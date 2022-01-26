«Что это за бизнес такой?»: Алиханова возмутили пять алкомаркетов в доме на окраине Калининграда

Продажа алкоголя в жилых домах "отравляет" жизнь местным жителям из-за постоянных драк и шума. Фото: Кадр видео

Власти Калининградской области хотят ограничить количество алкомаркетов в многоквартирных домах и решить наконец вопрос с «пивняками», которые работают под видом общепита. Этот вопрос обсуждался накануне в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Министр регионального контроля (надзора) Елена Серая посетовала, что открытие пивных магазинов не требует каких-либо специальных разрешений. И вот такая «неконтролируемость» зачастую приводит к концентрации «пивняков» в одном месте, как правило – жилом доме. В качестве примера она привела многоквартирный дом № 6 на улице Жиленкова в микрорайоне Чкаловск, в котором работают сразу 5 магазинов: два пивных и три, торгующих крепким алкоголем.

- Весь внешний фасад здания и не только увешан вывесками этих магазинов. Основная часть жалоб, поступающих в министерство, - это распитие алкоголя возле торговой точки, шум, драки - приходится как раз на объекты, располагающиеся в жилых домах и торгующие слабым алкоголем, - сказала Елена Серая. – Людям по ночам невозможно уснуть!

- Это же застройщики сдают в аренду помещения? – спросил губернатор Антон Алиханов. - Я просто ума не приложу, что это за бизнес такой, что в этом доме происходит такого, чтобы там надо было разместить сразу пять алкогольных магазинов. Я так понимаю, там больше ничего нет, кроме алкомаркетов. В чем экономический смысл? Мне это непонятно, а когда мне непонятно, я начинаю подозревать, что за этим кроется что-то незаконное, какая-нибудь схема. Потому что вот это (5 алкомаркетов в одном доме) называется «каннибализм». Да, «каннибализм» - это когда магазины одной сети друг друга пожирают, а здесь вроде бы разные сети. Но на что они рассчитывают в плане людского потока? Они же друг друга, по сути, убивают, отнимают друг у друга поток.

Весь внешний фасад здания и не только увешан вывесками этих магазинов Фото: Кадр видео

Алиханов предложил для начала встретиться с застройщиками и подписать с ними некое «добровольное соглашение», чтобы в новостройках не размещали более одного алкомаркета.

- Если застройщик сдает под алкомаркеты весь первый этаж, то продажи в его доме, наверное, не очень хорошо идут. Наверное, не очень дорого стоит «квадрат» в доме, где пять алкомаркетов. Потому что кроме пьяной дебоширящей компании вокруг этого дома вряд ли что увидишь. Только таких нагруженных интеллектом и другими вещами людей, которые выходят со смурными лицами утром. Ну что это такое?

«Не имеют признаков общепита»

После 9 часов вечера продажа пива в «пивняках», расположенных в том числе в жилых домах, не останавливается, несмотря на антиалкогольный закон. Магазины прикрываются статусом общепита, например бара, и время их работы ничем не ограничено. С этим тоже нужно что-то делать, сказала Елена Серая.

- В прошлом году был проведен ряд контрольных закупок в пивных магазинах, работающих в ночное время, в том числе на ул. Жиленкова. Было установлено, что все магазины не имеют признаков общепита. Там отсутствуют меню, зал обслуживания, туалет для посетителей, гардероб и даже вешалки, - сказала министр регионального контроля. – Нет кухни, пиво наливают и дают без пробки. И считается, что это бар. Мы привлекли к ответственности собственников, вынесли требование о приведении точек в соответствие с требованиями общепита.

- У нас есть возможность устанавливать требования по общепиту, наверное, пришло время эти требования установить: по залу, количеству посадочных мест и остальному. Оформляем это в виде поручения, - сказал Алиханов.

- Мы над этим работаем, поставили себе в план по внесению в законодательство области, также прорабатываем вопрос о нахождении не более одной точки в многоквартирном доме. И вариант работы с застройщиками тоже будем использовать, - заверила вице-премьер Ирина Сорокина.