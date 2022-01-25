Зоозащитники: После случая в Славске в области могут начаться отстрелы бродячих собак

Сейчас собак отлавливают, стерилизуют и возвращают обратно на улицы. Фото: Александр КАТЕРУША

Новость о том, что в Славске бродячая собака укусила за лицо 10-летнюю школьницу, появилась в прошлый четверг. Областное следственное управление СКР уже организовало доследственную проверку. Ее результаты пока неизвестны, но источник в региональных силовых структурах сообщил «Комсомолке», что первоначальная информация в СМИ оказалась не совсем верна. Собака не кусала ребенка, а лишь неосторожно прыгнула и поцарапала когтем лицо девочки. Бродячей псина тоже не была - у нее есть хозяин.

В этот раз история, судя по всему, завершилась благополучно, но общественники считают, что подобные новости могут спровоцировать отстрелы бродячих животных уже в ближайшее время.

Нападения

Случаи нападения бродячих собак и в нашей области, и в стране, конечно же, по-прежнему бывают. Так, в начале ноября прошлого года СМИ сообщали о том, что стая бродячих собак покусала 7-летнюю девочку недалеко от школы № 43 на Советском проспекте в Калининграде. Все произошло на глазах у матери пострадавшей. Женщина уверяла, что одна из собак «трепала» ее дочь и что отбить ее долго не удавалось. Правда, это заявление женщина сделала почему-то анонимно.

В селе Домна Забайкальского края на днях все закончилось трагедией - собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Ребенок пропал по пути домой из музыкальной школы, и родители забили тревогу. Вскоре тело было найдено на пустыре. Оказалось, что жители села ранее неоднократно обращались к властям с требованием решить проблему сбивающихся в стаи собак, однако чиновники не реагировали. Реакция последовала лишь после стихийного народного схода. Прибывший на место глава Забайкалья Александр Осипов публично заявил, что будет добиваться изменений в федеральный закон, регулирующий отлов бездомных животных.

Информационная волна

Сообщения о нападениях бездомных собак могут привести к тому, что законодательство ужесточат и программу по стерилизации животных заменят более жестоким решением – отловом с последующим уничтожением. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала Екатерина Ублинская, директор реабилитационного центра для бездомных животных «Славянское».

- Поднимается очередная волна, чтобы свернуть программу ОСВ (отлов, стерилизация и выпуск на прежнее место обитания бездомных собак. – Ред.), - считает Ублинская. – Уже были подобные попытки вернуть безвозвратный отлов, но они не увенчались успехом. Это тоже политика. В любом направлении есть те, кто за и кто против.

Ублинская напоминает, что в марте 2018 года под Истрой (Подмосковье) произошла трагедия, о которой писали многие СМИ. Тогда сообщалось, что в ночь на 11 марта жителя поселка Курсаково растерзала стая бродячих собак.

- На месте происшествия побывали и зоозащитники. По их словам, мужчина был голым. Понятно, что собаки не могли его сначала раздеть, а потом растерзать. Но правоохранительным органам проще списать на собак, чем заниматься расследованием, - считает Ублинская. - Мы сами часто выезжали с проверками на места, где якобы был покус собаки. Иногда никакого покуса не было, зато родители сваливали все на собак. Например, был случай из Балтийска. Там трехлетний ребенок был якобы покусан собакой. Нас смутило, что травма была нехарактерной. Судя по всему, ребенок просто играл около будки и порезал лицо о стальной кровельный лист, который был на нее наколочен. Все наводят поклеп на собак, чтобы оправдать собственную некомпетентность как родителей.

Кто в ответе

Еще несколько лет назад обязанность отлова животных лежала на муниципалитетах, но сегодня в Калининградской области этим занимается Центр безнадзорных животных, находящийся в ведении регионального минсельхоза. Общественники заниматься масштабным отловом и стерилизацией больше не имеют права (к тому же это дорогостоящая процедура).

- ОСВ - это более контролируемые финансовые потоки, а вот безвозвратный отлов - это черная дыра. Денежные средства на эти цели могут выделяться бесконечно, - уверена Екатерина Ублинская. - Это убийство без решения проблемы.