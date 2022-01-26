«Спасибо за книгу-исповедь, книгу-судьбу!..»

Участники презентации книги зажгли свечи в память о ее авторе. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Будущий калининградский литератор родился 23 октября 1921-го во Владивостоке. Писал стихи, учился на военного инженера. С первых дней оказался на войне. В 1941 году, попав в окружение, стал членом партизанского отряда. Но в 1942-м был схвачен и отправлен на «фабрику смерти» – в концлагерь Маутхаузен.

Уцелел чудом. А ему потом еще и всю жизнь напоминали о том, что он якобы «сдался в плен». Так, переехав в 1949-м с Дальнего Востока в Калининградскую область, на работу журналистом устроился только через год – и лишь после отчаянного письма в Москву. В 1961-м увидела свет его первая книга о Маутхаузене – «Уцелевшие в аду». После чего по инициативе местных партийных идеологов вышла рецензия, где утверждалось: вместо того чтобы показать героизм советских людей, Остен «преувеличил силу фашизма».

Рукопись его книги «Встань над болью своей: рассказы узника Маутхаузена» более 20 лет кочевала по редакциям. А когда в 1986-м все-таки была издана, Василь Быков написал автору: «Спасибо за прекрасную книгу, книгу-исповедь, книгу-судьбу!».

Последние месяцы он жил ожиданием выхода второго издания. В середине июля 1989-го тираж был отпечатан в Москве. Однако автор подержать долгожданную книгу в руках не успел – 31 июля Всеволод Викторович умер…

23 октября 2021-го, в день векового юбилея Остена, почитатели его таланта принесли цветы к памятной доске на доме №№ 21-25 по Ленинскому проспекту (писатель жил здесь с 1966 по 1989 годы). После чего собравшиеся отправились на улицу Тельмана, 28. В 2020 году расположенная по этому адресу детская библиотека № 14 стала библиотекой-музеем советской книги. Ожидается, что ей будет присвоено имя Остена.

Тогда же стало известно, что вскоре выйдет новое издание главной книги этого писателя – «Рассказы узника Маутхаузена». Инициировала и курировала проект заведующая библиотекой имени Соболева Ольга Ткаченко. И вот в минувшую пятницу состоялась презентация книги.

Книга вот-вот поступит в библиотеки, будет доступна всем желающим. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

На презентации о Всеволоде Викторовиче вспоминали вдова Зоя Дмитриевна и писатель Вячеслав Карпенко. О судьбе и творчестве Остена говорили заведующая библиотекой № 21 Марина Могутова и ее коллега из библиотеки-музея советской книги Вадим Лугов. Ветеран калининградского телевидения Ирина Булдакова рассказала о первых интервью Остена на местном ТВ. А четвероклассница школы № 5 Валерия Ключникова трогательно прочитала его стихотворение «Я обязан», которое посвящено всем, кто безвестно сгинул на той войне:

Они жертвою стали фашистской проказы.

Я о них расскажу.

Я – живой.

Я – обязан!..

– «Рассказы узника Маутхаузена» вышли в рамках издательской программы правительства области, – отметила Ольга Ткаченко. – Книга поступит в библиотеки и будет доступна всем желающим.

Предваряет «Рассказы» вступление кандидата филологических наук доцента БФУ имени Канта Никиты Пробста. Также там есть биография Остена, его стихи, подборка фото из семейного альбома. А под занавес – статья поэта и прозаика Валентины Соловьевой, которая написала о тернистом пути к читателю воспоминаний узника Маутхаузена.