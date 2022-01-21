Дорогая еда и решетки на окнах: Чем меня удивил Хабаровск после переезда из Калининграда

Сегодня Хабаровск - один из крупнейших административных центров Дальнего Востока с населением более 600 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На переезд в Хабаровск я решилась совершенно спокойно, наверное, потому что всегда была легка на подъем. Калининградские подружки до сих пор удивляются, говорят, что я очень смелая, - что ж, приятно ощущать себя особенной.

Но обо всем по порядку…

«Сделано в Китае»

В Хабаровске я живу практически в центре. Квартира у нас трехкомнатная, хотя после немецкого дома с высокими потолками и большими окнами кажется, что места мало. Особенно - на кухне, где вдвоем сложно развернуться.

Улица города после очередного снегопада. Фото: Наталья СОРОКИНА

Еда заметно отличается от той, к которой я привыкла в Калининграде. Много острого, на полках полно продуктов китайского производства, но без перевода никак не понять, что это такое и для чего. Самый большой минус лично для меня, - практически полное отсутствие привычных «калининградских» продуктов и их дороговизна. Скумбрию, которую я обожаю, здесь найти сложно. Из плюсов - вкусная красная рыба, но в этом году она тоже очень дорогая даже по местным меркам. Очень дорогие и сладости - один торт может стоить 800-1000 рублей. Дешевле придется сильно поискать. Приятным сюрпризом стала цена на грейпфруты: 80-90 рублей за штуку - примерно как и в Калининграде.

Вещи жители Хабаровска покупают в основном на китайском рынке – дешево, и как ни странно, качественно. Хотя, например, летом я искала там хлопок и лен, но попадалась одна синтетика. С летней обувью тоже плохо – все резиновое. Вообще странная тут мода: все, что мне нравится, оказывается сложно найти.

Еще один минус – плохая вода, мне кажется, я по-прежнему к ней привыкаю.

Горки и фасады

На фоне Калининградка Хабаровск выглядит гораздо менее ярким и красочным. Фасады как были серыми, так и остались, поэтому вид зданий и напоминает заброшки, особенно издалека. Удивляют решетки на окнах первого этажа. В Калининграде это редкость, а в Хабаровске такая практика распространена повсеместно.

Спуск на набережную и вид на Амур. Фото: Наталья СОРОКИНА

Город находится как будто на сопках – постоянно то вверх, то вниз. Зимой бывает очень скользко, если вовремя не почистят тротуар. Да и ходить долго сложновато, быстро устаешь, ровных дорог не так много. А еще с мусорками беда - иногда их просто не найдешь. В итоге жители мусорят. Печально наблюдать такую картину...

Городские автобусные маршруты довольно своеобразные. В Калининграде на нужном автобусе ты без проблем доедешь до остановки и потом на этом же маршруте вернешься обратно. В Хабаровске не так. Уже не раз попадала в ситуации, когда приходилось пользоваться поиском в интернете, чтобы выяснить, как вернуться. Хотя есть, конечно, исключения.

Машины в потоке в основном праворульные. С левым рулем встречаются гораздо реже. Спустя год для меня это все еще непривычно.

О погоде

Климат тут чем-то похож на калининградский, но более четко выражена сезонность - и лето, и зима как надо. При минус 15 я гуляю спокойно. Люблю снег, когда он выпадает, в городе становится очень красиво, особенно вечером.

Летом Хабаровск весь зеленый, много скверов и парков (но некоторое почему-то не благоустроены), на улицах широкие тротуары. Есть природоохранные зоны и памятники – их посещение у меня пока в планах на будущее. Зато уже искупалась в Амуре, хотя местные не рекомендуют это делать. Организованные места отдыха на берегу практически отсутствуют, но до моря и озер ехать очень уж далеко.

Что для счастья надо...

Мне сразу сказали, что по говору слышно, что я не местная. Со своей стороны признаюсь, что было сложно принять, что это край, а не область. Слово «краевая» очень решет слух, поэтому чаще использую слово «регион».

Выяснилось, что я, к сожалению, ничего не знаю о местной истории. В Калининграде мы часто вспоминаем штурм Кенигсберга, Канта, многое знаем про форты. В Хабаровске были свои сражения и свои герои. Уже погружаюсь в этим темы и, надеюсь, скоро наверстаю упущенное.

Памятник местному герою - генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому - стоит с 1891 года. Фото: Наталья СОРОКИНА

Если смотреть по общему уровню удовлетворенности, то сейчас, у меня наверное, 6-7 баллов из 10. Можно ли сказать при этом, что я счастлива? Конечно, да! Домой как-то не очень хочется, хотя скучаю - особенно по морю и озерам. Подписалась на некоторые паблики о природе, архитектуре Калининграда, слежу за новостями в родном регионе. Папа часто присылает фотографии.

Наташа ничуть не пожалела о своем решении поменять место жительства..

Спустя год в Хабаровске меня многое удивляет, шокирует, приводит в замешательство или вызывает улыбку. Но это и понятно, я здесь человек новый. Наши города очень разные, не похожие друг на друга, но уверена, что теперь и Хабаровск станет для меня родным.