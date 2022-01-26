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Общество26 января 2022 15:17

«Проект подготовят в этом году»: что ждет дом с колоннами на ул. Леонова, который теперь памятник архитектуры

До войны особняк принадлежал владельцу частной поликлиники
Иван МАРКОВ
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Сегодня здание занимает Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

Сегодня здание занимает Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

Фото: Иван МАРКОВ

Калининградский список памятников архитектуры пополнился еще одним особняком. Как сообщил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, в Единый госреестр был включен дом № 9 по улице Леонова, который сегодня занимает Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. Охранный статус его, судя по опубликованным Масловым документам, довольно высокий – региональный. До этого здание 11 лет оставалось в списке выявленных объектов культурного наследия.

За последние годы особняк заметно обветшал.

За последние годы особняк заметно обветшал.

Фото: Иван МАРКОВ

Маслов добавил, что это не единственная хорошая новость.

- Наконец-то выделяются деньги на проектирование его капитального ремонта и на сам ремонт, - продолжил чиновник. - О ходе работ буду информировать.

Корреспонденту «Комсомолки» Маслов рассказал, что особняк был построен еще в 1899 году, после чего в течение двух лет его использовали как жилой дом. Впоследствии его стали относить к общественным зданиям, хотя собственником оставалось частное лицо – практикующий врач, который владел своей клиникой, расположенной поблизости.

- Здание располагалось на Гинденбург-штрассе и, вероятно, входило в состав частного медицинского учреждения, - считают специалисты службы охраны ОКН, - однако его точное функциональное назначение неизвестно. Можно еще сказать, что к лету 1941 года здание функционально оставалось общественным и в нем размещалось несколько частных учреждений.

Теперь есть надежда, что все элементы фасада будут восстановлены.

Теперь есть надежда, что все элементы фасада будут восстановлены.

Фото: Иван МАРКОВ

Деньги на проектирование и восстановление особняка, как уверяет Маслов, выделяет федеральный Минюст, к ведомству которого он и относится.

- Наши специалисты долго по их заказу делали предметы охраны, - продолжает он. - Деньги будут. Когда точно, пока сказать не могу, однако проект точно сделают в 2022 году. Причем мы заранее договорились, что не будет дешевых решений, уродующих архитектуру. Проектировать будут не только ремонт фасада и кровли, но и внутренних помещений с сетями.

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