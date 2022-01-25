Как теперь попасть на прием и вызвать врача на дом: 5 наивных вопросов о новом режиме работы медиков в Калининграде

Количество обращений к докторам выросло в сотни раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Со вторника, 25 января, все государственные лечебные учреждения Калининградской области временно переходят на новый режим работы. Причина очевидна - резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Мы изучили официальную информацию минздрава и выбрали ответы на самые главные вопросы.

Можно ли получить плановую помощь?

Во всех государственных амбулаторных учреждениях, в том числе стоматологических, оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается. Исключение сделают только для лечения заболеваний и состояний, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, а также для пациентов с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Также в государственных лечебных учреждениях в Калининграде, Черняховске, Гусеве и Советске временно приостанавливается оказание плановой стационарной помощи. На пациентов с онкозаболеваниями эта мера не распространяется.

Областная больница, детская областная больница и консультационно-диагностические центры этих учреждений продолжают работать и оказывать помощь в полном объеме.

Кто должен вызывать врача на дом?

Пациенты с температурой тела 38 градусов и выше, инвалиды, граждане в возрасте 60+ с признаками ОРВИ, а также родители заболевших детей до 13 лет должны вызывать врача на дом. Но гарантии того, что доктор придет в ближайшие же часы, нет: на единую службу 122 сейчас поступает по 17 тысяч звонков ежедневно, придется ждать.

На главной странице сайта регионального минздрава можно найти два баннера по вызову врача на дом - не только для взрослых, как раньше, но и для детей.

Что делать при острой боли?

Неотложную помощь пациентам при обострении тяжелых хронических заболеваний (включая онкологию и сердечно-сосудистые заболевания) окажут амбулаторно. Больным с симптомами ОРВИ помощь при острой боли могут оказать на дому.

При острой зубной боли пациентов по-прежнему принимают в стоматологических поликлиниках.

В экстренных случаях нужно, как и раньше, вызывать скорую помощь.

Кого принимают новые центры амбулаторной помощи?

Временные центры амбулаторной помощи пациентам с симптомами ОРВИ открылись в каждой поликлинике Калининграда, в том числе в детских. Все они работают ежедневно с 8 до 20 часов без выходных.

На прием в такие центры могут обращаться граждане, прикрепленные к любой государственной медицинской организации региона, преимущественно от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, инвалидности, с температурой тела не выше 38 градусов. В детских центрах примут подростков в возрасте от 13 лет с температурой тела до 37,9 градуса (включительно), имеющих возможность добраться до учреждения не на общественном транспорте.

Прием проводится без записи по живой очереди в день обращения. На сайте министерства здравоохранения в разделе «Гражданам» будут созданы интерактивные карты для того, чтобы в режиме реального времени можно было видеть, сколько пациентов находятся в очереди ожидания в новых центрах амбулаторной помощи.

Отразится ли новый режим работы врачей на проведении вакцинации?

Нет. Изменения в оказании амбулаторной помощи не касаются проведения углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, а также вакцинации. Помимо этого, продолжает действовать дистанционная выписка рецептов льготникам с хроническими заболеваниями. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или бригаду скорой медицинской помощи.

Все телефоны - в баннере «Выписать рецепт» на сайте регионального минздрава.

ВНИМАНИЕ!

Всю информацию о работе лечебных учреждений необходимо уточнять на их сайтах. Свои вопросы жители региона также могут задать, пройдя по активной ссылке «Открытые линии» на официальном сайте регионального минздрава, в телеграм-чате по вопросам лечения COVID-19. По будним дням с 8.30 до 17.00 по-прежнему работает горячая линия по льготному лекарственному обеспечению: 99-44-71.