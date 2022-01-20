«Нам не хотелось бы их видеть…» Но придется?

Елена Дятлова и Тельман Абдурахманов (в маске) на улице Рокоссовского в марте 2021 года. Фото: Иван МАРКОВ

Тяп-ляп-лепнина

Случается, власти Калининграда вступают в споры с компаниями-подрядчиками. В последние пару лет чаще всего на слуху была фирма «Мириам». Поначалу она занималась капремонтом домов (по словам директора регионального Фонда капремонта Олега Туркина, с 2016 года получила около сотни объектов по всему региону), затем переключилась на благоустройство. Один из самых громких связанных с «Мириам» скандалов разразился в 2018 году вокруг исторического дома № 53-61 по улице Комсомольской. Тогда жители объекта культурного наследия возмутились, что оригинальная лепнина с фасада была сброшена на землю и расколота, а вместо нее прикрутили копии.

История получила продолжение на днях, когда со злополучного фасада начали отваливаться декоративные элементы. По словам жильцов, брак был обнаружен давно, однако ни Фонд капремонта, ни подрядчик на замечания не реагировали. Корреспонденту «Комсомолки» Олег Туркин сообщил, что к ремонту пресловутого дома действительно есть претензии, и по окончании 30-дневного срока с момента их предъявления компании «Мириам» фонд намерен обратиться в суд.

Впрочем, одно исковое заявление уже направлено - по поводу некачественного капремонта дома № 14 на той же улице Комсомольской. Кроме того, недовольство горожан вызвало и качество ремонта фасада поликлиники на улице Горького.

Лепнина на фасаде поликлиники по улице Горького теперь выглядит так. Фото: Анна Королева

В 2020 году предприятие «Мириам» выиграло подряд на реконструкцию этого здания за 180 миллионов рублей (пресс-служба правительства области даже официально порадовалась, что бюджет сэкономит 24 миллиона). Сообщалось, что строители обновят фасад и укрепят фундамент здания, заменят межэтажные деревянные перекрытия на бетонную стяжку, системы водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и другие коммуникации, а также займутся благоустройством территории. Был обозначен срок ввода поликлиники в эксплуатацию - конец апреля 2021 года. Но когда в сентябре объект посетил губернатор, выяснилось, что подрядчик еще не готов закончить работы. Алиханов определил новую дату - конец 2021 года, однако до сих пор медучреждение так и не открыло двери для пациентов. В региональном минздраве «Комсомолке» теперь предусмотрительно не стали называть конкретной даты окончания реконструкции, коротко объявив: «Все сдадут в этом году».

Между тем качеством работы над зданием поликлиники недовольны общественники. Так, в октябре 2021 года краевед Анна Королева решила провести фотосравнение лепнины с фасада до начала работ и после их выполнения. Скорее всего, произошло здесь то же самое, что и в доме №53-61 на Комсомольской: новая лепнина мало похожа на оригинал, а где находится старая, неизвестно. Через несколько дней директор «Мириам» Тельман Абдурахманов признался, что барельефы на фасаде выполняла субподрядная организация, и пообещал вернуть лепнине первоначальный вид.

Приняли с неустойкой

Еще одна неприятность случилась прошлой зимой с бюстами героев-летчиков в поселке Чкаловск. Реконструкцией сквера, где они стояли, также занималась «Мириам», изготовление скульптурных изображений отдав на субподряд. В феврале 2021 года новые бюсты покрылись трещинами - все удалось исправить только к середине осени. Однако при этом кители летчиков оказались застегнутыми не на ту сторону, то есть, по-хорошему, скульптуры снова необходимо переделывать!

Стоит напомнить, что о деятельности «Мириам» в марте прошлого года довольно резко высказалась глава администрации Калининграда. На тот момент подрядчик уже три месяца не мог сдать реконструируемую улицу Рокоссовского (по изначальному плану работы там должны были закончить в декабре 2020-го). Елена Дятлова сообщила, что обнаружилось около 300 недоделок, но работники «Мириам» исправили лишь 10 или 15 процентов из них. Указав на расшатанную тротуарную плитку, чиновница сообщила Абдурахманову, что он будет ее «любимым мужчиной», так как в течение пятилетнего срока действия гарантийных обязательств встречаться им на Рокоссовского придется очень часто:

- Вы каждую весну будете ходить со мной по этой плитке. А так как женщина я большая, то плитка подо мной гуляет хорошо. Вы же не собираетесь уехать из региона?

В июне объект все-таки приняли - с неустойкой в 1 миллион 600 тысяч рублей.

- До лета рабочих вызывали на исправление недоделок четыре раза, - уточнили в мэрии. - А этой весной наши специалисты еще раз все обследуют. Если будут претензии, мы их снова предъявим.

«Немного трескается кое-где»

А теперь очень любопытный момент. Несмотря на явное затягивание сроков работ и упомянутую массу недоделок, Елена Дятлова признается, что «Мириам» в реестр недобросовестных подрядчиков «включить вряд ли получится».

- Но в будущем мне бы, наверное, не хотелось видеть данную организацию на муниципальных объектах, - добавила на пресс-подходе глава горадминистрации.

В декабре 2020 года высказывался по адресу Тельмана Абдурахманова и губернатор. Дело в том, что во время реконструкции парка в Правдинске компания «Мириам» взялась за строительство хранилища с созданием торгово-административных помещений и общественного туалета. Но вновь нарушила сроки сдачи.

- Я уже говорил Тельману: не надо пытаться взять все подряды, которые ему по плечу, - сказал журналистам Алиханов. - Когда он берет один-два подряда, еще ладно. Но когда их 22, немного трескается кое-где, и людей просто не хватает. Организационно он не успевает наладить работу на должном уровне на всех объектах, разбросанных по региону от Славска и Правдинска до Светлого и Гусева.

Вместо заключения

Тем не менее останавливаться «Мириам» не собирается. В ноябре прошлого года фирма выиграла очередной крупный контракт на работы по благоустройству набережной в Полесске (проект «Русская Голландия» должен быть реализован к концу сентября 2022 года). Местные власти должны быть довольны: первоначальную цену удалось снизить с 72,1 миллиона до 68,5 миллиона рублей.

Стоит признать, что «Мириам» и сегодня остается одним из самых востребованных в регионе подрядчиков. По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, фирма, в которой официально числятся 10 сотрудников, за период своего существования (зарегистрирована она была в Калининграде в марте 2013 года) выиграла 120 госконтрактов. Согласно данным справочно-информационной системы СПАРК-Интерфакс, общая сумма выручки компании за все это время составила 409 миллионов 627 тысяч рублей. А еще: на «Мириам», как минимум, 19 раз подавали в суд.