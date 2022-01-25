В Калининграде памятник маршалу Баграмяну хотят закрыть в воинской части

Вес памятника – 700 килограммов. Фото: Александр КАТЕРУША

Во дворе Дома офицеров Балтийского флота, зажатый припаркованными автомобилями, уже год стоит бронзовый памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Баграмяну. Многие месяцы ему почему-то не могут найти место.

Изготовила его студия имени Грекова – знаменитое творческое объединение военных художников, которое традиционно работает над произведениями батальной и патриотической тематики.

- Студия Грекова, которая сотрудничает с Министерством обороны, сделала запрос о том, нужен ли нам памятник Баграмяну. Я как начальник Дома офицеров дал утвердительный ответ, - говорит «Комсомолке» начальник Дома офицеров Балтийского флота Василий Кучер. - Мы готовы взять его на баланс. Потому что генерал-лейтенант Баграмян в 1942 году был назначен командующим 16-й армии, которую он принял у Константина Рокоссовского и которая потом стала 11-й гвардейской армией. Но я, конечно, не ожидал, что это будет такой тяжелый памятник. А весит он около 700 килограммов. Поэтому внутри Дома офицеров мы его разместить не можем. Он будет размещен на территории воинской части на улице Емельянова в Калининграде.

- Может быть, его можно в Калининграде поставить? На улице Баграмяна, названной в его честь, например.

- В свое время выходил на людей по этому вопросу. Но всех причин – что произошло и почему – я не знаю. Я так понимаю, где-то произошли проблемы. Из Москвы обращались в Калининград, к руководству… Памятник – это имущество Министерства обороны, и его передать кому-то просто так невозможно. Оно стоит определенных денег. В этом вопросе много нюансов. Кто-то их решит, а кто-то наденет себе ордена на грудь. Я этим заниматься не буду, за других работу выполнять не буду.

- Закрытая территория воинской части – насколько достойное место? Там никто его не будет видеть.

- Что значит «никто»? Что, военнослужащие Балтийского флота это уже гражданство под названием «никто»? Это граждане Российской Федерации, они защитники Родины. Там большое количество людей находится в части. Туда есть доступ у гражданских, когда приходят на экскурсии, на военные присяги, частыми гостями бывают юнармейцы. Это не закрытая до безобразия территория. Памятник там появится в ближайшее время, а откроется ко Дню Победы или к 125-й годовщине рождения Баграмяна.

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ И ИСТОРИКИ

Андрей Кропоткин, председатель Калининградской областной думы:

- Я тогда занимался этим вопросом (когда был главой Калининграда. – Ред.), потому что Дом офицеров был готов передать памятник. Мы тогда не смогли найти место этому памятнику. Входная зона делается перед Музеем Мирового океана, там нет возможности. У Дворца спорта «Юность» тоже не смогли найти место. Понятно, что памятник нельзя просто так поставить, нужно благоустройство, нужно организовать мини-сквер. Во дворе дома тоже не поставишь. Это все-таки маршал Баграмян! Нет места. А памятник хороший, хорошо изготовлен.

Альберт Адылов, историк и краевед:

- Удивлен, почему военачальник изображен при всех регалиях и оружии, но без головного убора. Действительно, нелогично и неясен замысел скульптора. Еще больше смущает будущее место установки. Если памятник хотят поставить в воинскую часть, это глупость. И непонятно, почему все это таким образом решается на уровне Дома офицеров, а не на уровне руководства города и области. Неужели нельзя памятник настолько заслуженному человеку и имеющему прямое отношение к городу и области поставить где-то в центре? Это очень плохая идея - спихнуть монумент в воинскую часть. Просто потому, что воинская часть - это закрытое учреждение, а памятник должен быть максимально доступен обычным людям. Особенно в городе, штурм которого подготовил (и в значительной степени руководил этим штурмом) именно Иван Христофорович.

Пресс-служба администрации Калининграда:

- Памятник не взяли в муниципальную собственность, потому что департамент военного имущества отказал в этом вопросе. Хотя администрация готова была его принять.