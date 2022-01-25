Елена Дятлова потребовала начать снос незаконных ИЖД в Калининграде

Снести предстоит не только дома, но и другие нелегальные постройки. Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 25 января, глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время оперативного совещания в мэрии потребовала усилить контроль за строительством индивидуальных жилых домов. Сегодня, по словам сити-менеджера, строительство ИЖД можно начинать без получения разрешений.

- Вы сначала просто приходите к государству и говорите: «Я хочу построить», а потом показываете, как собираетесь разместить дом на своем участке. После завершения строительства вы просто приходите и говорите: «Я закончил». Наша задача - проверить, насколько соответствует градостроительным нормам то, что вы хотите построить. А потом - поставить объект на кадастровый учет. Однако очень многие жители неправильно размещают свой дом на участке, - объяснила Дятлова.

По словам сити-менеджера, в администрацию приходят далеко не все, а потому никто из специалистов не показывает, как нужно размещать ИЖД правильно.

- Лучше сразу откорректироваться, чтобы не вкладывать большие деньги в незаконное строительство, - напомнила глава администрации.

Дятлова также заметила, что мэрия еще и превращает построенные дома в объекты налогообложения. Сотрудники администрации сами вносят сведения о них в Единый реестр недвижимости.

- Проживать в незаконном доме неправильно, потому что все мы платим налоги, - заметила Елена Ивановна. - Строить дома не по нормам и не по требованиям Градостроительного кодекса тоже нельзя. И мы начинаем контроль за всем этим. Использовать будем в том числе данные облетов. Мы уже сейчас делаем съемку города, потом накладываем ее на карту существующих объектов недвижимости. Так мы узнаем, где и что у нас происходит, не выходя из кабинета.

Руководитель комитета муниципального контроля Денис Белозеров на совещании сообщил, что незаконных объектов сотрудники мэрии насчитали уже несколько сотен, однако за несколько лет было снесено всего два. Дятлова при этом заметила, что Белозеров был «не совсем корректен» в своих цифрах, так как имел в виду все вычисленные незаконные объекты (в том числе нестационарные).

- Чтобы снести стационарный объект, нужно сделать проект по сносу. Этим занимается другая наша структура - управление капитального строительства. По упомянутым двум объектам такие проекты как раз и были разработаны. Мною сейчас поставлена задача перед обоими комитетами (муниципального контроля; городского хозяйства и строительства. - Ред.) - выполнить сметы на сносы и активизировать работы. Проблема не в деньгах. Незаконные объекты нужно сносить. И не только ИЖД, - заключила Дятлова.