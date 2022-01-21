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Общество21 января 2022 16:41

«Умный» фонтан и катакомбы: журналистам показали, на что зоопарк потратил грантовые деньги

С любопытством осмотрел все и глава города Евгений Любивый. Как выяснилось, он посетил зоопарк впервые
Иван МАРКОВ
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Один из восстановленных вольеров. Тут живут патагонские мары.

Один из восстановленных вольеров. Тут живут патагонские мары.

Фото: Иван МАРКОВ

«МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ С ДЕТСТВА»

В Калининградском зоопарке в пятницу 21 января подвели итоги международного грантового конкурса «Cross-border transmission», в котором также принимали участие Морской музей Литвы, который находится в Клайпеде, и калининградский музей Фридландские ворота. Отчитывались все три участника проекта презентациями, и из Литвы по понятным антиковидным причинам приехать никто не смог.

Зато журналисты смогли потрогать и посмотреть, что было построено на конкурсные деньги в самом зоопарке. До экскурсии прошла видеоконференция, на которой калининградцы и литовцы вкратце рассказали о результатах сотрудничества. Также с приветственными словами выступили чиновники, в числе которых оказался и ранее не бывавший в зоопарке глава города Евгений Любивый. Он рассказал, что мечтал побывать в этом месте с детства, но не объяснил, почему за все время пребывания в Калининграде пришел сюда впервые.

Здесь будут жить ламы и дикобразы, но пока запустили журналистов.

Здесь будут жить ламы и дикобразы, но пока запустили журналистов.

Фото: Иван МАРКОВ

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СТРУИ

Министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова порадовала собравшихся, что готовится новая программа «Россия-Литва», о которой мы узнаем уже в следующем году, а вслед за ней слово взяла директор зоопарка Светлана Соколова.

Сначала она рассказала, как проходила замена оборудования и ремонтировалась чаша фонтана. По ее словам, теперь фонтан стал «умным».

- Сейчас у нас автоматическое оборудование, которое, кстати, регулирует высоту струй, если усиливается ветер. Как вы понимаете, в нашей области это очень актуально, - рассказала она и напомнила, что старый фонтан при малейшем дуновении ветра заливал тротуары, доставлял неудобства посетителям.

Еще Соколова рассказала, что под фонтаном, оказывается, скрыты настоящие казематы, и у администрации даже появились мысли об экскурсиях по этим «подземельям Кенигсберга».

Светлана Соколова больше всего радовалась, что ей удалось убрать из зоопарка две шиферные крыши.

Светлана Соколова больше всего радовалась, что ей удалось убрать из зоопарка две шиферные крыши.

Фото: Иван МАРКОВ

НАШЕ ТВЕРДОЕ «НЕТ» ШИФЕРУ!

Деньги ушли и на восстановление двух исторических объектов для содержания животных. Однако тут возникли проблемы из-за резкого повышения цен на строительные материалы. Например, на вольер для копытных животных планировалось потратить 1,6 миллиона рублей, а фактически ушло больше 4 миллионов (дополнительные деньги брали из собственных средств зоопарка). Зато вольер теперь выглядит не как сельский хлев, а как приличный объект показа.

Еще один вольер до войны населяли то ламы, то бизоны. В последнее время там обитали зебры. После реконструкции туда снова заселят лам, а также нанду и дикобразов. Потратить на реконструкцию и тут пришлось в два с половиной раза больше, чем по плану: хотели 7,9 миллиона рублей, а фактически вышло 18,3 миллиона.

Далее Соколова порадовалась, что зоопарк постепенно избавляется от шиферных крыш.

- В Европе существует специальная программа по замене шифера. Дело в том, что делают его из асбеста, а это очень канцерогенный материал. Когда к нам приезжают коллеги из европейских зоопарков, они говорят: «Вы до сих пор его используете? Вы же экологоориентированные!» Теперь шифер – долой, а тростниковые крыши – вперед! – добавила директор зоопарка.

Светлана Соколова рассказывает Евгению Любивому, на что ушли миллионы.

Светлана Соколова рассказывает Евгению Любивому, на что ушли миллионы.

Фото: Иван МАРКОВ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ И ВСЕ ТАКОЕ

Сразу после презентаций журналистам даже разрешили побывать внутри вольеров (конечно, животных туда запустить не успели). Сделано там все местами даже лучше, чем в квартирах некоторых калининградцев: теплые полы, отремонтированная система водоснабжения и канализации и другие блага. Во всяком случае, жители общежитий, о которых недавно говорил на совещании губернатор Антон Алиханов, совершенно точно могут завидовать ламам и дикобразу.

Патагонская мара отдыхает, можно сказать, кайфует.

Патагонская мара отдыхает, можно сказать, кайфует.

Фото: Иван МАРКОВ

Кстати, во время экскурсии больше всех радовался, конечно, Евгений Любивый. Еще бы! Он же был впервые в зоопарке. Несмотря на снег и порывы ветра, он никак не хотел идти греться в помещение и заходил то к муравьеду, то к капибаре, то отвлекся на орущего во все горло осла.

- Я настолько потрясен красотой, большим количеством помещений и животных, которые здесь есть, то теперь буду регулярно сюда ходить, - сообщил он журналистам.

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