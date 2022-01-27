Омикрон в Калининграде: превратится ли пятая волна в девятый вал

Подавляющее большинство пациентов получают бесплатные препараты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни региональное правительство и медики посредством телеграм-канала «Вопросы по лечению COVID-19» активно комментировали изменения в организации медицинской помощи в связи с небывалым ростом числа инфицированных. Публикуем самые важные из разъяснений.

Не спешить с антибиотиками

- У омикрона есть свои особенности течения и клиническая картина, - рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. - Первые день-два: боль и першение в горле, насморк, постепенно добавляется кашель. Далее - пару-тройку дней выбивает из сил и сопровождается очень высокой температурой (в личном опыте - до 39,8), которая трудно сбивается. Очень важно при такой температуре не начать принимать антибиотики, прекрасно лечится умифеновиром и назальным интерфероном. Так же неожиданно, как появляется, температура проходит, после этого сохраняется навязчивый кашель и осиплость голоса.

Многих интересует, сколько должно пройти времени между первым положительным тестом на коронавирус и вторым. При дельте это 10 дней. А при омикроне?

- Согласно имеющимся руководящим федеральным документам - столько же, - говорит министр. - При внесении в них изменений все методические рекомендации будут внедрены в медицинских организациях области.

Выстоят ли поликлиники

Волнуют граждан и прогнозы, по которым при омикроне резко увеличится нагрузка на амбулаторное звено системы здравоохранения. В связи с этим народ желает знать, будут ли усиливать кадрами поликлиники.

- Планируется привлекать к оказанию медицинской помощи всех работников амбулаторно-поликлинического звена, включая узких специалистов, перевод для этой работы специалистов из стационарного звена, а также студентов медицинских вуза и колледжа, - пояснил Александр Кравченко.

Кроме этого, по итогам заседания регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции принято решение о выделении дополнительных средств, которые пойдут на стимулирующие выплаты медикам, осуществляющим вызовы на дом. Из резервного фонда правительства - порядка 10 миллионов рублей на выплаты медработникам поликлиник за каждый выезд к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в размере 100 рублей за каждый первичный вызов в январе и феврале 2022 года. На экспресс-тестирование в стационарах и на дому выделяется 13 миллионов рублей. Около 12 миллионов рублей пойдут на решение транспортных проблем, то есть на доставку медиков к пациентам.

Кроме того, 6 миллионов рублей выделят на приобретение планшетов для медработников, выезжающих на дом, оплату услуг связи и программного обеспечения для оперативного внесения данных в медицинскую систему региона.

Томография - при необходимости

Еще вопрос: в каких государственных медучреждениях сегодня работают компьютерные томографы? И нужно ли настаивать на томографии без серьезного повода?

Названные аппараты имеются в распоряжении Калининградской областной клинической больницы, БСМП, ЦГКБ, Гусевской ЦРБ.

- Сейчас нагрузка на КТ снизилась, но все равно остается достаточно высокой, - признает Кравченко. - Исследование назначается врачом при необходимости. Медицинские организации готовы к росту заболеваемости, проработаны кадровая и техническая составляющие, имеется достаточное количество лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, средств для дезинфекции. Но все зависит от степени этого роста, именно по этой причине мы призываем вакцинироваться.

ВАЖНО!

Как вызвать врача на дом

На сайте министерства здравоохранения Калининградской области - www.infomed39.ru - на самом видном месте выделены две ссылки: «Вызвать врача на дом (взрослое население)», «Вызвать врача на дом (детское насление)». Кроме этого, в детских поликлиниках организована работа горячих линий.

Детское поликлиническое отделение № 1

- 640-890 (добавочная цифра «1»), работают 4 оператора - с 8.00 до 20.00;

- 903-009 - с 9.00 до 17.00;

- 640-891 (добавочная цифра «1») - с 9.00 до 17.00;

- 640-891 (добавочная цифра «2») - с 9.00 до 17.00.

Кабинет приема больных детей работает с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Трибуца, 55/65 (вход с торца здания).

Детское поликлиническое отделение № 2

- 640-890 (добавочная цифра «2»), 5 операторов, режим работы - с 8.00 до 20.00;

- 950-161 - с 9.00 до 17.00;

- 21-53-31 - с 9.00 до 17.00;

- 21-33-60 - с 9.00 до 17.00;

- 21-67-67 - с 9.00 до 17.00;

- 93-46-61 - с 9.00 до 17.00.

Детское поликлиническое отделение № 4

- 640-890 (добавочная цифра «4»), 3 оператора - с 8.00 до 20.00;

- 640-894 (добавочная цифра «1») - с 8.00 до 20.00;

- 640-894 (добавочная цифра «2») - с 8.00 до 16.00;

- 8-952-113-04-89 - с 8.00 до 20.00.

Кабинет приема больных детей № 24 на улице Садовой, 7/13, работает с 8.00 до 19.00.

Детское поликлиническое отделение № 5

- 640-890 (добавочная цифра «5»), 3 оператора - с 8.00 до 20.00;

- 640-895 (добавочная цифра «1») - с 8.00 до 19.00;

- 33-73-12 - с 9.00 до 17.00;

- 33-73-09 - с 9.00 до 18.00.

Кабинет приема больных детей на улице Дзержинского, 104-104в, с 9.00 до 18.00 (вход для больных детей с торца здания).

Детское поликлиническое отделение № 6

- 640-890 (добавочная цифра «6»), 6 операторов - с 8.00 до 20.00;

- 640-896 (добавочная цифра «1») - с 9.00 до 17.00;

- 640-896 (добавочная цифра «2») - с 9.00 до 17.00;

- 640-890 (добавочная цифра «3») - с 9.00 до 17.00.

Кабинеты приема больных детей:

- на улице Горького, 203, в кабинетах 35, 36, 38, с 8.30 до 19.00;

- на улице Бахчисарайской, 22, кабинет 5, с 8.30 до 19.00, также принимает больных детей.

Как вызывать скорую

- Звонить можно по номерам 112 и 103, - сообщил и. о. главного врача городской станции скорой медицинской помощи Калининграда Дмитрий Питяков. - По 112 предпочтительнее, там больше операторов работает, и хорошо, когда вызываете на происшествия (сразу идет передача во все экстренные службы).

При звонке на каждый из этих номеров, возможно, придется подождать на линии до 1-2 минут, пока вас соединят. ОБЯЗАТЕЛЬНО дождитесь ответа живого человека, иначе вызов не зафиксируется!

Все вызовы, поступающие на СМП, обязательно обслуживаются. Если необходимо, на период ожидания можно получить консультацию старшего врача смены ГССМП по телефонам: (4012) 503-503, 570-552.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кому бесплатно, кому за деньги

Один из самых распространенных вопросов: почему одни пациенты, получающие при ковиде амбулаторную помощь, обеспечиваются бесплатными лекарствами, а другие, находясь в той же ситуации, - нет?

- Обязательств бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных больных нет, - пояснила замминистра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец. - Однако из федерального и регионального бюджетов на эти цели постоянно выделяются деньги. Как результат - подавляющее большинство пациентов получают бесплатные препараты. Когда они заканчиваются, мы рекомендуем приобретать лекарства за деньги. Если же кому-то это не по средствам, человека госпитализируют. Реально дела обстоят именно так.