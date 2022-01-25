Антон Алиханов: Штамм омикрон, скорее всего, является доминирующим, но количество пневмоний не растет

Самое важное, чтобы люди понимали как лечиться, чтобы они могли обратиться в медицинские организации, дозванивались в службу 122, заявил глава региона. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области принято достаточное количество мер, чтобы встретить новую волну коронавируса и пережить ее. Сейчас в регионе наблюдается серьезное увеличение количества заболевших, однако болеют они не так тяжело, как это было при штамме дельта, заявил на заседании областного правительства губернатор Антон Алиханов.

- Мы видим, что штамм омикрон, скорее всего, является доминирующим в выявляемых случаях и количество пневмоний не растет. Из этого можно сделать вывод, что течение болезни и, соответственно, последствия и летальность будут не такими драматичными, как это было в предыдущие волны, - сказал Антон Алиханов.

Несмотря на это, нагрузка на систему здравоохранения огромная, это видно как по количеству обращений в систему 122, так и по количеству обращений в поликлиники.

- Сейчас принят ряд решений, которые врачебное сообщество доводит через СМИ, например, в плане амбулаторного звена. Очень надеемся, что та схема, которая действовала в европейском сценарии, повторится у нас: 2-2,5 недели активного роста, потом 10-12 дней плавного и затем постепенное снижение темпов, - добавил губернатор.

Антон Алиханов призвал калининградцев, которые сделают прививку, по возможности остаться дома в течение двух дней, тем самым снизив контакты. Потому что вакцина на несколько дней снижает иммунитет и есть дополнительный риск заболеть. Он также призвал уделить особое внимание старшему поколению.

- Несмотря ни на что, среди людей старше 65 лет сконцентрирована высокая смертность, прошу всех оградить своих старших родственников от контактов, чтобы защитить их здоровье, - сказал он.

В период новой волны важно следить за работой системы 122, а также наладить систему сбора информации.

- Я прошу дать мне прямой доступ к аналитике «Ростелекома», чтобы я видел действительную картину, без всяких погрешностей из-за человеческого фактора. Мне важно понимать, что всем действительно перезвонили. Понятно, что количество заболевших просто уже не поддается исчислению и эпидемиологическим процессом мы, к сожалению, уже не управляем. Но самое важное, чтобы все понимали, как лечиться, чтобы они могли обратиться в медицинские организации, дозванивались и т. д., - заявил Антон Алиханов.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 605 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 549 случаев ОРВИ, 5 случаев протекают в форме пневмонии. Среди заболевших 220 детей в возрасте до 18 лет.