопросы ведущих Радио «Комсомольская правда» - Калининград» по телефону из Москвы.

НЕ КУТАТЬ ГОЛОС!

- Как чувствуете себя?

- Нормально. Кризис миновал. Набираюсь сил. Но пришлось на время закрыться, как того требовали врачи и Роспотребнадзор.

- А вы вакцинировались?

- Да, прививался полгода назад. Как раз пора было ревакцинироваться, но вот не успел. Хотя, думаю, дело не только в этом. Омикрон - штамм другой, по-разному на него реагируют и те, кто привит, и те, кто не привит.

- Вам ковид ставят?

- Да, у меня ковид.

- Как вы голос восстанавливаете после болезни?

- Не думаю, что необходимо его как-то по-особенному беречь. Нужно жить, работать, петь, но точно не заниматься лишь тем, чтобы кутать горло. Надо стараться быть активным, вести здоровый образ жизни. Сауны, бани, бассейны, прохладная вода - все это в моей жизни присутствует.

В КАЛИНИНГРАДЕ НАЕЗДАМИ

- Кто и когда вам предложил стать солистом калининградского театра?

- Мы вокруг этого ходили последние года четыре, наверное. После того как я несколько лет назад дебютировал здесь в роли Алеко. И вот все это откладывалось. А тут позвонили с официальным предложением. И я с большой радостью согласился, потому что соскучился по оперной сцене. Для меня это будет большой отрадой, большим праздником - приезжать регулярно в Калининград на спектакли.

- Этот контракт на год?

- Пока да, на год.

- Вы говорите: «Приезжать». Значит, вы не перебираетесь в Калининград на постоянное место жительства?

- Если спектакль отрепетирован, то буду приезжать на него, а по окончании - уезжать. А если потребуется подготовка, тогда будем работать поэтапно. Так сегодня делают многие оперные артисты: приезжают на постановку, ввод спектакля на месяц-полтора, дебютируют, а затем уезжают. И в следующий раз дней за пять-семь до спектакля приезжают в театр, повторяют и выходят к зрителям. Так, шаг за шагом, и мы пойдем, сделаем один спектакль, второй, третий… Когда будет в обойме порядка десяти ролей, буду регулярно приезжать в Калининград и петь.

ВРЕМЯ НА СПЕВКУ

- Количество спектаклей с вашим участием оговаривалось?

- Максимума не существует. Дело ведь не только во мне, но и в труппе театра, в его планах. Пока точно могу сказать, что в ближайшее время, 11 февраля, состоится концерт-приглашение - своего рода знакомство с труппой и публикой. А летом, в июне, представим спектакль «Петр Первый», в нем я исполню роль Лефорта. В следующем сезоне (по крайне мере, мы это обсуждали) будет «Алеко», еще, возможно, «Мистер Икс».

- Вы свои пожелания высказали руководству театра? Наверняка есть роли, которые хочется исполнить в первую очередь?

- Требовать - не совсем грамотно. Мы просто обсудили, и обсуждение проходило достаточно быстро. Важно было меня оформить до Нового года. А сейчас рассуждаем о творчестве. Пока будем работать над теми постановками, на которые достаточно собственных ресурсов театра.

- Ощущаете ли вы себя звездой?

- Не люблю это слово. Я скорее за «известный артист», «медийный артист». Работу при этом никто не отменял! Театр – серьезный труд, тут надо пахать. И я нацелен на это.

- Сколько нужно времени, чтобы спеться с новой труппой?

- Формально, технически спеться – это небольшой срок, а вот духовно, когда чувствуешь партнера по сцене… Для этого нужны долгие репетиции, нужно вместе поесть гречки с постным маслом, нужно добраться и до осетра! Когда много репетиций, когда есть отношения внутри коллектива, когда были и внутренние провалы, победы, тогда и наступает сотворчество. Год, наверное, точно нужен, чтобы спеться.

- Не ревнует вас Калининградская филармония? Были с концертами там, а теперь в музтеатре…

- Это разные площадки, и одна дополняет другую. Думаю, это возможно совмещать, это взаимовыгодная история.

О ГРАДСКОМ

- Какие складывались отношения с Александром Градским после завершения проекта «Голос» на Первом канале с вашим участием? (Ушедший из жизни в ноябре прошлого года знаменитый певец был наставником у Евгения Кунгурова. – Ред.).

- После «Голоса» еще год примерно общались на уровне телефонных звонков. А потом все затихло, потому что и время проходило, и работы у меня больше стало. У нас были и деловые, и дружеские отношения. Не могу сказать, что мы были на равных. Градский был по-отечески прост и обходителен. Знаю, что он меня любил, мне многие говорили об этом. Помню его слова, сказанные на репетиции, о том, что я - отдельная творческая единица, что он не может заставлять меня, потому что видел меня, мой характер. Говорил: «Понимаю, что ты можешь что-то взять, что-то не взять, я тебе буду предлагать, а ты сам решай!» В таком формате мы и занимались. Он никогда не напирал, никогда не был категоричен. Мы много пели, слушали музыку, смеялись, он рассказывал истории из советской музыкальной жизни. У него в студии была богатейшая фонотека. Из трех часов занятий мы два часа могли слушать музыку. А потом он спросит: «Ты понял, что я хотел тебе сказать? А вот теперь давай соберемся и оформим». Таким и буду помнить Александра Градского….