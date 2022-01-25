«Этот «бардак» позволяет спасать тысячи жизней»: министр здравоохранения извинился перед возмущенной калининградкой

Александр Кравченко напомнил, что по основным показателям лечения ковида наша область находится выше среднероссийского уровня. Фото: Александр Подгорчук

Чем выше суточный показатель выявляемости коронавируса, тем жарче становится в чате телеграм-канала «Вопросы по лечению COVID-19». Напомним, калининградские врачи в свободное от работы время уже несколько месяцев в режиме онлайн отвечают на вопросы жителей области.

В понедельник, 24 января, калининградка под ником Olga Kaliningrad разместила в чате обращение к министру здравоохранения региона Александру Кравченко, в котором описала свою попытку получить помощь при первых симптомах ОРВИ.

- Вчера (в воскресенье, 23 января. - Ред.) я вызвала врача на дом через форму на сайте, мне никто не перезвонил, я сама дозвонилась до 122, мне подтвердили вызов, сказав, что врач будет в понедельник. Сегодня (в понедельник. - Ред.) в обед мне позвонили и сказали, что вызовов очень много и врач приехать до среды не сможет, пригласили на прием, - написала калининградка. - Я приехала на Больничную, 34, и, отсидев четыре часа в очереди, не попала к врачу по причине того, что у него закончились тесты. В красной зоне закончились тесты!!! До каких пор будет этот бардак?! Почему нельзя выделять необходимое количество тестов в эпидемию?! Причем отсидела я эту очередь с температурой 38,5.

Вскоре в чате появился с ответом Александр Кравченко. Точнее, с извинениями.

- Приношу вам свои извинения, что при более чем 30 тысячах жителей области, болеющих ОРВИ и ковидом, система здравоохранения не смогла вам оказать помощь в том варианте, в котором вы ее ожидали получить, - написал глава минздрава. - К сожалению, число больных увеличилось в несколько раз, и сегодня число вызовов превысило 5 000! Экспресс-тесты, которые не входят в стандарт, а благодаря поддержке губернатора были закуплены, чтобы сделать диагностику более комфортной для жителей области, имеют свойство заканчиваться. Всегда остается доступной ПЦР-диагностика, которая требует несколько большего времени.

Министр предложил Ольге и конкретную помощь в решении вопроса.

- Если вы сообщите в личку ваши данные, то я попробую сделать так, чтобы «этот бардак» (рекомендую посмотреть значение этого слова в толковом словаре), который позволяет спасать тысячи жизней и вывести область по основным объективным показателям лечения ковида на уровень выше среднероссийского, для вас стал менее раздражающим, - написал Кравченко, в конце добавив: - С уважением, от всех врачей области…