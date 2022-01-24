С 25 января в Калининградской области приостанавливается плановая медицинская помощь

Основные усилия будут сосредоточены на помощи больным ковидом. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области останавливается плановая медицинская помощь. Официальное заявление об этом в понедельник сделал главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.

- В связи с ростом заблеваемости коронавирусной инфекцией в системе нашего здравоохранения запланированы временные небольшие изменения, - анонсировал Гродницкий. - Планируется остановка плановой амбулаторной и плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания.

Временная приостановка плановой медпомощи со вторника, 25 января, произойдет в самых крупных городах области - Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске.

- В других городах она будет продолжена, - подчеркнул Гродницкий. - К тому же с 25-го числа планируется запуск временных центров оказания амбулаторной медицинской помощи больным с острыми респираторными вирусными заболеваниями и с новой коронавирусной инфекцией.

Временные амбулаторные центры, как пояснили в пресс-службе правительства региона, не рекомендуется посещать «тяжелым» пациентам.

- У таких пациентов не должно быть тяжелых сопутствующих заболеваний (например, инсульта или сахарного диабета) и температуры выше 38, - уточнили в пресс-службе. - Те, кто не подходит под эти требования, должны вызвать себе скорую. Это делается, чтобы маршрутизировать более легкие случаи течения болезни.

На сайте регионального министерства здравоохранения будет открыта интерактивная доска для помощи пациентам.

- Там мы сможем видеть все центры оказания амбулаторной помощи по городу Калининграду. Мы будем видеть центр, будем видеть адрес, будем видеть количество больных, которые находятся в очереди в онлайн-режиме. Это для того, чтобы вы могли выбрать амбулаторный медицинский центр, где меньше народу, чтобы быстрее получить медицинскую помощь, - пояснил Гродницкий.