Водители с ковидом, нехватка кадров и новые трамваи: что в Калининграде происходит с общественным транспортом

10 «Корсаров» уже прибыли в область, шесть еще на подходе. Фото: Александр КАТЕРУША

На предприятии «Калининград-ГорТранс» недавно сменился директор. Новым руководителем стал Владимир Фомин, бывший заместитель главы Корпорации развития региона. Он довольно быстро втянулся в дело, и, как сам говорит, большой коллектив его принял. О том, чем сегодня живет «ГорТранс», беседовали в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда». У нас – самые интересные моменты эфира.

НЕ ВСЕ ПРИВИТЫ

Не секрет, что в Калининградской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки сразу 459 новых случаев. Ежедневно в сводку попадают работники предприятий общественного транспорта. Действительно, ведь водители и кондукторы сегодня, как и медики, на передовой.

- Заболеваемость у нас растет. Сейчас она в целом по предприятию составляет чуть менее 2%. Болеют сейчас 23 человека, из них 9 водителей. Пока идет по нарастающей, - рассказывает Владимир Фомин. - К сожалению, не все привиты. Если говорить в целом о предприятии, то мы имеем порядка 60 процентов привитых сотрудников.

По словам руководителя «Калининград-ГорТранса», коллектив большой и «есть люди с разными взглядами на эту историю».

При этом Фомин отметил, что работникам измеряют температуру на каждой проходной. А если у кондуктора или водителя есть признаки заболевания, автобус снимают с линии.

«КОРСАРЫ» ПОЧТИ ПРИПЛЫЛИ

Еще с прошлого года калининградцы ждут новенькие трамваи «Корсары». Как и говорили власти ранее, к нам до 28 февраля должны привезти 16 новых трамваев. 10 «Корсаров» уже прибыли, ждем остальные.

- В среднем к нам поступает два трамвая в неделю. Поставка зависит от погодных условий, в период штормов паромы не ходят. А паром – единственная возможность доставить «Корсары» на территорию Калининградской области, - поясняет Владимир Фомин.

Он отметил, что 6 трамваев уже обкатаны и приняты на предприятие «Калининград-ГорТранс». Остальным предстоит пройти настройку и проверку перед выходом на линию.

Пока же по Калининграду ходят 12 старых вагонов и польская «Песа», которой исполнилось уже 10 лет (надо же, по ощущениям как будто вчера привезли!).

Старые трамваи, по словам Владимира Фомина, остаются, и никто их на металл пилить не будет. Походят еще.

Выход на линию «Корсаров» же будет проходить постепенно. Точно так же спокойно и планомерно водители учатся их водить.

Тем временем власти не отказываются от запуска второго трамвайного маршрута № 3, который несколько лет назад закрыли. За время простоя рельсы кое-где пришли в негодность, поэтому в конце февраля – начале марта часть путей заменят.

- Есть участки, которые не ремонтировались больше 40 лет при нормативных 15, - вздыхает Владимир Фомин.

Пробег некоторых автобусов, купленных к чемпионату мира по футболу, доходит до полумиллиона километров. Фото: Александр КАТЕРУША

АВТОБУСЫ БУДУТ ОРАНЖЕВЫМИ

Постепенно в Калининграде планируют заменить и автобусный парк. Речь в первую очередь сейчас про муниципальные автобусы оранжевого цвета, которые закупали накануне ЧМ-2018. Это машины МАЗ с агрегатами «Мерседес».

- Пробег некоторых этих автобусов доходит уже до полумиллиона километров. А что такое полмиллиона километров для общественного транспорта, который эксплуатируется ежедневно и в довольно напряженных условиях? У нас есть даже один автобус, который под миллион километров «набегал». Любой транспорт в определенный период времени начинает потреблять ресурсов больше, чем отдавать. Так что планируем купить 14-16 автобусов в зависимости от ценовых предложений.

А вот что это будут за автобусы и кто их нам поставит – вопрос открытый. Известно только, что выкрасят их на заводе в фирменный оранжевый цвет калининградского городского транспорта.

- Новые автобусы мы сможем закупить только после конкурентных процедур: конкурса либо аукциона. Мы сейчас запрашиваем коммерческие предложения, анализируем ценовые предложения поставщиков. В начале года объявим конкурсные процедуры, нам бы хотелось, чтобы летом автобусы пришли в Калининград, - говорит Владимир Фомин.

Сегодня «Калининград-ГорТранс» располагает парком из 130 автобусов, из которых 105 ежедневно выходят на линии. Оставшиеся – на ремонте или техосмотре.

Владимир Фомин. Фото: Александр КАТЕРУША

ЗАПРАВОК ПРОСТО НЕТ

Городской транспорт рано или поздно переведут на экологически чистое топливо. С газомоторными машинами все более-менее понятно, потому что для них есть заправочные станции. С электробусами, о которых некогда так бодро говорили чиновники, не все гладко. Им нужна особая инфраструктура и заправки, а этого просто нет в Калининграде.

- Пока транспортная система города сформирована таким образом, что на конечных станциях потребуются быстрые зарядки для электробусов. А это значительные финансовые вложения, - рассуждает руководитель «ГорТранса». - Это кабельные линии надо подтянуть, установить зарядные устройства... Все это дискуссионный вопрос. Необходимо соизмерять финансовые возможности предприятия и желание приобрести электробусы.

ЧТО С ЦЕНОЙ НА ПРОЕЗД

Вопрос стоимости оплаты проезда журналисты поднимают регулярно. И всякий раз руководство города или транспортники говорят одно – мол, это не мы решаем, но пока (это ключевое слово) стоимость проезда останется прежней.

- Цену проезда устанавливает служба по тарифам. Пока увеличения цены не предполагается, - и в этот раз сказал Владимир Фомин. - Но, в принципе, у нас один из самых низких тарифов, и он уже не отвечает тем издержкам, которые несут транспортные предприятия города. Потому что мы все понимаем, все заправляются на АЗС и видят, что уже более чем на 10 процентов подорожало топливо. Полагаю, что у всех перевозчиков персонал просит увеличения заработной платы. А это все входит в тариф.

Так что, дорогие читатели, судя по всему, надо потихонечку готовиться к подорожанию.

А вот это приятно – в общественном транспорте нашего города вернут объявление остановок на английском языке.

- Думаю, пора. С учетом того, что у нас в сентябре будет проходить чемпионат мира по волейболу, - сказал директор «ГорТранса».

ВАКАНСИЙ МНОГО

В Калининграде не хватает водителей и кондукторов в городской общественный транспорт. Тут ситуация классическая, вечная. Ну прямо как с дворниками в «Чистоте».

- Кадровый голод присущ нашему предприятию. Водителей и кондукторов не хватает. В настоящее время не хватает порядка 10 процентов, а это 75 вакансий, - сказал Владимир Фомин.

Он отметил, что к шоферам требования жесткие, на автобусах установлены приборы, учитывающие режим работы водителя.

- Приходится корректировать работу водителей, даем разрывные графики, даем им отдохнуть во время рабочего дня, - сказал директор «Калининград-ГорТранса» и отметил, что средняя зарплата водителей в Калининграде - в пределах 50 тысяч рублей, у кондукторов - 35-37 тысяч рублей. Так что если есть желание - приходите работать.