Кто такие «Эльза» и «Герхильд» и почему Калининград так часто штормит

Счет упавших деревьев в этом месяцев пошел на сотни. Фото: Иван МАРКОВ

В этом месяце в Калининграде новости о погоде всерьез потеснили даже сводки с коронавирусного фронта. Шутка ли: за 10 дней область посетили сразу три мощных циклона «Эльза», «Герхильд» и «Ида», из-за которых МЧС каждый раз объявляло штормовое предупреждение. Общие итоги разгула стихии таковы: больше 200 поваленных деревьев, около 400 обесточенных уличных фонарей, почти два десятка поврежденных автомобилей, а еще - затопленные пляжи и сломанные лестницы на спусках к морю. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Мы решили выяснить, с чем связана нынешняя активность циклонов и откуда у них берутся такие имена.

С приветом из Гренландии

Если судить по многолетним наблюдениям, частые штормы в январе стоит признать аномалией. Обычно самый ветреный месяц года в Калининграде - ноябрь (средняя скорость 12,3 м/с), а январь идет в этом рейтинге лишь на шестой строчке.

Все три циклона пришли к нам из Северной Атлантики. «Эльза» вообще стартовала от берегов Гренландии и придерживалась на своем пути северных широт, но оказалась настолько мощной, что успела потрепать всю Прибалтику. Похожим образом обстояли дела с «Герхильд», а вот «Ида» взяла курс южнее, пронеслась непосредственно над Балтийским морем и хотя была не самой сильной в этом месяце, зато от души завалила регион снегом.

Так на синоптической карте выглядел циклон «Ида». Фото: www.met.fu-berlin.de

- Все сильные ветры связаны с атмосферной депрессией, которая расположилась над Северной Атлантикой, - объяснил происходящее в интервью порталу klops.ru инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый. - Это область пониженного давления, где постоянно образуются циклоны, которые и несут шторма в наш регион.

240 евро за имя

Красивые имена циклоны получают в ассоциации Berliner Wetterkarte e. V., которая работает в сотрудничестве с Институтом метеорологии Свободного университета Берлина. Никакой вкусовщины в этом деле нет - немецкие метеорологи присваивают названия по строго определенной схеме.

На самом деле дать свое имя циклону или антициклону может абсолютно любой. Заявки собирают ежегодно в сентябре, но удовольствие, надо сказать, недешевое. Чтобы ваше имя присвоили циклону, придется заплатить 240 евро, антициклону - 360. Разницу в тарифах метеорологи объясняют тем, что циклоны - явление довольно стремительное и, промчавшись с ветерком по нескольким странам, они быстро исчезают. Антициклоны же, как правило, крупнее и «неповоротливее»: на синоптических картах они остаются гораздо дольше, а значит, их имена упоминаются в прогнозах и новостях более длительное время.

Желающих прославиться за счет погоды высокая цена не отпугивает. Заявок поступает так много, что отбор проводят с помощью розыгрыша. Победители становятся в очередь, платят деньги, и, как только зарождается новый атмосферный вихрь, метеорологи называют его в честь «спонсора». В Свободном университете Берлина подчеркивают, что собранные за счет погодного спонсорства деньги идут на поддержку образования студентов.

По нечетным годам области с низким давлением (циклоны) получают мужские имена, а области с высоким давлением (антициклоны) - женские . По четным годам, соответственно, все происходит ровно наоборот . Именно поэтому в 2021-м у нас бушевал «Хендрик», а в 2022-м - «Эльза», «Герхильд» и «Ида». Да-да, Герхильд - это тоже была «она», а не «он», как ошибочно писали некоторые СМИ. Свое имя этому циклону дала некая Герхильд Халброт. «Эльза» была названа в честь Эльзы Виллиус, а «Иду» нарекла Ида Хоффман.

Названия ближайших циклонов секретом не являются. В этом сезоне в Европе ждут «Надю», «Одетт», «Филину» и других. Правда, многие из них еще даже не зародились в атмосфере и далеко не факт, что потом придут в Калининградскую область.

Неспокойный 2022-й...

Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Синоптики в приметы не верят, но нынешний январь, похоже, задаст тон всем остальным одиннадцати месяцам.

«Эльза» разбросала новогодние украшения на площади Победы, но елку повалить не смогла. Фото: Иван МАРКОВ

- Статистика показывает, что количество природных аномалий действительно увеличивается. Большинство исследователей и ученых связывают это с глобальным потеплением, - рассказал в одном из недавних интервью научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Я всегда говорю, что изменчивость атмосферы существенно выше, чем капризность самой красивой женщины. Если заглянуть в архивы, посмотреть в базы данных, которыми мы располагаем, то нельзя сказать, что происходит что-то совсем уж невиданное. Тем не менее точно говорить, что нас ждет более спокойный год в плане природных катаклизмов, увы, нельзя.

По части прогнозирования опасных явлений синоптики, по словам Вильфанда, продвинулись далеко вперед. Чаще всего успевают предупредить население за сутки, в крайнем случае - за два часа до удара стихии.

- Если речь идет о перемещении глубокого циклона, то мы за трое суток можем предупреждать об опасных осадках или усилениях ветра. Конечно, бывают ошибки, но с каждым пятилетием их становится все меньше, - успокаивает научный руководитель Гидромета.

КСТАТИ

Шторм или ураган?

Многие калининградцы по старой привычке называют крепкие ветры ураганами. С точки зрения синоптической науки говорить так - ошибка.

Силу ветра принято оценивать по шкале Бофорта, где в зависимости от скорости присваиваются баллы и определенный ранг. Штормом считается ветер скоростью от 20,8 метра в секунду, что соответствует 9 баллам. Ураган - самое разрушительное по силе явление. Такой статус получает ветер, развивающий 32,7 метра в секунду и больше. Уровень по шкале - максимальные 12 баллов.

В отличие от штормов ураганы - это почти всегда стихийное бедствие со значительными разрушениями, когда может потребоваться даже эвакуация населения. В истории нашего региона подобные катаклизмы случаются нечасто. Например, в XVI веке стихия разрушила участок косы у нынешнего Балтийска, образовав там пролив. Зимой 1983 года досталось Куршской косе - тогда синоптики замерили рекордную скорость ветра 40 метров в секунду. На фоне всего этого штормы вроде «Эльзы» и «Иды» выглядят просто как мелкие проказники. Точнее, проказницы.