Жительница Светлогорска весом 300 кг полтора года не выходит из дома

Сейчас Ксении, как может, помогает ее 14-летняя дочка Варя. Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Светлогорска Ксения Мохова уже около полутора лет не выходит из дома. Да и по квартире передвигается не без труда. Все дело в том, что вес 37-летней женщины в данный момент составляет 300 килограммов. И это стало большой проблемой, которая мешает Ксении добраться до Санкт-Петербурга, где ей могут сделать операцию для похудения. Ведь для того чтобы попасть в самолет, калининградке нужно сбросить хотя бы 100 кило. Иначе никак.

Еще в возрасте 6 лет Ксения перенесла воспаление легких, и последствия заболевания сказались на организме – девочка начала быстро набирать вес. В ранней юности его еще удавалось удерживать в пределах 65 килограммов, но к 22 годам девушка весила уже 125. В дальнейшем масса ее тела только увеличивалась, и сегодня женщине тяжело даже просто ходить, слишком велика нагрузка на ноги и позвоночник. Сейчас Ксении, как может, помогает ее 14-летняя дочка Варя, которая даже разрабатывает специальную систему тренировок, чтобы вернуть маме здоровый вес.

Нужно сказать, что у нашей землячки был шанс излечиться непосредственно в Калининграде. В 2020 году консилиум местных врачей решил, что пациентке можно сделать операцию по квоте - взяться был готов известный в регионе хирург Павел Затолокин. С 2006 года он возглавлял операционный блок Калининградской областной клинической больницы, в совершенстве владел техникой сложных оперативных вмешательств на органах брюшной полости при экстренных и плановых операциях, значительную часть которых составляли эндоскопические. Он был специалистом в области хирургии метаболического синдрома и, в частности, специализировался на операциях по усечению желудка. Увы, но 23 декабря прошлого года Павел Анатольевич разбился в горах Кабардино-Балкарии, спускаясь по горнолыжной трассе, так и не успев прооперировать Ксению. И теперь ей необходимо ехать в Северную столицу.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель отдела социальной защиты населения Светлогорского городского округа Моника Бутова, Ксению они знают не первый год.

- Мы оплачивали долги женщины за электроэнергию, покупали продуктовые наборы. В прошлом году даже заключили социальный контракт – была оказана помощь в размере около 75 тысяч рублей. Неоднократно выезжали к ней на дом. С Ксенией работал психолог из Центра помощи семьи и детям, чтобы как-то ее мотивировать и призвать к нормальному питанию.

Любая помощь в данном случае будет отнюдь не лишней, ведь с 2011 года женщина не имеет возможности работать. Кстати, она жаловалась на то, что медобследование-то ей провели, а вот инвалидность так и не присвоили. Хорошо хоть, что дочь получает пенсию по потере кормильца. Тем не менее совершить перелет в Питер и обратно Ксения готова за собственный счет – вот только, как уже говорилось, есть проблема с самолетом. Кстати, активно комментирующие эту ситуацию в социальных сетях калининградцы посоветовали женщине и ее родным обратиться за содействием к военным летчикам. Между прочим, идея выглядит вполне перспективной…