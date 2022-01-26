«Рецептов не выписывают»: В минздраве напомнили калининградцам, когда не надо вызывать скорую

Сегодня служба скорой помощи работает в очень напряженном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области в условиях ухудшения эпидситуации по коронавирусу и сезонного увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом служба скорой помощи работает в напряженном режиме. Об этом напомнили в региональном минздраве.

- Все вызовы, поступающие в единую дежурно-диспетчерскую службу городской станции скорой медицинской помощи, обязательно обслуживаются! – особенно подчеркнули в ведомстве. - При звонке на номера 103, 03 и 112 обязательно дождитесь ответа диспетчера: робот, который при обращении подключается автоматически, вызов НЕ записывает.

Что делать, когда ждете приезда бригады, а вам хуже?

Применяйте симптоматическое лечение (жаропонижающее при температуре выше 38,5 градуса; гипотензивные средства при повышении артериального давления и т. д.). Если необходимо, в период ожидания можно получить консультацию старшего врача смены ГССМП по телефону 503-503.

Какую помощь скорая не оказывает?

В минздраве призывают в условиях многократного роста числа заболевших не вызывать скорую при чуть повышенном артериальном давлении или температуре тела ниже 38,5-39 градусов.

Бригады скорой:

- назначений не делают;

- рецептов не выписывают;

- больничные листы не оформляют;

- ПЦР-тестирование на коронавирус не проводят;

- на рентгенографию или КТ пациентов из дома не транспортируют, - сделали акцент в минздраве.

И еще с одной убедительной просьбой обращаются к жителям региона медики.

- Реально оценивайте свое состояние, - призывают специалисты. - Потому что в это самое время помощь может потребоваться пациентам, которые действительно в ней экстренно нуждаются, - с инсультами, инфарктами, при ДТП, родах.

ВАЖНО!

- При температуре тела 38 градусов и выше вызывайте врача на дом из поликлиники.

- При температуре ниже 38 градусов можно прийти в поликлинику на прием к дежурному терапевту по живой очереди, а также воспользоваться интерактивной картой амбулаторных центров и отправиться (только не на общественном транспорте) в любой из них, где меньше ожидание.

- Чтобы не перегружать единый колл-центр 122, для вызова врача на дом - и ко взрослым, и к детям - можно заполнить специальную форму на сайте регионального минздрава infomed39.ru.

- На этом же интернет-ресурсе можно оставить информацию, если врач не пришел в течение 24 часов с момента вызова.