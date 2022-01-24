Погода на неделю в Калининграде: новый циклон, дожди и заморозки

Без усиления ветра, похоже, снова не обойдется. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область продолжает приходить в себя после ухода циклона «Ида». Нас больше не засыпает снегом и не обдувает крепкий ветер, но такое затишье продлится не так уж долго.

По прогнозу Гидрометцентра России, картина за окном не будет меняться лишь в течение трех ближайших дней. С понедельника по среду воздух в Калининграде продолжит прогреваться до +3...+5 градусов, атмосферное давление удержится на уровне 763-765 миллиметров ртутного столба, а осадков практически не ожидается.

Во второй половине недели Калининградскую область накроет очередной циклон. Имя ему пока не присвоили – прямо сейчас атмосферный вихрь набирает силу, и по мере приближения к Европе ему еще только предстоит застолбить за собой место на синоптических картах.

По предварительному прогнозу портала rp5.ru, скорость начнет усиливаться в четверг, когда порывы достигнут 14 метров в секунду. К утру пятницы ожидается уже 19 м/с – это почти шторм. Во время прохождения циклона также ожидается дождь и мокрый снег.

В субботу ветер должен стихнуть. Ночью прихватят небольшие морозы (-2 градуса), днем будет до +2. В воскресенье температура воздуха составит +3 градуса, не исключен дождь.