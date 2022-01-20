Батареи для электрокаров и арбидол: что скоро начнут выпускать в Калининградской области

На «Автоторе» в скором времени освоят производство электромобилей. Понадобятся, вероятно, и батареи, изготовленные на новом заводе под Неманом. Фото: Александр Подгорчук

Во время рождественских поездок по городам и весям с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым мы много говорили о проблеме восточных муниципалитетов. Проблема на поверхности: если Калининград, его ближайшее окружение и приморские города активно развиваются (несмотря на пандемию и все, что с ней связано), в восточных районах царит картина куда более сонная и депрессивная. Несколько оживить «ландшафт» помогает программа «Восток», в рамках которой предприниматели могут получить кредиты на очень привлекательных условиях (на пять лет под один процент годовых с возможностью списать половину кредита). Однако эта программа рассчитана на малый, в лучшем случае на средний бизнес, и, конечно, ждать, что «Восток» приведет к радикальным переменам на востоке - и в плане занятости, и в плане объема инвестиций, и в вопросе роста средней зарплаты, - конечно, несколько опрометчиво. Реально же «перезагрузить» экономическую жизнь на востоке Калининградской области способны крупные инвестиционные проекты – с миллиардными инвестициями и сотнями новых рабочих мест. Такие проекты есть и в обозримой перспективе, по словам Антона Алиханова, они будут запущены.

Аккумуляторы вместо АЭС

Экономическое счастье в Неманском районе должно было наступить еще несколько лет назад, когда здесь начали реализовывать самый масштабный проект в истории Калининградской области – Балтийскую атомную электростанцию. Но не сложилось. Изменилась экономическая конъюнктура, сильно похолодели отношения в области геополитики. Поэтому стройку заморозили, как говорилось, до лучших времен. Эти времена вроде бы наступили в прошлом году - Росатом заявил о новом грандиозном проекте: на площадке Балтийской АЭС будет построен завод по производству крайне востребованных сегодня литийионных батарей. Учитывая госпрограмму по развитию в России электротранспорта, и, в частности, широкие планы калининградского холдинга «Автотор» по производству электрокаров, батареи, изготовленные под Неманом, наверняка будут востребованы рынком.

Соглашение между калининградским правительством и компанией «РЭНЕРА» – отраслевым интегратором Росатома по накопителям энергии – было подписано 15 сентября 2021 года. Предприятие, которое назвали «российской гигафабрикой», должно заработать в 2026 году.

- Реализация этого проекта способна дать мощный импульс для социально-экономического развития удаленных территорий нашего региона, - сказал Антон Алиханов. - Предварительная потребность в кадрах на новом заводе оценивается в две тысячи человек, что означает перспективу серьезного прироста в количестве населения наших восточных муниципалитетов, строительстве жилья, инфраструктуры.

О востребованности литийионных аккумуляторов – настоящей и будущей – заявил гендиректор «РЭНЕРЫ» Эмин Аскеров:

- Сигналы, которые мы получаем от российского рынка, свидетельствуют, что запланированные нами год назад объемы производства могут оказаться недостаточными. Чтобы реализовать текущие планы по развитию электротранспорта, мы уже рассматриваем сценарий возможного роста производственных мощностей завода.

Солнце в молоке

В ближайшем будущем должен наполниться жизнью и смыслом индустриальный парк «Черняховск», расположенный в одноименном городе. Летом прошлого года здесь началось строительство промышленного комплекса «ЭнКОР Групп», проекта инвестиционного фонда «Реам Менеджмент», который специализируется на вложениях в «зеленые технологии». Причем строится в Черняховске сразу два завода. По словам чиновников, с выходом на проектную мощность компания станет одним из крупнейших работодателей Калининградской области: в рамках реализации проекта предусматривается создание более 750 новых рабочих мест с увеличением их количества до 1150 к 2025 году.

Летом прошлого года торжественно запустили строительство завода по производству кремниевых пластин в Черняховске. Фото: Эдуард Молчанов

Новые черняховские заводы будут выпускать кремниевые пластины и ячейки для солнечной энергетики. Львиная доля продукции пойдет на экспорт. Сообщается, что объем инвестиций составит 24,7 млрд рублей, и после выхода на проектную мощность комплекс «ЭнКОР Групп» станет крупнейшим производителем «солнечного» оборудования в Европе.

- Это первый резидент индустриального парка «Черняховск», который приступил здесь к строительству. Такие крупные производства запускаются на востоке области впервые за много лет и способны сильно поменять ландшафт социально-экономического развития этой части региона, - не сомневается Антон Алиханов.

К слову, появится в индустриальном парке «Черняховск» еще одно серьезное предприятие – по глубокой переработке молока. Компания «ДМС Восток» намерена вложить в проект не менее 2 млрд рублей и создать на предприятии около 140 рабочих мест. Вроде бы немного, но часть жителей Черняховска и других восточных муниципалитетов после этого точно откажется от вахтовых поездок на работу в Калининград.

От марципана до лекарств

Индустриальный парк «Храброво» - это хоть и не восток области, однако упомянуть его необходимо, поскольку здесь возникает точка промышленного роста, которая, безусловно, повлияет на экономическое развитие всего региона. Об этом парке разговоры идут уже лет десять, но только сейчас он начинает приобретать реальные очертания. По словам Антона Алиханова, в отличие от уже полностью забронированного «Черняховска» места для арендаторов в «Храброво» пока есть, однако их осталось крайне мало, и к тому же власти столкнулись с дефицитом энергетических мощностей.

Первое предприятие в «Храброво» начало работу минувшей осенью – свое производство запустил швейцарский производитель пищевых добавок «Феникс Ингредиентс». На стадии строительных работ - фабрика кондитерских изделий из марципана Pomatti, предприятие по производству нагревательной электропроводящей нити на основе полимеров и нанодобавок и некоторые другие. А в 2023 году должно открыться самое крупное производство индустриального парка. Компания «Отисифарм Про» намерена построить завод по производству лекарств. Заявляется о 3,5 млрд рублей инвестиций и 300 новых рабочих местах.

- Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойный выпуск широкой номенклатуры готовых лекарственных средств для удовлетворения потребностей всех групп населения региона в лекарствах по доступным ценам и снизить зависимость России от импорта, - отметили в Корпорации развития Калининградской области.

«Отисифарм» является крупнейшим в России производителем безрецептурных препаратов. В продуктовой линейке компании такие известные лекарства, как арбидол, пенталгин, амиксин и афобазол.

Как говорится, будет чем лечиться.