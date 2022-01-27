Болеем за наших: калининградская керлингистка и ее тренер едут на Олимпиаду

Юля Портунова в составе сборной становилась чемпионкой Европы-2016, завоевывала «бронзу» Чемпионата мира-2018 и «серебро» ЧМ-2021. Фото: министерство спорта Калининградской области

Двое калининградцев - керлингистка Юлия Портунова и ее тренер Сергей Беланов - отправятся на Олимпиаду-2022, которая состоится в столице Китая. Наши соотечественники вновь выступят без герба и триколора, да и летят спортсмены в Пекин как сборная Олимпийского комитета России. А вместо национального гимна для призеров уже привычно будет звучать музыка Чайковского.

В минувшее воскресенье, 23 января, наша женская команда улетела в Новосибирск, где пробудет две недели, чтобы адаптироваться к разнице во времени с Пекином. Все эти дни спортсменки не перестанут усиленно тренироваться, прежде чем 6 февраля отправиться в Олимпийскую деревню. Юля Портунова в составе сборной становилась чемпионкой Европы-2016, завоевывала бронзу чемпионата мира-2018 и серебро ЧМ-2021. Так что и в этот раз вполне может рассчитывать на победу и медали. Калининградка играет на привычном для себя третьем номере, она - помощник и ассистент капитана (скипа).

Сергей Беланов. Фото: министерство спорта Калининградской области

- Настрой у нас боевой, замахиваемся на самые высокие цели, - заверил «Комсомолку» Сергей Беланов. - Ну а как уж там получится, одному богу известно. Но команда в полном порядке. У всех девочек достаточно узкая специализация по номерам, и каждая из них является на своем месте одним из сильнейших игроков в мире.

На вопрос, какую сборную можно сейчас считать сильнейшей в мире, Сергей Юрьевич отвечает, почти не задумываясь:

- Боюсь показаться нескромным, но, наверное, это мы. По остальным сказать сложно, у всех ровные составы. Нет никаких шансов на медали, пожалуй, только у датчан. Уверен, что все матчи будут интересными и результат зависит от того, кто и в каком состоянии к ним подойдет.

Соперники россиянок на Олимпиаде – сборные Шотландии, уже упоминавшейся Дании, Швеции, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Китая, США и Канады. На первом этапе команды сыграют в один круг, затем четырем лучшим предстоит бороться уже непосредственно за медали. Первая игра сборной России состоится 10 февраля – со сборной США на открытии турнира.

СПРАВКА «КП»

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится на знаменитом стадионе «Птичье гнездо». Телеканал «Россия» организует прямую трансляцию, которая начнется в 15.00 по московскому времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тренер Сергей Беланов прокомментировал информацию о том, что в Пекин не приедут официальные представители США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран, объявивших дипломатический бойкот из-за ситуации с правами человека в Китае:

- Могу лишь повторить слова китайского представителя, который сказал, что их туда никто и не звал. Это вообще надуманная ситуация, поскольку есть приглашения для сборных команд и для делегаций стран. Никаких приглашений специально для политиков просто не существует. Это они сами себе выдумали - мол, вот мы какие гордые!