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Здоровье24 января 2022 22:50

«Этот «бардак» позволяет спасать тысячи жизней»: министр здравоохранения извинился перед возмущенной калининградкой

По словам Александра Кравченко, медики фиксируют уже более 5 000 обращений в сутки
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Александр Кравченко напомнил, что по основным показателям лечения ковида наша область находится выше среднероссийского уровня.

Александр Кравченко напомнил, что по основным показателям лечения ковида наша область находится выше среднероссийского уровня.

Фото: Александр Подгорчук

Чем выше суточный показатель выявляемости коронавируса, тем жарче становится в чате телеграм-канала «Вопросы по лечению COVID-19». Напомним, калининградские врачи в свободное от работы время уже несколько месяцев в режиме онлайн отвечают на вопросы жителей области.

В понедельник, 24 января, калининградка под ником Olga Kaliningrad разместила в чате обращение к министру здравоохранения региона Александру Кравченко, в котором описала свою попытку получить помощь при первых симптомах ОРВИ.

- Вчера (в воскресенье, 23 января. - Ред.) я вызвала врача на дом через форму на сайте, мне никто не перезвонил, я сама дозвонилась до 122, мне подтвердили вызов, сказав, что врач будет в понедельник. Сегодня (в понедельник. - Ред.) в обед мне позвонили и сказали, что вызовов очень много и врач приехать до среды не сможет, пригласили на прием, - написала калининградка. - Я приехала на Больничную, 34, и, отсидев четыре часа в очереди, не попала к врачу по причине того, что у него закончились тесты. В красной зоне закончились тесты!!! До каких пор будет этот бардак?! Почему нельзя выделять необходимое количество тестов в эпидемию?! Причем отсидела я эту очередь с температурой 38,5.

Вскоре в чате появился с ответом Александр Кравченко. Точнее, с извинениями.

- Приношу вам свои извинения, что при более чем 30 тысячах жителей области, болеющих ОРВИ и ковидом, система здравоохранения не смогла вам оказать помощь в том варианте, в котором вы ее ожидали получить, - написал глава минздрава. - К сожалению, число больных увеличилось в несколько раз, и сегодня число вызовов превысило 5 000! Экспресс-тесты, которые не входят в стандарт, а благодаря поддержке губернатора были закуплены, чтобы сделать диагностику более комфортной для жителей области, имеют свойство заканчиваться. Всегда остается доступной ПЦР-диагностика, которая требует несколько большего времени.

Министр предложил Ольге и конкретную помощь в решении вопроса.

- Если вы сообщите в личку ваши данные, то я попробую сделать так, чтобы «этот бардак» (рекомендую посмотреть значение этого слова в толковом словаре), который позволяет спасать тысячи жизней и вывести область по основным объективным показателям лечения ковида на уровень выше среднероссийского, для вас стал менее раздражающим, - написал Кравченко, в конце добавив: - С уважением, от всех врачей области…

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