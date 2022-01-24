Отбили пушку и подожгли дот: как в Полесске воспроизвели бой января 1945 года

Советский огнеметчик с копией ранцевого огнемета РОКС-3. Фото: Иван МАРКОВ

СЦЕНАРИЙ С КОНТРАТАКОЙ

В реальности сражение на берегу реки Дайме (сегодня она называется Деймой), где и находится пивоварня, началось в ночь на 23 января. А вот дневные бои шли уже в городских кварталах. Но реконструкция – это не всегда точное воспроизведение минувших событий. В воскресенье все проходило при свете дня. По сценарию первыми к позициям гитлеровцев должны были подползти бойцы штурмовой инженерно-саперной бригады, которые перерезали колючую проволоку и открывали дорогу пехоте. После первой стычки немцы должны были контратаковать, и тут у некоторых зрителей, вероятно, отслуживших в армии, возник вопрос, а зачем это им вылезать из своих основательных сооружений и соваться под пули и осколки?

Немцы на позициях. Фото: Иван МАРКОВ

Фольксштурм у входа в укрытие. Фото: Иван МАРКОВ

Чего, однако, не сделаешь ради публики. Немцы послушно выпрыгнули из своих укреплений и моментально получили по заслугам – их накрыли минометным и пулеметным огнем. Несколько человек из бетонных укреплений выкурили огнеметом (его реконструкторы собрали незадолго до мероприятия). А потом еще и артиллеристы отбили у гитлеровцев пушку и открыли огонь прямой наводкой по спрятавшимся за кучей кирпичей остаткам гарнизона. Все продолжалось не более получаса, после чего зрители грянули «ура» и все условно погибшие при штурме «воскресли» и построились.

Сапер перерезает колючую проволоку, чтобы пропустить вперед пехоту. Фото: Иван МАРКОВ

РЕАЛЬНЫЙ БОЙ

Настоящий бой у пивоварни был страшным. Трехэтажное здание с крепкой краснокирпичной кладкой стало серьезной преградой на пути красноармейцев. Вот только один эпизод сражения из наградных документов капитана Ивана Лавриненко, командовавшего дивизионом 560-го артполка 319-й стрелковой дивизии:

«Противник стал сосредотачивать в районе пивзавода пехоту и танки, пытаясь ударом с фланга выбить наши части из города. Обнаружив это, капитан Лавриненко массированным огнем дивизиона рассеял пехоту и танки противника с большими для него потерями. Когда отдельным группам гитлеровцев удалось пробиться в район наблюдательного пункта и окружить его, капитан Лавриненко вызвал огонь на себя, а при порыве связи с небольшой группой своих бойцов вступил в рукопашную схватку с противником. В результате лично убил 8 гитлеровцев и пленил 5 солдат противника».

Артиллеристы у захваченной у немцев противотанковой пушки. Фото: Иван МАРКОВ

За свой подвиг капитан был награжден орденом Красного Знамени. Что касается сражения за город, то оно продолжалось до 21.00 24 января. Немцы переходили в контратаку при поддержке танков и самоходок десять раз, но безуспешно - город был полностью очищен от гитлеровских войск.