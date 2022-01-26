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Общество26 января 2022 15:55

Кто такие «Эльза» и «Герхильд» и почему Калининград так часто штормит

Разбираемся в капризах калининградской погоды, из-за которых нам пришлось пережить немало тревожных часов
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Счет упавших деревьев в этом месяцев пошел на сотни.

Счет упавших деревьев в этом месяцев пошел на сотни.

Фото: Иван МАРКОВ

В этом месяце в Калининграде новости о погоде всерьез потеснили даже сводки с коронавирусного фронта. Шутка ли: за 10 дней область посетили сразу три мощных циклона «Эльза», «Герхильд» и «Ида», из-за которых МЧС каждый раз объявляло штормовое предупреждение. Общие итоги разгула стихии таковы: больше 200 поваленных деревьев, около 400 обесточенных уличных фонарей, почти два десятка поврежденных автомобилей, а еще - затопленные пляжи и сломанные лестницы на спусках к морю. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Мы решили выяснить, с чем связана нынешняя активность циклонов и откуда у них берутся такие имена.

С приветом из Гренландии

Если судить по многолетним наблюдениям, частые штормы в январе стоит признать аномалией. Обычно самый ветреный месяц года в Калининграде - ноябрь (средняя скорость 12,3 м/с), а январь идет в этом рейтинге лишь на шестой строчке.

Все три циклона пришли к нам из Северной Атлантики. «Эльза» вообще стартовала от берегов Гренландии и придерживалась на своем пути северных широт, но оказалась настолько мощной, что успела потрепать всю Прибалтику. Похожим образом обстояли дела с «Герхильд», а вот «Ида» взяла курс южнее, пронеслась непосредственно над Балтийским морем и хотя была не самой сильной в этом месяце, зато от души завалила регион снегом.

Так на синоптической карте выглядел циклон «Ида».

Так на синоптической карте выглядел циклон «Ида».

Фото: www.met.fu-berlin.de

- Все сильные ветры связаны с атмосферной депрессией, которая расположилась над Северной Атлантикой, - объяснил происходящее в интервью порталу klops.ru инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый. - Это область пониженного давления, где постоянно образуются циклоны, которые и несут шторма в наш регион.

240 евро за имя

Красивые имена циклоны получают в ассоциации Berliner Wetterkarte e. V., которая работает в сотрудничестве с Институтом метеорологии Свободного университета Берлина. Никакой вкусовщины в этом деле нет - немецкие метеорологи присваивают названия по строго определенной схеме.

На самом деле дать свое имя циклону или антициклону может абсолютно любой. Заявки собирают ежегодно в сентябре, но удовольствие, надо сказать, недешевое. Чтобы ваше имя присвоили циклону, придется заплатить 240 евро, антициклону - 360. Разницу в тарифах метеорологи объясняют тем, что циклоны - явление довольно стремительное и, промчавшись с ветерком по нескольким странам, они быстро исчезают. Антициклоны же, как правило, крупнее и «неповоротливее»: на синоптических картах они остаются гораздо дольше, а значит, их имена упоминаются в прогнозах и новостях более длительное время.

Желающих прославиться за счет погоды высокая цена не отпугивает. Заявок поступает так много, что отбор проводят с помощью розыгрыша. Победители становятся в очередь, платят деньги, и, как только зарождается новый атмосферный вихрь, метеорологи называют его в честь «спонсора». В Свободном университете Берлина подчеркивают, что собранные за счет погодного спонсорства деньги идут на поддержку образования студентов.

По нечетным годам области с низким давлением (циклоны) получают мужские имена, а области с высоким давлением (антициклоны) - женские . По четным годам, соответственно, все происходит ровно наоборот . Именно поэтому в 2021-м у нас бушевал «Хендрик», а в 2022-м - «Эльза», «Герхильд» и «Ида». Да-да, Герхильд - это тоже была «она», а не «он», как ошибочно писали некоторые СМИ. Свое имя этому циклону дала некая Герхильд Халброт. «Эльза» была названа в честь Эльзы Виллиус, а «Иду» нарекла Ида Хоффман.

Названия ближайших циклонов секретом не являются. В этом сезоне в Европе ждут «Надю», «Одетт», «Филину» и других. Правда, многие из них еще даже не зародились в атмосфере и далеко не факт, что потом придут в Калининградскую область.

Неспокойный 2022-й...

Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Синоптики в приметы не верят, но нынешний январь, похоже, задаст тон всем остальным одиннадцати месяцам.

«Эльза» разбросала новогодние украшения на площади Победы, но елку повалить не смогла.

«Эльза» разбросала новогодние украшения на площади Победы, но елку повалить не смогла.

Фото: Иван МАРКОВ

- Статистика показывает, что количество природных аномалий действительно увеличивается. Большинство исследователей и ученых связывают это с глобальным потеплением, - рассказал в одном из недавних интервью научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Я всегда говорю, что изменчивость атмосферы существенно выше, чем капризность самой красивой женщины. Если заглянуть в архивы, посмотреть в базы данных, которыми мы располагаем, то нельзя сказать, что происходит что-то совсем уж невиданное. Тем не менее точно говорить, что нас ждет более спокойный год в плане природных катаклизмов, увы, нельзя.

По части прогнозирования опасных явлений синоптики, по словам Вильфанда, продвинулись далеко вперед. Чаще всего успевают предупредить население за сутки, в крайнем случае - за два часа до удара стихии.

- Если речь идет о перемещении глубокого циклона, то мы за трое суток можем предупреждать об опасных осадках или усилениях ветра. Конечно, бывают ошибки, но с каждым пятилетием их становится все меньше, - успокаивает научный руководитель Гидромета.

КСТАТИ

Шторм или ураган?

Многие калининградцы по старой привычке называют крепкие ветры ураганами. С точки зрения синоптической науки говорить так - ошибка.

Силу ветра принято оценивать по шкале Бофорта, где в зависимости от скорости присваиваются баллы и определенный ранг. Штормом считается ветер скоростью от 20,8 метра в секунду, что соответствует 9 баллам. Ураган - самое разрушительное по силе явление. Такой статус получает ветер, развивающий 32,7 метра в секунду и больше. Уровень по шкале - максимальные 12 баллов.

В отличие от штормов ураганы - это почти всегда стихийное бедствие со значительными разрушениями, когда может потребоваться даже эвакуация населения. В истории нашего региона подобные катаклизмы случаются нечасто. Например, в XVI веке стихия разрушила участок косы у нынешнего Балтийска, образовав там пролив. Зимой 1983 года досталось Куршской косе - тогда синоптики замерили рекордную скорость ветра 40 метров в секунду. На фоне всего этого штормы вроде «Эльзы» и «Иды» выглядят просто как мелкие проказники. Точнее, проказницы.

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