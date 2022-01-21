«Умный» фонтан и катакомбы: журналистам показали, на что зоопарк потратил грантовые деньги

Один из восстановленных вольеров. Тут живут патагонские мары. Фото: Иван МАРКОВ

«МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ С ДЕТСТВА»

В Калининградском зоопарке в пятницу 21 января подвели итоги международного грантового конкурса «Cross-border transmission», в котором также принимали участие Морской музей Литвы, который находится в Клайпеде, и калининградский музей Фридландские ворота. Отчитывались все три участника проекта презентациями, и из Литвы по понятным антиковидным причинам приехать никто не смог.

Зато журналисты смогли потрогать и посмотреть, что было построено на конкурсные деньги в самом зоопарке. До экскурсии прошла видеоконференция, на которой калининградцы и литовцы вкратце рассказали о результатах сотрудничества. Также с приветственными словами выступили чиновники, в числе которых оказался и ранее не бывавший в зоопарке глава города Евгений Любивый. Он рассказал, что мечтал побывать в этом месте с детства, но не объяснил, почему за все время пребывания в Калининграде пришел сюда впервые.

Здесь будут жить ламы и дикобразы, но пока запустили журналистов. Фото: Иван МАРКОВ

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СТРУИ

Министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова порадовала собравшихся, что готовится новая программа «Россия-Литва», о которой мы узнаем уже в следующем году, а вслед за ней слово взяла директор зоопарка Светлана Соколова.

Сначала она рассказала, как проходила замена оборудования и ремонтировалась чаша фонтана. По ее словам, теперь фонтан стал «умным».

- Сейчас у нас автоматическое оборудование, которое, кстати, регулирует высоту струй, если усиливается ветер. Как вы понимаете, в нашей области это очень актуально, - рассказала она и напомнила, что старый фонтан при малейшем дуновении ветра заливал тротуары, доставлял неудобства посетителям.

Еще Соколова рассказала, что под фонтаном, оказывается, скрыты настоящие казематы, и у администрации даже появились мысли об экскурсиях по этим «подземельям Кенигсберга».

Светлана Соколова больше всего радовалась, что ей удалось убрать из зоопарка две шиферные крыши. Фото: Иван МАРКОВ

НАШЕ ТВЕРДОЕ «НЕТ» ШИФЕРУ!

Деньги ушли и на восстановление двух исторических объектов для содержания животных. Однако тут возникли проблемы из-за резкого повышения цен на строительные материалы. Например, на вольер для копытных животных планировалось потратить 1,6 миллиона рублей, а фактически ушло больше 4 миллионов (дополнительные деньги брали из собственных средств зоопарка). Зато вольер теперь выглядит не как сельский хлев, а как приличный объект показа.

Еще один вольер до войны населяли то ламы, то бизоны. В последнее время там обитали зебры. После реконструкции туда снова заселят лам, а также нанду и дикобразов. Потратить на реконструкцию и тут пришлось в два с половиной раза больше, чем по плану: хотели 7,9 миллиона рублей, а фактически вышло 18,3 миллиона.

Далее Соколова порадовалась, что зоопарк постепенно избавляется от шиферных крыш.

- В Европе существует специальная программа по замене шифера. Дело в том, что делают его из асбеста, а это очень канцерогенный материал. Когда к нам приезжают коллеги из европейских зоопарков, они говорят: «Вы до сих пор его используете? Вы же экологоориентированные!» Теперь шифер – долой, а тростниковые крыши – вперед! – добавила директор зоопарка.

Светлана Соколова рассказывает Евгению Любивому, на что ушли миллионы. Фото: Иван МАРКОВ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ И ВСЕ ТАКОЕ

Сразу после презентаций журналистам даже разрешили побывать внутри вольеров (конечно, животных туда запустить не успели). Сделано там все местами даже лучше, чем в квартирах некоторых калининградцев: теплые полы, отремонтированная система водоснабжения и канализации и другие блага. Во всяком случае, жители общежитий, о которых недавно говорил на совещании губернатор Антон Алиханов, совершенно точно могут завидовать ламам и дикобразу.

Патагонская мара отдыхает, можно сказать, кайфует. Фото: Иван МАРКОВ

Кстати, во время экскурсии больше всех радовался, конечно, Евгений Любивый. Еще бы! Он же был впервые в зоопарке. Несмотря на снег и порывы ветра, он никак не хотел идти греться в помещение и заходил то к муравьеду, то к капибаре, то отвлекся на орущего во все горло осла.

- Я настолько потрясен красотой, большим количеством помещений и животных, которые здесь есть, то теперь буду регулярно сюда ходить, - сообщил он журналистам.